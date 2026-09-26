जम्मू कश्मीर विधानसभा में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव; गृहमंत्री से मिले सुनील शर्मा

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा जून 2000 के स्वायत्तता (ऑटोनॉमी) प्रस्ताव का ज़िक्र करते हुए राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पेश करने के बाद बढ़े राजनीतिक तनाव के बीच, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) सुनील शर्मा ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की.

सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान शर्मा ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की और खास तौर पर सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, विकास और चल रहे विधानसभा सत्र से जुड़े मामलों को उठाया जिस में सोमवार को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे की माँग वाले रेजोल्यूशन पर चर्चा होनी है.

सुनील शर्मा ने गृहमंत्री को जम्मू कश्मीर के हालातों से अवगत करवाया

शर्मा ने गृह मंत्री को जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र के गरमागरम माहौल के बारे में जानकारी दी, जिसमें हाल ही में विपक्ष के विरोध-प्रदर्शन और विवादित प्रस्तावों को लेकर विधायी खींचतान शामिल थी. शर्मा ने विशेष रूप से स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स (SPOs) की सैलरी बढ़ाने से जुड़ी लंबित प्रशासनिक फ़ाइल का मुद्दा उठाया और अंतिम चरणों में तेज़ी लाने के लिए केंद्र से दखल देने का अनुरोध किया.

बैठक के बाद सुनील शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में शांति, विकास और समृद्धि के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और साथ ही क्षेत्र की अहम घटनाओं और विधानसभा की चल रही कार्यवाही पर भी चर्चा की.

अब्दुल्ला की सरकार लाएगी राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव

लेकिन बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि यह बैठक इसलिए ज़रूरी हो गई थी क्योंकि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने अचानक राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव लाने और 1953 से पहले के विशेष दर्जे को बहाल करने के प्रस्ताव का साफ़ ज़िक्र करने का फ़ैसला किया था.

हालांकि बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लाने की ऐसी किसी भी कोशिश का विरोध किया है, लेकिन पार्टी का कहना है कि अनुच्छेद 370 को हटाना और जम्मू-कश्मीर का बंटवारा पूरी तरह से अंतिम था.

भाजपा विधानसभा में करेगी राज्य के दर्जे का विरोध

माना जा रहा है कि यह बैठक सदन में राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव का मुकाबला करने की रणनीति बनाने के लिए भी की गई थी, जिसे स्थानीय बीजेपी नेताओं के लिए रोकना मुश्किल होगा क्योंकि बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया है.

पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, "बीजेपी राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव का विरोध कैसे कर सकती है, जबकि इतिहास गवाह है कि 26 जून 2000 को डॉ. फारूक के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार द्वारा लाए गए स्वायत्तता प्रस्ताव की बहाली के लिए बीजेपी के सभी 8 सदस्यों ने वोट दिया था." नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस प्रस्ताव के प्रति बीजेपी के विरोध पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि स्थानीय बीजेपी नेताओं को अपना रुख स्पष्ट करना होगा कि वे J&K को राज्य के तौर पर देखना चाहते हैं या नहीं.