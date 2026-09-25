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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविदेशी निवेश की रिपोर्टिंग में देरी, Master Talent Eduservices पर 1.77 लाख रुपये का कंपाउंडिंग

विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग में देरी, Master Talent Eduservices पर 1.77 लाख रुपये का कंपाउंडिंग

RBI के आदेश के अनुसार Master Talent Eduservices Private Limited को 1,77,310 रुपये का एकमुश्त भुगतान करना होगा.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 25 Sep 2026 06:04 PM (IST)
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विदेशी निवेश से जुड़े नियमों के तहत रिपोर्टिंग में देरी के मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने Master Talent Eduservices Private Limited के खिलाफ कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है. RBI ने 17 सितंबर 2026 को FEMA, 1999 की धारा 15 के तहत आदेश पारित करते हुए कंपनी पर एकमुश्त 1,77,310 रुपये का भुगतान निर्धारित किया है. इस कार्रवाई के बाद संबंधित उल्लंघनों को लेकर ED की जांच और आगे की कार्यवाही समाप्त हो गई है.

विश्वसनीय सूचना के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने FEMA के प्रावधानों के तहत कंपनी से जुड़े विदेशी मुद्रा लेनदेन की जांच की थी. जांच में विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग में निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं करने के कई मामले सामने आए. इनमें विदेशी आवक राशि की रिपोर्टिंग के लिए ARF, विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग के लिए FC-GPR और FLA रिटर्न दाखिल करने में देरी शामिल थी.

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13 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम से जुड़े थे दो प्रमुख मामले

मामले में ARF की रिपोर्टिंग में देरी से संबंधित एक उल्लंघन में 6,22,95,502.50 रुपये और दूसरे में 6,81,79,973.75 रुपये की राशि शामिल थी. वहीं FC-GPR की रिपोर्टिंग में देरी से जुड़े मामलों में क्रमशः 6,22,95,461 रुपये और 94,47,633 रुपये की रकम शामिल थी.

जांच में Annual Return on Foreign Liabilities and Assets (FLA) की रिपोर्टिंग में देरी के मामले भी सामने आए. कंपनी पर FEMA के अलग-अलग प्रावधानों के तहत FLA फॉर्म समय पर दाखिल नहीं करने से संबंधित उल्लंघन पाए गए.

RBI में किया कंपाउंडिंग आवेदन

बाद में कंपनी ने FEMA की धारा 15 के तहत इन उल्लंघनों को कंपाउंड कराने के लिए RBI के समक्ष आवेदन किया. RBI ने मामले में ED से ‘नो ऑब्जेक्शन’ मांगा. ED ने अधिनियम की भावना के अनुरूप कंपाउंडिंग पर अपनी सहमति दी. इसके बाद RBI ने 17 सितंबर 2026 को कंपाउंडिंग आदेश जारी किया.

RBI के आदेश के अनुसार Master Talent Eduservices Private Limited को 1,77,310 रुपये का एकमुश्त भुगतान करना होगा. कंपाउंडिंग के बाद जिन उल्लंघनों का निपटारा किया गया है, उनके संबंध में ED की जांच तथा आगे की कार्यवाही समाप्त हो गई है.

क्या है कंपाउंडिंग?

FEMA के तहत कंपाउंडिंग एक ऐसी वैधानिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से निर्धारित शर्तों और भुगतान के आधार पर विदेशी मुद्रा कानून के कुछ उल्लंघनों का निपटारा किया जा सकता है. इस मामले में RBI ने ED की ‘नो ऑब्जेक्शन’ के आधार पर कंपनी के रिपोर्टिंग संबंधी उल्लंघनों को कंपाउंड किया.

Published at : 25 Sep 2026 06:04 PM (IST)
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