हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया26 जनवरी की परेड में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, PAK का F-16 धू-धूकर जलेगा, S-400 के साथ दिखेंगे ये हथियार

26 जनवरी की परेड में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, PAK का F-16 धू-धूकर जलेगा, S-400 के साथ दिखेंगे ये हथियार

Republic Day Parade 2026: ऑपरेशन सिंदूर की बेहद खास झांकी में रफेल के अलावा सुखोई फाइटर जेट से दागे जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल भी दिखाई देगी. झांकी में एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी दिखाया जाएगा.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 23 Jan 2026 10:48 PM (IST)
Preferred Sources

ऑपरेशन सिंदूर के बाद मनाए जा रहे गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर एक बेहद खास झांकी दिखाई देगी. सेना के तीनों अंग यानी थलसेना, वायुसेना और नौसेना की इस साझा झांकी में दिखाया गया है कि कैसे महज 88 घंटों के भीतर पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया गया था. इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (IDS) हेडक्वार्टर की इस झांकी में 6-7 मई की रात को राफेल लड़ाकू विमानों के जरिए पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालयों पर हवाई हमले दिखाए गए हैं.

इस झांकी से जुड़े आईडीएस अधिकारी, एयर कमाडोर मनीष सब्बरवाल ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सेना के तीनों अंगों ने अपनी-अपनी भूमिका निभाई थी. ऐसे में सेना के तीनों अंगों की साझा झांकी प्रस्तुत की जा रही है.

ब्रह्मोस से पाकिस्तान में किए गए हमले को दिखाया जाएगा

रफेल के अलावा इस झांकी में सुखोई फाइटर जेट से दागे जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल भी दिखाई गई है. भारत और पाकिस्तान के बीच कटीली तार भी दिखाई गई है. कंटीली तार के दूसरी तरफ पाकिस्तानी वायुसेना के एक बेस पर ब्रह्मोस से किए गए हमले को दर्शाया गया है. इस एयर बेस पर खड़े पाकिस्तानी वायुसेना के एफ-16 लड़ाकू विमानों को धू-धू कर जलते दिखाया गया है. ठीक वैसे जैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर हमला कर अमेरिका से लिए गए पाकिस्तानी एफ-16 को बर्बाद किया गया था.

झांकी में एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम

झांकी में एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी दर्शाया गया है, जिसने 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी वायुसेना के एक टोही विमान को मार गिराया था. झांकी में इस टोही विमान का मॉडल भी शामिल किया गया है. झांकी में आकाश मिसाइल और दूसरे काउंटर ड्रोन गन्स भी दिखाई गई है, जिन्होंने तीन दिनों के अंदर पाकिस्तान के करीब 900 ड्रोन्स को सियाचिन से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और रण ऑफ कच्छ (गुजरात) में मार गिराए थे.

इजरायली हथियार भी नजर आएंगे

जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत ने इजरायल से लिए हारपी और हारोप लोएटरिंग म्युनिशन से पाकिस्तान के रडार स्टेशन पर हमला कर चीनी एयर डिफेंस को तबाह किया था, वो भी इस झांकी का हिस्सा है. भारतीय वायुसेना के हमलों से घबराए पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को युद्धविराम की अपील की थी. युद्धविराम की अपील के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया था, लेकिन साफ कर दिया था कि अगर फिर पाकिस्तान ने पहलगाम नरसंहार जैसी कोई आतंकी घटना को अंजाम दिया तो ऑपरेशन सिंदूर को फिर से छेड़ दिया जाएगा. यानी पाकिस्तान ने फिर छेड़ने की जुर्रत की तो फिर छोड़ा नहीं जाएगा. 

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 23 Jan 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
Republic Day Gantantra Diwas India Republic Day Republic Day 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
26 जनवरी की परेड में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, PAK का F-16 धू-धूकर जलेगा, S-400 के साथ दिखेंगे ये हथियार
26 जनवरी की परेड में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, PAK का F-16 धू-धूकर जलेगा, S-400 के साथ दिखेंगे ये हथियार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
क्रिकेट
IND vs NZ: ईशान किशन भी अभिषेक शर्मा से कम नहीं, 237 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के और 11 चौके; मचा दी तबाही
ईशान किशन भी अभिषेक शर्मा से कम नहीं, 237 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के और 11 चौके; मचा दी तबाही
Advertisement

वीडियोज

Palash Muchhal in TROUBLE: Smriti Mandhana के बाद अब किसे 'धोखा' दिया ? | ABPLIVE
Bollywood News: जब तिलक बन गया सिंदूर, वीर और ओर्री की केमिस्ट्री ने जीता दिल
3I ATLAS को बनाया गाड़ी और aliens ने मारी सौरमंडल की गेड़ी? | ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: Seher के भगने से घर में छाया अँधेरा, दादा जान की जिंदगी खतरे में (23.01.2026)
SHOCKING! 5 साल का बच्चा हिरासत में! बवाल मच गया! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
26 जनवरी की परेड में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, PAK का F-16 धू-धूकर जलेगा, S-400 के साथ दिखेंगे ये हथियार
26 जनवरी की परेड में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, PAK का F-16 धू-धूकर जलेगा, S-400 के साथ दिखेंगे ये हथियार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
क्रिकेट
IND vs NZ: ईशान किशन भी अभिषेक शर्मा से कम नहीं, 237 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के और 11 चौके; मचा दी तबाही
ईशान किशन भी अभिषेक शर्मा से कम नहीं, 237 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के और 11 चौके; मचा दी तबाही
बॉलीवुड
'आज भी सलमान-शाहरुख राज करते हैं...' बॉलीवुड से दूरी पर रिमी सेन ने किया खुलासा
'आज भी सलमान-शाहरुख राज करते हैं...' बॉलीवुड से दूरी पर रिमी सेन ने किया खुलासा
इंडिया
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं UP की घटनाएं
शिक्षा
कड़ाके की सर्दी और बर्फीले मौसम के बीच चलती है पढ़ाई, जानें भारत की सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी
कड़ाके की सर्दी और बर्फीले मौसम के बीच चलती है पढ़ाई, जानें भारत की सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी
यूटिलिटी
नहीं याद आ रहा UAN नंबर, मिनटों में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
नहीं याद आ रहा UAN नंबर, मिनटों में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget