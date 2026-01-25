हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागणतंत्र दिवस पर भारत में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जम्मू-कश्मीर के सांबा में पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमाओं पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं. सुरक्षा बल सीमा पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर गड़ाए बैठे हैं.

By : अजय बाचलू | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 26 Jan 2026 12:34 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

गणतंत्र दिवस से पहले पाकिस्तान की ओर से जम्मू-कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश की गई. भारतीय सुरक्षा बलों ने सुरक्षा में सेंध लगाने वाली इस कोशिश को नाकाम कर दिया. एलओसी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने जम्मू के सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया.

भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के जश्न के चंद घंटे पहले बीएसएफ ने पाकिस्तान की घटिया चाल को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है. दरअसल, पाकिस्तान की तरफ से एक घुसपैठिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भारत में सीमा में मौत के सामानों के साथ दाखिल होने की कोशिश कर रहा था. इस घटना की टाइमिंग पर ध्यान दें, तो यह स्पष्ट होता है कि वह घुसपैठिया भारत की खुशियों के रंग को भंग करने के मंसूबे से सीमा पार करने की जुर्रत कर रहा था, लेकिन भारत के सर्तक और बहादूर बीएसएफ के जवानों ने उसके घटिया इरादों के साथ उसे भी गोलियों से भूनकर रख दिया.

थर्मल इमेजिंग तकनीक से चला घुसपैठिए का पता

पाकिस्तान घुसपैठिया भारतीय सुरक्षा बलों की आंखों को धोखा देते हुए भारतीय सीमा में घुस रहा था, लेकिन वो बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की ओर से लगाई गई तकनीक से नहीं बच पाया. जैसे ही पाकिस्तान घुसपैठिए ने भारत की धरती पर अपने कदम रखे, वैसे ही बीएसएफ की तीसरी आंख (थर्मल इमेजिंग तकनीक) ने उसे देख लिया. इसके बाद BSF के जवानों पर घुसपैठिए को धमकी दी, तो वह छिपने या भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके किसी भी तरह की चाल चलने के पहले बीएसएफ जवानों की बंदूकों ने आग उगलना शुरू कर दिया और पाकिस्तान से आए घुसपैठिए को वहीं ढेर कर दिया.  

जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल

बीएसएफ की इस कार्रवाई के साथ सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं. घुसपैठिए को मार गिराने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन जारी है. गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर में सीमा पर पहले से ही हाई अलर्ट जारी है.

खुफिया एजेंसियों ने पहले ही इस बात को लेकर आशंका जताई थी कि गणतंत्र दिवस के जश्न में जहर घोलने के लिए आतंकी संगठन घुसपैठ समेत अन्य वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं.

Published at : 25 Jan 2026 11:52 PM (IST)
Samba Pakistan BSF JAMMU KASHMIR Republic Day 2026
