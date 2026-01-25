Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर पुलिस, अग्निशमन विभाग, होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा (एचजी एंड सीडी) और सुधार सेवाओं के कुल 982 कर्मियों को वीरता एवं सेवा पदक से सम्मानित किया गया. सरकार की ओर से रविवार (25 जनवरी, 2026) को जारी एक बयान के अनुसार, कुल 125 व्यक्तियों को वीरता पदक (जीएम) से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें से 121 पुलिस बल से और 4 अन्य अग्निशमन सेवाओं से हैं.

वीरता पदक (जीएम) उन असाधारण वीरतापूर्ण कार्यों के लिए दिया जाता है, जिनमें जीवन और संपत्ति को बचाने, अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाई गई हो. इसमें शामिल जोखिम का आकलन संबंधित अधिकारी के दायित्वों और कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है.

जम्मू-कश्मीर को सबसे अधिक 45 वीरता पदक

125 वीरता पुरस्कारों में से 35 कर्मी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से, 45 कर्मी जम्मू और कश्मीर क्षेत्र से, 5 कर्मी उत्तर-पूर्व से और 40 कर्मी अन्य क्षेत्रों से उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए सम्मानित किए जा रहे हैं. जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन थिएटर में तैनात कर्मियों को सबसे अधिक 45 वीरता पदक दिए गए हैं, उसके बाद नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के 35 और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात 5 कर्मियों को पदक दिए गए हैं.

आधिकारिक बयान में दिए गए विवरण के अनुसार, जम्मू और कश्मीर पुलिस को सबसे अधिक 33 वीरता पदकों से सम्मानित किया गया है, उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस को 31, उत्तर प्रदेश पुलिस को 18 और दिल्ली पुलिस को 14 पदक मिले हैं. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में सीआरपीएफ एकमात्र ऐसा बल है जिसे 12 पदकों के साथ वीरता प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए हैं.

कुल 982 कर्मियों को सम्मान

राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक (पीएसएम) सेवा में विशेष विशिष्ट रिकॉर्ड के लिए प्रदान किया जाता है और सराहनीय सेवा पदक (एमएसएम) संसाधन और कर्तव्य निष्ठा से युक्त मूल्यवान सेवा के लिए दिया जाता है. प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति पदक (पीएसएम) सेवा में विशेष विशिष्टता के लिए दिया जाता है, जबकि सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए मेधावी सेवा पुरस्कार दिया जाता है. 125 कर्मियों को वीरता पदक (जीएम), 101 को राष्ट्रपति पदक (पीएसएम) और 756 को उत्कृष्ट सेवा पदक (एमएसएम) से सम्मानित किया गया है.

ये भी पढ़ें

साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात