हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना राइजिंग 2047: राज्यपाल ने की 3 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की बात, बोले- दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में शामिल होगा हैदराबाद

तेलंगाना राइजिंग 2047: राज्यपाल ने की 3 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की बात, बोले- दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में शामिल होगा हैदराबाद

Republic Day 2026 Governor Speech: राज्यपाल ने 'तेलंगाना राइजिंग 2047' दस्तावेज़ का जिक्र करते हुए घोषणा की कि राज्य का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है. 

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 26 Jan 2026 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के राज्यपाल ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी दृष्टि सामने रखी है. ज्यपाल ने 'तेलंगाना राइजिंग 2047' दस्तावेज़ का जिक्र करते हुए घोषणा की कि राज्य का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है. 

राज्यपाल की ये घोषणा उस समय की गई जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और तेलंगाना सरकार मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में अपनी दो साल की उपलब्धियों को रेखांकित कर रही है. अपने भाषण में राज्यपाल ने विकास के तीन स्तंभों CURE, PURE और RARE को विस्तार से समझाया. इसके तहत हैदराबाद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में शामिल करने के लिए 'इंडिया फ्यूचर सिटी' और नेट-जीरो स्मार्ट सिटी की दिशा में काम तेज किया जाएगा.

गिनाए राज्य सरकार के विकास कार्य
इसके साथ ही बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, ड्राई पोर्ट्स और मेट्रो रेल के दूसरे चरण पर विशेष जोर दिया गया है. राज्य सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण को लेकर भी ठोस कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि किसानों के 20,617 करोड़ रुपये के ऋण माफ किए गए हैं और 'महालक्ष्मी' योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा और सस्ता गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिली है. 

राज्यपाल ने बताया कि रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार एक्टिव है और अब तक 62,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है. इस अवसर पर राज्यपाल ने संविधान के मूल्यों न्याय, समता और बंधुत्व पर जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना होगा. 

नशे के खिलाफ अभियान की सराहना की
उन्होंने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की पहल की भी सराहना की. तेलंगाना को आधुनिक और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों की राज्यपाल ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि विकास और कल्याणकारी राजनीति को साथ-साथ लेकर चलने के लिए तेलंगाना सरकार संकल्पित नजर आती है. 

ये भी पढ़ें

Happy Republic Day 2026: नेवी ब्लू कुर्ता, सफेद पायजामा और टाई-डाई पगड़ी, 77वें गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी के लुक की क्यों हो रही चर्चा

Published at : 26 Jan 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Republic Day Hyderabad Gantantra Diwas India Republic Day Republic Day 2026 TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Republic Day 2026: ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम, दो कूबड़ वाला ऊंट...जानें दुनिया ने क्या देखा पहली बार?
Republic Day 2026: ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम, दो कूबड़ वाला ऊंट...जानें दुनिया ने क्या देखा पहली बार?
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
बिहार
'भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए', शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर सांसद पप्पू यादव
'भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए', शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर सांसद पप्पू यादव
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Republic Day | Parade 2026 | 77th Republic Day | PM Modi | Delhi
Shankaracharya Controversy: CM Yogi को लेकर Shankaracharya ने कह दी बड़ी बात! | Avimukteshwaranand
Avimukteshwaranand Controversy: 'घड़ियाली आंसू बहाने वाले संतों..'- Keshav Maurya | CM Yogi | UP
Shankaracharya विवाद पर डिप्टी CM Keshav Prasad Maurya का चौंकाने वाला बयान
UP Politics: 'कुछ लोग जागकर भी मदहोश रहते हैं', CM Yogi पर Akhilesh Yadav का पलटवार | BJP Vs SP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Republic Day 2026: ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम, दो कूबड़ वाला ऊंट...जानें दुनिया ने क्या देखा पहली बार?
Republic Day 2026: ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम, दो कूबड़ वाला ऊंट...जानें दुनिया ने क्या देखा पहली बार?
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
बिहार
'भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए', शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर सांसद पप्पू यादव
'भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए', शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर सांसद पप्पू यादव
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
टेलीविजन
फराह खान का 'द 50' कब होगा टेलीकास्ट, कौन होंगे कंटेस्टेंट्स, जानें- सब कुछ यहां
फराह खान का 'द 50' कब होगा टेलीकास्ट, कौन होंगे कंटेस्टेंट्स, जानें- सब कुछ यहां
ट्रेंडिंग
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
मोबाइल में कैसे डाउनलोड होता है मास्क्ड आधार कार्ड, जानें कहां होता है इस्तेमाल?
मोबाइल में कैसे डाउनलोड होता है मास्क्ड आधार कार्ड, जानें कहां होता है इस्तेमाल?
रिलेशनशिप
Narcissistic Relationship: किसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, जानें यह आपके रिश्ते को कैसे कर रहा खत्म?
किसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, जानें यह आपके रिश्ते को कैसे कर रहा खत्म?
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Embed widget