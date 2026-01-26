हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाRepublic Day 2026 Railway Gift: 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, मिल गई इतनी ट्रेनों की बड़ी सौगात

Republic Day 2026 Railway Gift: 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, मिल गई इतनी ट्रेनों की बड़ी सौगात

Happy Republic Day 2026: मध्य रेल मुख्यालय में जीएम विवेक कुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और रेलवे कर्मचारियों, उनके परिवारजनों तथा लाखों यात्रियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं.

By : सूरज ओझा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 26 Jan 2026 12:21 PM (IST)
Preferred Sources

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य रेल मुख्यालय में भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर मध्य रेल के महाप्रबंधक (जीएम) विवेक कुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और रेलवे कर्मचारियों, उनके परिवारजनों तथा लाखों यात्रियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं.

जीएम विवेक कुमार गुप्ता ने कहा कि मध्य रेल ने 16 अप्रैल 1853 को 33 किलोमीटर की पहली रेल लाइन से अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की थी और आज यह 4353 रूट किलोमीटर के विशाल नेटवर्क में परिवर्तित हो चुकी है, जो पांच मंडलों के 499 रेलवे स्टेशनों को जोड़ती है. उन्होंने कहा कि मुंबई उपनगरीय नेटवर्क देश का सबसे व्यस्त और जटिल नेटवर्क है, जहां प्रतिदिन 1,820 ईएमयू लोकल ट्रेनों के माध्यम से 40 लाख से अधिक यात्रियों को सेवाएं दी जा रही हैं.

'चलाई जाएंगी 14 AC लोकल ट्रेन' 
जीएम ने जानकारी दी कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हार्बर लाइन पर 14 पारंपरिक लोकल सेवाओं को एसी सेवाओं में अपग्रेड किया गया है, जिससे मध्य रेल में एसी ईएमयू सेवाओं की कुल संख्या बढ़कर 94 हो गई है. विवेक कुमार गुप्ता ने इसे मध्य रेल के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार–2025 में माननीय रेल मंत्री द्वारा मध्य रेल को पांच व्यक्तिगत पुरस्कार और पांच दक्षता शील्ड से सम्मानित किया गया है. इनमें सिविल इंजीनियरिंग, ब्रिज मेंटेनेंस, सिग्नलिंग और सामग्री प्रबंधन से जुड़ी शील्ड शामिल हैं.

सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि निरंतर प्रयासों के चलते रेल दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है और चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर 2025 तक मध्य रेल में कोई भी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है. बेहतर संरक्षा उपायों और अनुकरणीय कार्य प्रदर्शन के लिए 109 रेल कर्मचारियों को “महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार” से सम्मानित किया गया है.

उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 13 फुट ओवर ब्रिज, 35 रोड ओवर ब्रिज और 58 रोड अंडर ब्रिज शुरू किए गए हैं, जबकि 19 लेवल क्रॉसिंग गेट समाप्त किए गए हैं. इसके साथ ही 210 पुलों पर बड़े पैमाने पर मरम्मत कार्य पूरा किया गया है, जो पिछले पांच वर्षों में एक बड़ी उपलब्धि है.

'171 लोकोमोटिव में लगाई गईं ‘कवच’ प्रणाली'
तकनीकी उन्नयन पर बोलते हुए जीएम ने कहा कि अब तक 171 लोकोमोटिव में ‘कवच’ प्रणाली लगाई जा चुकी है, जिससे ट्रेन संचालन की सुरक्षा और अधिक मजबूत हुई है. सेक्शन क्षमता बढ़ाने के लिए 86.22 किलोमीटर ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग और 28 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग शुरू की गई है.
उन्होंने बताया कि पुणे मंडल के अहिल्यानगर–बीड सेक्शन के बीच नई रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है, जिससे स्थानीय यात्रियों के साथ-साथ औद्योगिक और कृषि परिवहन को बढ़ावा मिलेगा. 

कार्यक्रम के समापन पर विवेक कुमार गुप्ता ने सभी रेल कर्मचारियों के समर्पण, अनुशासन और टीमवर्क की सराहना करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से मध्य रेल भविष्य में भी भारतीय रेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती रहेगी. उन्होंने कर्मचारियों से यात्रियों के प्रति विनम्र, उत्तरदायी और सेवा भाव से कार्य करने की अपील की.

ये भी पढ़ें

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में क्या है खास? जानें लेफ्टिनेंट अक्षिता धनखड़ की क्यों हो रही चर्चा

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read
Published at : 26 Jan 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Republic Day Gantantra Diwas India Republic Day Central Railway Republic Day 2026 Harbour Line
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
विश्व
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
Advertisement

वीडियोज

Republic Day 2026: देशभक्ति के रंग में रंगा देश..तिरंगे के साथ तैरकों ने किया स्विमिंग | Vadodara
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर PM Modi ने देशवासियों को दी बधाई | Kartavya Path | Parade 2026
MP Breaking: पुलिस के हत्थे चढ़ी तस्करी करने वाली मां-बेटी, 30 किलो से ज्यादा गोमांस बरामद |ABP News
Kolkata Violence: कोलकाता में आपस में भिड़े BJP-TMC कार्यकर्ता, मंच पर लगाई आग | Breaking
Republic Day 2026: PM Modi ने EU अध्यक्ष को क्या समझाया? जो देख दुनिया रह गई हैरान! | Parade
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
विश्व
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल
एग्रीकल्चर
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, इनको नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, इनको नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा
यूटिलिटी
दुख की घड़ी में दिल्ली सरकार देती है 20000 की मदद, जानें कब और कौन ले सकता है फायदा?
दुख की घड़ी में दिल्ली सरकार देती है 20000 की मदद, जानें कब और कौन ले सकता है फायदा?
हेल्थ
Neeraj Chopra Injury: नीरज चोपड़ा की 'गोल्डन' वापसी की राह में बैक इंजरी का रोड़ा, जानें कितना खतरनाक होता है यह?
नीरज चोपड़ा की 'गोल्डन' वापसी की राह में बैक इंजरी का रोड़ा, जानें कितना खतरनाक होता है यह?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget