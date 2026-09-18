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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: तो ये है UCC का पूरा खेल! फिर क्या बेमतलब मचा बवाल? फौरन जानें

Explained: तो ये है UCC का पूरा खेल! फिर क्या बेमतलब मचा बवाल? फौरन जानें

उत्तराखंड में जनवरी 2025 से UCC लागू हो चुका है. असम, गुजरात व मध्य प्रदेश में पास हुए बिल राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं. UCC संविधान के अनुच्छेद 44 में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 18 Sep 2026 04:08 PM (IST)
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2029 के लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू होने के ऐलान से देशभर में हलचल मची है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 21 राज्यों में UCC लागू करने वाले बयान के बाद विपक्ष ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया. यहां तक कि BJP की सहयोगी JDU ने भी खिलाफ राय दी. UCC के पक्षधर इसे बड़ा बदलाव बता रहे हैं, तो विपक्ष अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश बता रहा है. आप सभी के मन में कई सवाल हैं, जो क्लियर नहीं हो पा रहे. आखिर UCC का खेल और इसे लेकर भ्रम-हकीकत क्या है. चलिए जानते हैं...

आज के समय में पर्सनल मामले कैसे चलते हैं?

भारत में आपराधिक कानून और टैक्स जैसे मामलों में तो सबके लिए एक ही कानून है, लेकिन शादी-ब्याह, तलाक और जायदाद के बंटवारे जैसे निजी मामलों में हर धर्म के अपने अलग कानून हैं. हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध हिंदू मैरिज एक्ट (1955) और हिंदू सक्सेशन एक्ट (1956) के तहत आते हैं.

  • सिख शादी को आनंद मैरिज एक्ट (2012) के तहत भी रजिस्टर करा सकते हैं.
  • ईसाई और पारसी समुदाय के अपने अलग पर्सनल लॉ हैं.
  • मुस्लिम समुदाय के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट (1937) लागू है.
  • कई आदिवासी समुदाय अपने रीति-रिवाजों के मुताबिक चलते हैं.

यानी एक ही देश में शादी और विरासत के अलग-अलग नियम हैं.

संविधान क्या कहता है?

संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड लाने की कोशिश करेगा. यह अनुच्छेद 44 'डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी' का हिस्सा है, यानी यह सरकार के लिए एक गाइडलाइन है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं. यह पत्थर की लकीर नहीं है.

संविधान बनाने वालों में भी इस पर मतभेद थे. कुछ लोग चाहते थे कि इसे मौलिक अधिकार बनाया जाए ताकि महिलाओं को बराबरी का हक मिल सके, लेकिन कुछ का मानना था कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है. इस वजह से इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया.

संविधान के अनुच्छेद 25 में हर नागरिक को अपनी मर्जी का धर्म मानने और उसका पालन करने की आजादी दी गई है. अनुच्छेद 29 किसी भी समुदाय को अपनी संस्कृति बचाने का हक देता है. यहीं से UCC का पूरा विवाद शुरू होता है.

UCC के पक्ष में क्या तर्क हैं?

UCC के समर्थकों का कहना है कि इससे भारत सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष बनेगा, क्योंकि सभी नागरिकों पर एक जैसा कानून लागू होगा. सबसे बड़ा तर्क यह है कि UCC महिलाओं को बराबरी का हक देगा.

आज कई धार्मिक पर्सनल लॉ में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है. चाहे वो तलाक का मामला हो, गुजारा भत्ता हो या जायदाद का बंटवारा. UCC लाने से महिलाओं को हर धर्म में एक समान अधिकार मिलेंगे. इसके अलावा, समर्थकों का मानना है कि इससे राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी और कानूनी प्रक्रिया आसान हो जाएगी.

UCC के खिलाफ क्या तर्क हैं?

विरोधियों का कहना है कि UCC संविधान के अनुच्छेद 25 और 29 का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों पर चोट पहुंचाता है.

कई धार्मिक समुदायों की मान्यता है कि उनके पर्सनल लॉ उनकी धार्मिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा हैं. UCC उन पर थोपा गया कानून होगा. एक और बड़ा मुद्दा यह है कि जिन चार राज्यों में UCC लागू हुआ है, वहां आदिवासी समुदायों को इससे बाहर रखा गया है.

उत्तराखंड, गुजरात और असम में अनुसूचित जनजातियों को UCC के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत उन्हें विशेष सुरक्षा मिली हुई है. विरोधियों का तर्क है कि जब एक वर्ग को छूट मिल सकती है, तो फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं? यह भेदभाव है.


Explained: तो ये है UCC का पूरा खेल! फिर क्या बेमतलब मचा बवाल? फौरन जानें

UCC महिलाओं के अधिकारों की कैसे हिफाजत करेगा?

UCC का सबसे मजबूत पक्ष यही है कि यह शादी, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत जैसे मामलों में महिलाओं को बराबरी का हक देगा. आज कई पर्सनल लॉ में महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिलने में दिक्कत होती है, या जायदाद में उनका हिस्सा कम होता है. UCC लागू होने से हर धर्म की महिला को एक समान कानूनी सुरक्षा मिलेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में कहा है कि अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संवैधानिक नैतिकता और समानता के अधिकार के अधीन है. यानी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता.

लॉ कमीशन का रुख क्या रहा है?

21वें लॉ कमीशन ने 2018 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस समय UCC 'न तो जरूरी है और न ही वांछनीय.' कमीशन का मानना था कि भारत की विविधता को बनाए रखना जरूरी है. सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में सुधार करके उन्हें जेंडर-जस्ट बनाया जाना चाहिए.

हालांकि, 22वें लॉ कमीशन ने 2022 में फिर से UCC पर विचार करने की बात कही, लेकिन अगस्त 2024 में यह कमीशन बिना कोई रिपोर्ट सौंपे भंग हो गया. कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह लॉ कमीशन जैसी संवैधानिक संस्था के साथ 'लापरवाही' का रवैया अपना रही है.

आगे का रास्ता क्या है?

सबसे जरूरी यह है कि पर्सनल लॉ में जो भेदभाव है, उसे खत्म किया जाए. इसके लिए दो रास्ते हैं:

  • या तो सभी के लिए एक समान UCC लाया जाए
  • या फिर हर धर्म के पर्सनल लॉ में सुधार करके उन्हें बराबरी वाला बनाया जाए

लॉ कमीशन ने दूसरे रास्ते की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार UCC लाने पर अड़ी है. फिलहाल, अमित शाह का 2029 का डेडलाइन बता रहा है कि यह मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा मुद्दा बनने वाला है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या UCC देश को एकजुट करेगा या और बांट देगा? इसका जवाब वक्त ही देगा.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 18 Sep 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
UCC Explainer AMIT SHAH
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