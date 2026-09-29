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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव में SC की एंट्री, रिजल्ट पर लगाई रोक

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव में SC की एंट्री, रिजल्ट पर लगाई रोक

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव 2026 के नतीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. मतदान जारी रहेगा, लेकिन मतपत्र सुरक्षित रखे जाएंगे और फिलहाल रिजल्ट घोषित नहीं होगा.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 29 Sep 2026 06:07 PM (IST)
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राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी RCA के चुनाव को लेकर मंगलवार (29 सितंबर 2026) को बड़ा अपडेट सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज हो रहे चुनाव के नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी है. हालांकि, कोर्ट ने मतदान की प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी है.

कोर्ट के आदेश के मुताबिक मतदान के बाद मतपत्रों को सुरक्षित रखा जाएगा और फिलहाल चुनाव का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा. नतीजे तब तक जारी नहीं होंगे, जब तक इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं आता.

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मतदान पर रोक नहीं

RCA चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान शुरू हुआ. चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 36 जिला क्रिकेट संघों के प्रतिनिधि और दो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं. अध्यक्ष पद के लिए धनंजय सिंह खींवसर और बृजकिशोर उपाध्याय के बीच मुकाबला है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वोटिंग जारी रहेगी. हालांकि, मतदान पूरा होने के बाद मतपत्रों की गिनती या नतीजे की घोषणा फिलहाल नहीं की जाएगी.

पूर्व एडहॉक कमेटी कन्वीनर की याचिका पर सुनवाई

यह मामला RCA की पूर्व एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत की ओर से दायर याचिका से जुड़ा बताया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब चुनाव की प्रक्रिया तो आगे बढ़ेगी, लेकिन परिणाम अदालत के अगले आदेश तक रोका रहेगा. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 29 सितंबर की सुनवाई से जुड़ी लिस्टिंग और 28 सितंबर को अपलोड किए गए मामलों की जानकारी उपलब्ध है. हालांकि, इस मामले के विस्तृत आदेश की पूरी प्रति उपलब्ध होने पर ही आदेश की सभी कानूनी बातों की पुष्टि की जा सकेगी.

ढाई साल बाद हो रहा है RCA चुनाव

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में करीब ढाई साल बाद चुनाव हो रहा है. इससे पहले एडहॉक कमेटी का कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया था. चुनाव के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की गई थी. इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव खास तौर पर चर्चा में है. नाम वापसी के बाद मुकाबला धनंजय सिंह खींवसर और बृजकिशोर उपाध्याय के बीच रह गया है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 29 Sep 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN SUPREME COURT CRICKET
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