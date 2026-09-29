राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव में SC की एंट्री, रिजल्ट पर लगाई रोक

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी RCA के चुनाव को लेकर मंगलवार (29 सितंबर 2026) को बड़ा अपडेट सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज हो रहे चुनाव के नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी है. हालांकि, कोर्ट ने मतदान की प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी है.

कोर्ट के आदेश के मुताबिक मतदान के बाद मतपत्रों को सुरक्षित रखा जाएगा और फिलहाल चुनाव का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा. नतीजे तब तक जारी नहीं होंगे, जब तक इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं आता.

मतदान पर रोक नहीं

RCA चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान शुरू हुआ. चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 36 जिला क्रिकेट संघों के प्रतिनिधि और दो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं. अध्यक्ष पद के लिए धनंजय सिंह खींवसर और बृजकिशोर उपाध्याय के बीच मुकाबला है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वोटिंग जारी रहेगी. हालांकि, मतदान पूरा होने के बाद मतपत्रों की गिनती या नतीजे की घोषणा फिलहाल नहीं की जाएगी.

पूर्व एडहॉक कमेटी कन्वीनर की याचिका पर सुनवाई

यह मामला RCA की पूर्व एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत की ओर से दायर याचिका से जुड़ा बताया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब चुनाव की प्रक्रिया तो आगे बढ़ेगी, लेकिन परिणाम अदालत के अगले आदेश तक रोका रहेगा. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 29 सितंबर की सुनवाई से जुड़ी लिस्टिंग और 28 सितंबर को अपलोड किए गए मामलों की जानकारी उपलब्ध है. हालांकि, इस मामले के विस्तृत आदेश की पूरी प्रति उपलब्ध होने पर ही आदेश की सभी कानूनी बातों की पुष्टि की जा सकेगी.

ढाई साल बाद हो रहा है RCA चुनाव

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में करीब ढाई साल बाद चुनाव हो रहा है. इससे पहले एडहॉक कमेटी का कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया था. चुनाव के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की गई थी. इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव खास तौर पर चर्चा में है. नाम वापसी के बाद मुकाबला धनंजय सिंह खींवसर और बृजकिशोर उपाध्याय के बीच रह गया है.