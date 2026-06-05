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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाRBI Repo Rate: RBI ने रेपो रेट में नहीं किया बदलाव तो क्यों खुश हुए एक्सपर्ट, बताया कैसे है ये बढ़िया फैसला

RBI Repo Rate: RBI ने रेपो रेट में नहीं किया बदलाव तो क्यों खुश हुए एक्सपर्ट, बताया कैसे है ये बढ़िया फैसला

RBI Repo Rate: RBI ने रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रखा है. रियल एस्टेट और वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञों ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों और महंगाई को लेकर चिंता जताई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 05 Jun 2026 12:26 PM (IST)
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. RBI ने रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर ही बरकरार रखा है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार (5 जून 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की जानकारी दी. RBI के इस कदम को लेकर रियल एस्टेट और वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

कोलियर्स इंडिया के नेशनल डायरेक्टर और रिसर्च हेड विमल नादर का कहना है कि RBI ने रेपो रेट को स्थिर रखते हुए अपना न्यूट्रल रुख बनाए रखा है. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और सप्लाई चेन पर उसके असर से महंगाई को लेकर चिंता बनी हुई है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रुपये की कमजोरी से रियल एस्टेट सहित कई आर्थिक क्षेत्रों पर दबाव बढ़ सकता है

ये भी पढ़ें: राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?

आर्थिक विकास अभी मजबूत बना हुआ है-विमल नादर

विमल नादर ने बताया कि आर्थिक विकास अभी मजबूत बना हुआ है, लेकिन लागत बढ़ने का असर अब दिखाई देने लगा है. निर्माण क्षेत्र में कच्चे माल और मजदूरी की लागत पहले से बढ़ रही है. इससे परियोजनाओं में देरी और श्रमिकों की कमी जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. आखिरकार इसका असर घरों की कीमतों पर पड़ सकता है, जिससे मध्यम वर्ग और किफायती आवास क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले कुछ महीनों में रेपो रेट और होम लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता. विमल नादर के अनुसार, घर खरीदने वाले लोग अब अपनी आय और वित्तीय स्थिति का अधिक सावधानी से आकलन करेंगे. डेवलपर्स को निर्माण सामग्री की उपलब्धता, नकदी प्रबंधन और समय पर परियोजनाएं पूरी करने पर अधिक ध्यान देना होगा.

रेलॉय के संस्थापक ने क्या कहा?

रेलॉय के संस्थापक और सीईओ अखिल सराफ ने कहा कि रेपो रेट को स्थिर रखकर RBI ने संकेत दिया है कि उसे उम्मीद है कि तेल संकट धीरे-धीरे नियंत्रित हो जाएगा और महंगाई भी काबू में रहेगी. उन्होंने कहा कि निर्माण लागत पर असर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में है. अखिल सराफ के मुताबिक, यह फैसला हाउसिंग सेक्टर के लिए सकारात्मक संकेत है. ब्याज दरों में स्थिरता से घर खरीदने वालों का भरोसा बना रहता है और घर खरीदना अपेक्षाकृत आसान रहता है. इसका फायदा खासकर पहली बार घर खरीदने वालों और बेहतर घर में जाने की योजना बना रहे लोगों को मिलेगा. साथ ही डेवलपर्स को भी नई परियोजनाओं की योजना बनाने और निवेश संबंधी फैसले लेने में आसानी होगी.

वेस्टियन के सीईओ श्रीनिवास राव का बयान

वेस्टियन के सीईओ श्रीनिवास राव ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जारी अनिश्चितताओं के बीच RBI ने रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर का बेहतर आकलन किया जा सके. उन्होंने कहा कि इस फैसले से रियल एस्टेट क्षेत्र को कुछ राहत मिली है, क्योंकि निर्माण लागत पहले से ही महंगाई के कारण बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि डेवलपर्स और निवेशकों को स्थिर उधारी लागत का फायदा मिल रहा है, जिससे बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन बना हुआ है. हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहती है या मानसून कमजोर रहता है, तो आने वाले महीनों में महंगाई बढ़ सकती है. ऐसी स्थिति में RBI भविष्य में रेपो रेट बढ़ाने पर विचार कर सकता है. RBI के रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर बनाए रखने के फैसले से फिलहाल होम लोन लेने वालों, रियल एस्टेट डेवलपर्स और निवेशकों को राहत मिली है. हालांकि कच्चे तेल की कीमतें, वैश्विक तनाव और महंगाई की स्थिति आने वाले समय में RBI की अगली नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं.

ये भी पढ़ें: कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, कहा- 'तय समय पर...'

Published at : 05 Jun 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Repo Rate India Economy RBI
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