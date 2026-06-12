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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाRBI का नया मैसेज आया है, अपडेट नहीं की अपनी जानकारी तो खाते से हाथ धो बैठेंगे! जानिए सरकार का क्या है कहना

RBI का नया मैसेज आया है, अपडेट नहीं की अपनी जानकारी तो खाते से हाथ धो बैठेंगे! जानिए सरकार का क्या है कहना

Fact Check: एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि RBI इस प्रकार के संदेश भेजकर किसी व्यक्ति से बैंकिंग विवरण, पासवर्ड, OTP या अन्य गोपनीय जानकारी नहीं मांगता. लोगों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अज्ञात APK फाइल को डाउनलोड न करें और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 12 Jun 2026 12:50 AM (IST)
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हाल के दिनों में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है. वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्राप्तकर्ता का बैंक खाता संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़ा हुआ पाया गया है और यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो उसका बैंक अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है.

मैसेज के साथ एक APK फाइल भी भेजी जा रही है, जिसे डाउनलोड करने और अपनी बैंकिंग या व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए कहा जाता है. कई लोगों को यह संदेश व्हाट्सएप पर मिला है, जिसके बाद इसके वास्तविक होने को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई. चूंकि संदेश में RBI का नाम और बैंक खाते के बंद होने की चेतावनी दी गई है, इसलिए कुछ लोग इसे सच मानकर दिए गए निर्देशों का पालन करने की कोशिश कर सकते हैं.

क्या है वायरल दावे की सच्चाई?

इस वायरल दावे की जांच में पता चला कि यह संदेश पूरी तरह फर्जी है. भारत सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक एजेंसी PIB Fact Check ने इस संदेश को भ्रामक और धोखाधड़ी का हिस्सा बताया है.

जानिए क्या कहा है सरकार ने

PIB Fact Check के अनुसार, साइबर ठग RBI के नाम का दुरुपयोग कर लोगों की बैंकिंग और निजी जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए वे APK फाइल, संदिग्ध लिंक और फर्जी चेतावनी वाले संदेश भेज रहे हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति APK फाइल डाउनलोड करता है, उसके मोबाइल फोन की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और साइबर अपराधी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं.

एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि RBI इस प्रकार के संदेश भेजकर किसी व्यक्ति से बैंकिंग विवरण, पासवर्ड, OTP या अन्य गोपनीय जानकारी नहीं मांगता. लोगों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अज्ञात APK फाइल को डाउनलोड न करें और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें.

PIB ने यह भी बताया कि RBI व्हाट्सएप पर केवल अपने दो ब्लू-टिक सत्यापित नंबरों के माध्यम से ही संवाद करता है। यदि किसी अन्य नंबर से RBI के नाम पर कोई संदेश प्राप्त होता है, तो उसकी सत्यता की जांच अवश्य करनी चाहिए.

निष्कर्ष

फैक्ट चेक में वायरल दावा फर्जी साबित हुआ है. RBI के नाम पर भेजा जा रहा यह व्हाट्सएप संदेश एक फिशिंग स्कैम है, जिसका उद्देश्य लोगों की बैंकिंग और व्यक्तिगत जानकारी चोरी करना है. ऐसे संदेशों से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध फाइल या लिंक पर क्लिक करने से बचें.

Published at : 12 Jun 2026 12:50 AM (IST)
Tags :
PIB Fact Check Cyber Fraud WhatsApp Scam RBI Phishing Scam
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