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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशुद्धिकरण विवाद: राहुल गांधी पर भड़के BJP सांसद रवि शंकर - 'अपनी हैसियत...'

शुद्धिकरण विवाद: राहुल गांधी पर भड़के BJP सांसद रवि शंकर - 'अपनी हैसियत...'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकर्जुन खरगे की सभा के बाद हुए शुद्धिकरण विवाद को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी-आरएसएस पर जमकर हमला बोला. इस पर रवि शंकर प्रसाद ने पलटवार किया है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 30 Aug 2026 03:30 PM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकर्जुन खरगे की सभा के बाद शुद्धिकरण विवाद को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी-आरएसएस पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि दलित होने की वजह से हल्द्वानी में खड़गे के कार्यक्रम स्थल का शुद्धिकरण किया गया. इस पर पटना साहिब से बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के पास मुद्दे नहीं है जो मुद्दा उठाते हैं. उस पर वह पिट जाते हैं. कांग्रेस पार्टी का यह हाल हो गया है कि वह अपनी हैसियत के लिए अपने अध्यक्ष के दलित व्यक्तित्व को लेकर लड़ रही है.

राहुल गांधी हर मुद्दे पर पिटे- रवि शंकर प्रसाद
इसके अलावा बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने वंदे मातरम का मुद्दा उठाया, वो उस पर भी पिट गए. रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सदस्य के रूप में कहा था वंदे मातरम देश का राष्ट्रीय गीत है जन गण मन राष्ट्रगान है. राहुल गांधी इस पर भी पिट गए तो फिर चले गए मनुस्मृति की बात करने और तो और उस पर भी पिटाई हो गई.

शुद्धिकरण विवाद पर क्या कहा
बीजेपी सांसद ने कहा कि मैंने संसद में भी कहा है कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं जो उन्हें चिट पकड़ा देता है वो उस पर बोलने लगते हैं. उन्होंने बताया कि शुद्धिकरण विवाद को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जवाब दे दिया है कि यह पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था तो राहुल गांधी इसे बेवजह मुद्दा बना रहे हैं.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का यह हाल हो गया है कि वह अपने हैसियत के लिए अपने अध्यक्ष के दलित व्यक्तित्व को लेकर लड़ रही है. राहुल गांधी कृपा करके इस बात को समझिए कि जनता ना आपकी बात सुनती है ना जनता आपका सम्मान करती है.

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Published at : 30 Aug 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
Ravi Shankar Prasad RAHUL GANDHI MALLIKARJUN KHARGE
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