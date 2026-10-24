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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सहयोगी नाराज, जिद पर क्यों अड़े राहुल', 1 नवंबर की रैली को लेकर BJP का कांग्रेस पर हमला

'सहयोगी नाराज, जिद पर क्यों अड़े राहुल', 1 नवंबर की रैली को लेकर BJP का कांग्रेस पर हमला

भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित कांग्रेस की रैली को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 24 Oct 2026 02:47 PM (IST)
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भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को कांग्रेस की प्रस्तावित रैली को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी इसी तारीख पर रैली करने की जिद क्यों कर रहे हैं, जबकि 1 नवंबर का दिन 1984 के सिख नरसंहार की यादों से जुड़ा है. रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि इस दिन रामलीला मैदान में बड़ी रैली आयोजित करने का फैसला सिख समुदाय की भावनाओं को आहत कर सकता है. उन्होंने यह भी दावा किया कि विपक्षी गठबंधन के कई सहयोगी दल भी रैली की तारीख से सहमत नहीं थे और इसे आगे बढ़ाने का सुझाव दे चुके थे.

'राहुल गांधी सिख समुदाय के जख्मों पर नमक क्यों छिड़कना चाहते हैं?'

प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है. उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी 1 नवंबर को ही दिल्ली में रैली करने पर क्यों अड़े हैं. भाजपा नेता के मुताबिक, 1 नवंबर का दिन सिख समुदाय के लिए भावनात्मक रूप से बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इस दिन 1984 के सिख नरसंहार को गहरे दुख के साथ याद किया जाता है.

उन्होंने कहा, "1 नवंबर को रामलीला मैदान में बड़ा आयोजन करके राहुल गांधी सिख समुदाय के जख्मों पर किस तरह नमक छिड़कना चाहते हैं?" रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन के कई सहयोगी दल भी इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे.

सहयोगी दलों की बैठक और तारीख बदलने के सुझाव का दावा

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि 22 अक्टूबर को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक ऑनलाइन बैठक बुलाई गई थी. हालांकि, कई सहयोगी दलों के शामिल नहीं होने के कारण बैठक स्थगित कर दी गई. उन्होंने दावा किया कि गठबंधन के कुछ सहयोगियों ने 1 नवंबर की तारीख पर असहमति जताई थी और रैली को बाद की किसी तारीख पर आयोजित करने का सुझाव दिया था.

भाजपा नेता ने इस घटनाक्रम को राहुल गांधी की कार्यशैली से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि जब राहुल गांधी किसी बात पर अड़ जाते हैं, तो वे दूसरों की राय सुनने को तैयार नहीं होते. उन्होंने कहा कि अपनी बात मनवाने की जिद में राहुल गांधी सिख समुदाय की भावनाओं का मजाक उड़ाने जैसा कदम उठा रहे हैं.

दिल्ली पुलिस ने रैली के लिए जारी किया एनओसी

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को 1 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी. मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने की योजना के तहत जरूरी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के लिए पुलिस से संपर्क किया था.

उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर रैली आयोजित करने के लिए 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की अवधि के लिए एनओसी जारी कर दी गई है. पुलिस के मुताबिक, प्रस्तावित रैली को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आयोजकों, यातायात पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है. इसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना, यातायात का प्रभावी प्रबंधन करना और कार्यक्रम को सुचारु रूप से संपन्न कराना है.

एसआईआर विवाद पर कांग्रेस की मेगा रैली की तैयारी

कांग्रेस की यह रैली मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से तैयार की गई संयुक्त कार्ययोजना का हिस्सा है. 30 सितंबर को हुई गठबंधन की बैठक में एसआईआर विवाद के खिलाफ संयुक्त रणनीति पर सहमति बनी थी. इसमें रैलियां आयोजित करने और 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' निकालने जैसे कार्यक्रम शामिल थे.

यह भी पढ़िएः यूक्रेन में स्टारलिंक को लेकर दिक्कत! ट्रंप ने बताया एलन मस्क से क्यों करेंगे बात

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 24 Oct 2026 02:44 PM (IST)
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