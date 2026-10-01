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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'देशभर में लागू हो NRC', SIR पर बवाल के बीच RSS ने उठाई मांग

'देशभर में लागू हो NRC', SIR पर बवाल के बीच RSS ने उठाई मांग

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ ने एक बार फिर से देश में एनआरसी लागू करने की मांग की है. एसआईआर पर चल रहे बवाल के बीच अब फिर से एनआरसी पर बहस छिड़ सकती है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 01 Oct 2026 08:06 AM (IST)
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राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ ने एक बार फिर देश में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) लागू करने की मांग उठाई है. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर चले बवाल के बीच एनआरसी को लेकर बहस शुरू हो सकती है.

आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा है कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए नागरिकों की पहचान बहुत जरूरी है. इसी वजह से एनआरसी लागू होना चाहिए. 

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'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, आंबेकर ने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में बात करते हुए कहा कि एनआरसी लागू होने से देश में घुसपैठ की समस्या खत्म हो जाएगी. उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जनसंख्या असंतुलन की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी.

नागरिकों की पहचान जरूरी

आंबेकर ने कहा, 'कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं, इसकी पहचान जरूरी है. नागरिकता से जुड़े किसी मामले में आपत्ति है तो इसके समाधान के लिए कानूनी व्यवस्था है. अदालतों के जरिए भी हल निकल सकता है.'

एसआईआर को लेकर क्या बोले सुनील आंबेकर

आंबेकर ने एसआईआर का समर्थन किया. उन्होंने कहा, 'देश में ऐसे लोगों की भी पहचान जरूरी है जो कि गलत तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं.' उन्होंने कहा, 'भारत में आबादी में बदलाव का लंबा इतिहास रहा है. देश की अपनी सांस्कृतिक पहचान है और यह मसला जनसंख्या संतुलन से ही जुड़ा है.'

गौरतलब है कि विपक्ष लगातार एसआईआर के मामले पर सरकार को घेर रहे है. इस बीच चुनाव आयोग भी विवादों में आ गया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं. कांग्रेस ने एसआईआर को गलत बताया है. विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट चोरी का भी आरोप लगा चुके हैं. उन्होंने इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी को भी घेरा है.

यह भी पढ़ें : 'भारतीय कैप्टन को सलाम', 174 यात्रियों की जान बचाने वाले पायलट के लिए बोले नेतन्याहू

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 01 Oct 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
NRC Sunil Ambekar INDIA SIR
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