रामलीला मैदान रैली: कपिल सिब्बल का BJP पर निशाना, कहा- 'ये अंत की शुरुआत'

रामलीला मैदान में 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की रैली में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस मार्च को "केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार के 'अंत की शुरुआत' बताया." कांग्रेस के नेताओं ने इस मार्च के दौरान SIR और CEC के मुद्दे पर ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार की जमकर आलोचना की.

कपिल सिब्बल ने रामलीला मैदान में आयोजित रैली में कहा कि "हम 2016 के बाद के उनके भ्रष्टाचार का इतिहास बताएंगे. सरकार ने ही अराजकता पैदा की है, अगर उन्होंने संविधान के अनुसार काम किया होता, तो यह नौबत नहीं आती." CEC ज्ञानेश कुमार को उन्होंने महज एक 'प्यादा' बताया.

पूरे देश से आए लोग

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की. सुक्खू ने कहा, "ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए." कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि रैली में लोगों की भारी भीड़ यह दिखाती है कि इसमें पूरे देश के लोग शामिल हुए हैं. हुसैन ने कहा, "यहाँ आप जो लोगों की भारी भीड़ देख रहे हैं, वे पूरे देश से आए हैं. भारत के हर शहर में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे."

'इंडिया' गठबंधन के 'चलो दिल्ली' विरोध मार्च के लिए देश भर से प्रमुख विपक्षी नेता और हजारों समर्थक रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए. उन्होंने SIR प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर चिंता जताई.

रैली में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए

यह मार्च मिंटो रोड-कनॉट प्लेस जंक्शन से शुरू होकर रामलीला मैदान की ओर बढ़ा. इससे पहले, 31 अक्टूबर को राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ एक सार्वजनिक "महाभियोग" (impeachment) कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था.

रैली में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए, जिनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, TMC नेता ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, RJD नेता तेजस्वी यादव, JKNC अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, CPI नेता डी. राजा, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव शामिल थे. इन नेताओं की मौजूदगी ने विपक्ष की एकजुटता को प्रदर्शित किया.