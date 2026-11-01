ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारामलीला मैदान में रैली के बाद क्या है विपक्ष का प्लान? मिले संकेत

रामलीला मैदान में रैली के बाद क्या है विपक्ष का प्लान? मिले संकेत

लोकसभा मे विपक्ष के नता राहुल गांधी ने कहा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार पद से हटेंगे और जेल जाएंगे. उन्होंने दावा किया कि देश के हर नागरिक की आवाज की चोरी हुई है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 01 Nov 2026 08:46 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रविवार को हुए इंडिया गठबंधन की रैली ने देश का राजनीतिक पारा एक बार फिर से चढ़ा दिया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा चीफ अखिलेश यादव, ममता बनर्जी समेत अन्य नेताओं के बयान ने साफ संकेत दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष पीछे हटने के मूड में नहीं. यानी कि अब ये लड़ाई और लंबी चलने वाली है. विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र और संवैधानिक संस्थाएं अब सत्ताधारी दल के दबाव में काम कर रही हैं. राहुल गांधी ने तो सीईसी के साथ-साथ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की बात कही.

कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने संबोधन में चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जो किया है, वह सामान्य बात नहीं बल्कि 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' कैटेगरी का मामला है. उन्होंने साफ लहजे में कहा कि ज्ञानेश कुमार को 'वोट चोरी' के आरोप में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और उन्हें जेल जाना ही होगा. राहुल गांधी कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अपने किए की सजा का सामना नहीं कर लेते, विपक्ष उन्हें कहीं जाने नहीं देगा. उन्होंन कहा कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए यह लड़ाई लगातार जारी रहेगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
महादेव ऐप केस में बड़ा एक्शन, मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाई CBI
महादेव ऐप केस में बड़ा एक्शन, मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाई CBI
इंडिया
रामलीला मैदान रैली: कपिल सिब्बल का BJP पर निशाना, कहा- 'ये अंत की शुरुआत'
रामलीला मैदान रैली: कपिल सिब्बल का BJP पर निशाना, कहा- 'ये अंत की शुरुआत'
इंडिया
आजम खान को ED ने किया गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए
आजम खान को ED ने किया गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए
इंडिया
Ramlila Maidan Rally Live: राहुल गांधी बोले- 'CEC ज्ञानेश कुमार जेल जाएगा', बीजेपी ने कहा- इंडिया गठबंधन का फ्लॉप शो
Live: राहुल गांधी बोले- 'CEC ज्ञानेश कुमार जेल जाएगा', बीजेपी ने कहा- इंडिया गठबंधन का फ्लॉप शो

देश की आत्मा पर हमला किया: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि देश को पटरी पर लाने के लिए पहला कदम ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करना है. उन्होंने कहा, 'हिंदुस्तान नफरत का नहीं, मोहब्बत का देश है. हम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार से नफरत नहीं करते, हमारी इनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने देश की आत्मा पर हमला किया है. हम यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकते.’ उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ अभियान को ‘शिव की बारात’ बताया और कहा कि इसमें कोई भी शामिल हो सकता है. 

सिस्टम को बेनकाब करके ही दम लेंगे: अखिलेश 

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त को वोट चोरी की सबसे बड़ी कड़ी करार दिया. उन्होंने याद दिलाया कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनावों में गड़बड़ी से लेकर अब तक विपक्षी कार्यकर्ताओं की ओर से एक-एक बूथ पर सबूत जुटाकर हलफनामा देने के बावजूद चुनाव आयोग गहरी नींद में सो रहा था. सपा चीफ ने ऐलान किया कि गठबंधन के लोग हार मानने वाले नहीं हैं. अखिलेश यादव ने दावा किया कि उन्होंने चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष की इस चोरी को पकड़ लिया है. रामलीला मैदान को लोकतंत्र की हल्दीघाटी बताते हुए उन्होंने संदेश दिया कि यूपी से शुरू हुई यह लड़ाई 2027 के विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगी और वे इस सिस्टम को बेनकाब करके ही दम लेंगे.

Gen-Z को एकजुट करने की तैयारी

वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार पर बंगाल में धांधली करने का आरोप लगाते हुए बेहद आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और सरकार ने मिलकर लोकतंत्र, संविधान, लोगों के अधिकारों को लूटा है और ज्ञानेश कुमार ने बंगाल में साजिश के तहत एक फीसदी वोट निकाल दिए. ममता बनर्जी ने कहा कि वह चुप नहीं बैठने वाली हैं. उन्होंने कहा, 'हम छोड़ेंगे नहीं, हम जान दे देंगे, हम लड़ेंगे. हमारे बंगाल में लूट हुई, लेकिन अब दिल्ली में लूट नहीं होने देंगे.' उन्होंने साफ किया कि वे इस हार का बदला राजनीति और लोकतंत्र के जरिए लेंगे और आने वाले समय में 'सेव इंडिया, सेव डेमोक्रेसी' के स्लोगन के साथ युवाओं और जेन-जी को एकजुट कर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी.

संसद, सड़क और कोर्ट  पर घेराबंदी की तैयारी

रामलीला मैदान की रैली के बाद विपक्षी नेताओं के रुख से ये साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन कथित वोट चोरी के मुद्दे को लगातार गर्म रखने के लिए अलग-अलग स्तर पर काम करने की प्लानिंग में जुटी है. आगामी संसदीय सत्रों के दौरान विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों के खिलाफ जोरदार हंगामा होने के आसार हैं. इस बात की भी पूरी संभावना है कि विपक्ष सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 01 Nov 2026 08:46 PM (IST)
Tags :
Ramlila Maidan RAHUL GANDHI Gyanesh Kumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
महादेव ऐप केस में बड़ा एक्शन, मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाई CBI
महादेव ऐप केस में बड़ा एक्शन, मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाई CBI
इंडिया
रामलीला मैदान रैली: कपिल सिब्बल का BJP पर निशाना, कहा- 'ये अंत की शुरुआत'
रामलीला मैदान रैली: कपिल सिब्बल का BJP पर निशाना, कहा- 'ये अंत की शुरुआत'
इंडिया
आजम खान को ED ने किया गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए
आजम खान को ED ने किया गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए
इंडिया
Ramlila Maidan Rally Live: राहुल गांधी बोले- 'CEC ज्ञानेश कुमार जेल जाएगा', बीजेपी ने कहा- इंडिया गठबंधन का फ्लॉप शो
Live: राहुल गांधी बोले- 'CEC ज्ञानेश कुमार जेल जाएगा', बीजेपी ने कहा- इंडिया गठबंधन का फ्लॉप शो
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आजम खान को ED ने किया गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए
आजम खान को ED ने किया गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देश का नंबर-1 मुख्यमंत्री कौन? सर्वे में इस CM का आया नाम
देश का नंबर-1 मुख्यमंत्री कौन? सर्वे में इस CM का आया नाम
विश्व
हाईवे जाम, आगजनी और तोड़फोड़, बांग्लादेश में उग्र हुआ मजदूरों का प्रदर्शन, क्या हैं मांग?
हाईवे जाम, आगजनी और तोड़फोड़, बांग्लादेश में उग्र हुआ मजदूरों का प्रदर्शन, क्या हैं मांग?
क्रिकेट
पांचवां टी20 जीतने के बाद बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, NZ कप्तान ने दे डाला बड़ा बयान
पांचवां टी20 जीतने के बाद बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, NZ कप्तान ने दे डाला बड़ा बयान
बॉलीवुड
धमके बाद बुलेट प्रूफ शीशे से कवर ट्रॉली पर फैंस से मिलने आए अमिताभ बच्चन, पिता की ढाल बने अभिषेक
अमिताभ बच्चन की अभिषेक ने बढ़ाई सुरक्षा, धमकी के बाद ट्रॉली को बुलेट प्रूफ शीशे से किया कवर
ट्रेंडिंग
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
इंडिया
'ये हिंदुस्तान आपके अब्बूजान का नहीं', राहुल गांधी पर BJP का पलटवार, रैली को बताया फ्लॉप शो
'ये हिंदुस्तान आपके अब्बूजान का नहीं', राहुल गांधी पर BJP का पलटवार, रैली को बताया फ्लॉप शो
ऑटो
कैसे काम करता है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक, समझें दोनों का मैकेनिज्म
कैसे काम करता है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक, समझें दोनों का मैकेनिज्म
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget