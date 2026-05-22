कोटा जिले के रामगंजमंडी को मिली बड़ी सौगात, 200 बेड के जिला अस्पताल का शिलान्यास

कोटा जिले के रामगंजमंडी क्षेत्र में शुक्रवार को नए 200 बेड जिला अस्पताल का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया. कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मदन दिलावर मौजूद रहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस अस्पताल के बनने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर इलाज के लिए अब कोटा या झालावाड़ नहीं जाना पड़ेगा. अस्पताल में इमरजेंसी समेत कई आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी. करीब 63 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह अस्पताल अगले दो साल में तैयार किया जाएगा.

बिरला बोले- रामगंजमंडी में लगातार विकास कार्य जारी

बिरला ने कहा कि रामगंजमंडी में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और क्षेत्र को राजस्थान के अग्रणी उपखंडों में शामिल करने का लक्ष्य है. उन्होंने बताया कि गांव-गांव तक मोबाइल मेडिकल सेवाएं और मेडिकल कैंप भी चलाए जा रहे हैं, जहां लोगों को मुफ्त जांच और दवाइयां दी जा रही हैं.

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शिक्षा क्षेत्र में भी विकास का बढ़ाया जा रहा है: बिरला

उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहे विकास का जिक्र करते हुए कहा कि यहां सैनिक कन्या विद्यालय, कन्या महाविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और संस्कृत महाविद्यालय जैसे संस्थानों का विस्तार किया जा रहा है. साथ ही सड़क,रेल और एयर कनेक्टिविटी बेहतर होने से क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी रहे मौजूद

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जिला अस्पताल का निर्माण क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से यह परियोजना संभव हो पाई है. अस्पताल को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके. कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

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