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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकोटा जिले के रामगंजमंडी को मिली बड़ी सौगात, 200 बेड के जिला अस्पताल का शिलान्यास

कोटा जिले के रामगंजमंडी को मिली बड़ी सौगात, 200 बेड के जिला अस्पताल का शिलान्यास

बिरला ने कहा कि रामगंजमंडी में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और क्षेत्र को राजस्थान के अग्रणी उपखंडों में शामिल करने का लक्ष्य है.

By : आसिफ खान, कोटा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 22 May 2026 10:42 PM (IST)
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कोटा जिले के रामगंजमंडी क्षेत्र में शुक्रवार को नए 200 बेड जिला अस्पताल का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया. कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मदन दिलावर मौजूद रहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस अस्पताल के बनने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर इलाज के लिए अब कोटा या झालावाड़ नहीं जाना पड़ेगा. अस्पताल में इमरजेंसी समेत कई आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी. करीब 63 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह अस्पताल अगले दो साल में तैयार किया जाएगा.

बिरला बोले- रामगंजमंडी में लगातार विकास कार्य जारी

बिरला ने कहा कि रामगंजमंडी में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और क्षेत्र को राजस्थान के अग्रणी उपखंडों में शामिल करने का लक्ष्य है. उन्होंने बताया कि गांव-गांव तक मोबाइल मेडिकल सेवाएं और मेडिकल कैंप भी चलाए जा रहे हैं, जहां लोगों को मुफ्त जांच और दवाइयां दी जा रही हैं.

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शिक्षा क्षेत्र में भी विकास का बढ़ाया जा रहा है: बिरला

उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहे विकास का जिक्र करते हुए कहा कि यहां सैनिक कन्या विद्यालय, कन्या महाविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और संस्कृत महाविद्यालय जैसे संस्थानों का विस्तार किया जा रहा है. साथ ही सड़क,रेल और एयर कनेक्टिविटी बेहतर होने से क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी. 

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी रहे मौजूद

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जिला अस्पताल का निर्माण क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से यह परियोजना संभव हो पाई है. अस्पताल को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके. कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

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About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 22 May 2026 10:42 PM (IST)
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OM BIRLA KOTA RAJASTHAN
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