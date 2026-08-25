आरक्षण पर राजनाथ सिंह के पुराने बयान शेयर कर अठावले बोले, 'जो सपने देख रहे...'

देश में इस समय आरक्षण हटाओ के मुद्दे को लेकर बवाल मचा है. ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'किसी माए के लाल ने दूध नहीं किया पिया है कि आरक्षण समाप्त कर दे'. इसी का जिक्र कर केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले ने प्रतिक्रिया दी है.

रामदास अठावले ने मंगलवार (25 अगस्त) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कुछ लोगों ने शायद इतिहास नहीं पढ़ा है. जो लोग आरक्षण हटाने के मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं, उन्हें मैं दलित पैंथर के समय से ललकारता आ रहा हूं. उन्हें यह पता होना चाहिए कि मैं भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी का वैचारिक वंशज हूं.

राजनाथ का जिक्र कर क्या बोले अठावले

राजनाथ सिंह के एक पुराने वीडियो का जिक्र कर अठावले ने कहा कि देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जो वक्तव्य दिया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 'किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो आरक्षण खत्म कर सके.' और हमारी एनडीए सरकार आरक्षण और संविधान की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है.

आरक्षण हटाओ मामले को लेकर अठावले ने कहा कि जो भी देश की संप्रभुता और शोषित समाज को निशाने पर लेने की कोशिश करेगा, उसे हमारा संविधान और समाज करारा जवाब देगा. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज कुछ विपक्षी और अराजक तत्व देश और संविधान के खिलाफ विनाशकारी साजिशें रच रहे हैं.

साजिश की कही बात

केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सुप्रीमो रामदास अठावले ने कहा कि देशवासियों को गुमराह करने और देश के खिलाफ साजिश रचने वाले ऐसे तत्वों की गहरी जांच होनी चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए. बता दें कि हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन के तहत आरक्षण को समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था.

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