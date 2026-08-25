Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआरक्षण पर राजनाथ सिंह के पुराने बयान शेयर कर अठावले बोले, 'जो सपने देख रहे...'

आरक्षण पर राजनाथ सिंह के पुराने बयान शेयर कर अठावले बोले, 'जो सपने देख रहे...'

देश में इस समय आरक्षण हटाओ के मुद्दे को लेकर बवाल मचा है. इसी पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुराना बयान शेयर कर विरोधियों पर निशाना साधा.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 25 Aug 2026 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

देश में इस समय आरक्षण हटाओ के मुद्दे को लेकर बवाल मचा है. ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'किसी माए के लाल ने दूध नहीं किया पिया है कि आरक्षण समाप्त कर दे'. इसी का जिक्र कर केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले ने प्रतिक्रिया दी है.

रामदास अठावले ने मंगलवार (25 अगस्त) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कुछ लोगों ने शायद इतिहास नहीं पढ़ा है. जो लोग आरक्षण हटाने के मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं, उन्हें मैं दलित पैंथर के समय से ललकारता आ रहा हूं. उन्हें यह पता होना चाहिए कि मैं भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी का वैचारिक वंशज हूं.

राजनाथ का जिक्र कर क्या बोले अठावले 
राजनाथ सिंह के एक पुराने वीडियो का जिक्र कर अठावले ने कहा कि देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जो वक्तव्य दिया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 'किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो आरक्षण खत्म कर सके.' और हमारी एनडीए सरकार आरक्षण और संविधान की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है.

आरक्षण हटाओ मामले को लेकर अठावले ने कहा कि जो भी देश की संप्रभुता और शोषित समाज को निशाने पर लेने की कोशिश करेगा, उसे हमारा संविधान और समाज करारा जवाब देगा. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज कुछ विपक्षी और अराजक तत्व देश और संविधान के खिलाफ विनाशकारी साजिशें रच रहे हैं. 

साजिश की कही बात
केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सुप्रीमो रामदास अठावले ने कहा कि देशवासियों को गुमराह करने और देश के खिलाफ साजिश रचने वाले ऐसे तत्वों की गहरी जांच होनी चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए. बता दें कि हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन के तहत आरक्षण को समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था.

ये भी पढ़ें 

'बहादुरी सिर्फ कैमरों पर...', राहुल गांधी की किस बात पर किरेन रिजिजू फायर

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 25 Aug 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
RAMDAS ATHAWALE RESERVATION RAJNATH SINGH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आरक्षण पर राजनाथ सिंह के पुराने बयान शेयर कर अठावले बोले, 'जो सपने देख रहे...'
आरक्षण पर राजनाथ सिंह के पुराने बयान शेयर कर अठावले बोले, 'जो सपने देख रहे...'
इंडिया
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
इंडिया
आरक्षण विरोधी आंदोलन के बीच कांग्रेस बोली, 'जाति जनगणना ठीक नहीं तो...'
जाति जनगणना: कांग्रेस का सरकार पर वार- 'जो आप कर रहे, उसे रद्द करिए'
इंडिया
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Bollywood News: महाकाली टीजर में छाए अक्षय खन्ना! शुक्राचार्य के खूंखार अवतार ने उड़ाए फैंस के होश (24.08.26)
बंद कमरे में हत्यारी पत्नी का 'खूनी टोटका' !
टेंपो ने लिया कट, सफारी ने मारी टक्कर, रोंगटे खड़े कर देगा Video
अयोध्या में 'मछली दावत','गिरगिट' कौन ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
संकट में भारत को तेल से लेकर खाद तक सब कुछ देगा रूस, पुतिन ने किया वादा
संकट में भारत को तेल से लेकर खाद तक सब कुछ देगा रूस, पुतिन ने किया वादा
राजस्थान
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
इंडिया
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
क्रिकेट
क्रिकेट तक पहुंचा 'Gen-Z' प्रोटेस्ट, जानें क्या है खिलाड़ियों की डिमांड?
क्रिकेट तक पहुंचा 'Gen-Z' प्रोटेस्ट, जानें क्या है खिलाड़ियों की डिमांड?
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
राहुल गांधी पर भड़के शंकराचार्य, कहा- 'चेतावनी देते हैं कि...'
राहुल गांधी को शंकराचार्य ने दी चेतावनी, 'धर्मविरोधी बयान से बाज आएं'
पंजाब
Punjab में अलायंस करेगी BSP? मायावती ने साफ कर दी तस्वीर
Punjab में अलायंस करेगी BSP? मायावती ने साफ कर दी तस्वीर
इंडिया
'दुनिया भारत से...', ट्रंप के SIR वाले बयान पर क्या बोले CEC ज्ञानेश कुमार?
'दुनिया भारत से...', ट्रंप के SIR वाले बयान पर क्या बोले CEC ज्ञानेश कुमार?
ENT LIVE
Anup Jalota ने चौथी शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘अब प्यार नहीं होगा’
Anup Jalota ने चौथी शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘अब प्यार नहीं होगा’
ENT LIVE
Asim Riaz ने Himanshi Khurana के Religion वाले बयान पर दिया जवाब, Paras Chhabra को भी घेरा
Asim Riaz ने Himanshi Khurana के Religion वाले बयान पर दिया जवाब, Paras Chhabra को भी घेरा
ENT LIVE
Kangana Ranaut के ‘सस्ती कॉपी’ तंज पर Taapsee Pannu का पलटवार, फिर गरमाई पुरानी Cold War
Kangana Ranaut के ‘सस्ती कॉपी’ तंज पर Taapsee Pannu का पलटवार, फिर गरमाई पुरानी Cold War
ENT LIVE
Govinda ने Fake और AI Content पर लिया Legal Action, 100 करोड़ तक Damages की चेतावनी
Govinda ने Fake और AI Content पर लिया Legal Action, 100 करोड़ तक Damages की चेतावनी
ENT LIVE
Paritosh Tripathi ने किया Samay Raina का बचाव, बोले- क्या देखना है ये दर्शकों के हाथ में है
Paritosh Tripathi ने किया Samay Raina का बचाव, बोले- क्या देखना है ये दर्शकों के हाथ में है
Embed widget