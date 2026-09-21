गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराम मंदिर चढ़ावा: CCTV में कैद चोरी की 105 घटनाएं, SIT को SC से चार्जशीट फाइल की इजाजत

राम मंदिर चढ़ावा: CCTV में कैद चोरी की 105 घटनाएं, SIT को SC से चार्जशीट फाइल की इजाजत

SIT की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया. पहली गिरफ्तारी को 90 दिन का समय पूरा होने वाला है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 21 Sep 2026 08:55 PM (IST)
Preferred Sources

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में विशेष जांच टीम (SIT) जल्द ही आरोप पत्र दाखिल करेगी. सोमवार को SIT ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसकी जांच में पर्याप्त सबूत मिले हैं. वह चार्जशीट दाखिल करना चाहती है. SIT की स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इसकी इजाज़त दे दी. 25 सितंबर तक निचली अदालत में दाखिल हो चार्जशीट जाएगी.

राम मंदिर में श्रद्धालुओं की तरफ से दिए गए दान की चोरी की शिकायतें सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई थीं. कोर्ट ने वरिष्ठ अधिकारियों की SIT से जांच के लिए कहा था. अब SIT ने अपनी नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की आ.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
जमुई कांड: नाबालिग से बदसलूकी केस में बड़ा एक्शन, अब तक क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी
जमुई कांड: नाबालिग से बदसलूकी केस में बड़ा एक्शन, अब तक क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी
इंडिया
116.79 करोड़ के बैंक फ्रॉड में ED की छापेमारी, 82 लाख नकद-दो लग्जरी कार जब्त
116.79 करोड़ के बैंक फ्रॉड में ED की छापेमारी, 82 लाख नकद-दो लग्जरी कार जब्त
इंडिया
बंगाल उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की TMC का लोगो जारी, सामने आई फोटो
बंगाल उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की TMC का लोगो जारी, सामने आई फोटो
इंडिया
रिश्वत कांड में फरार CGST के एडिशनल कमिश्नर गिरफ्तार, CBI ने हरिद्वार से दबोचा
रिश्वत कांड में फरार CGST के एडिशनल कमिश्नर गिरफ्तार, CBI ने हरिद्वार से दबोचा

अब तक आठ की गिरफ्तारी

SIT की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया. पहली गिरफ्तारी को 90 दिन का समय पूरा होने वाला है. ऐसे में कानूनी लिहाज से चार्जशीट दाखिल करना ज़रूरी है.

SIT ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. जांच के दौरान कोर्ट के आदेश के मुताबिक फोरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल किया गया. आरोपियों के बैंक अकाउंट और संपत्तियों की जानकारी जुटाई गई. 

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आदेश लिखवाया. इस दौरान SIT की स्टेटस रिपोर्ट के यह हिस्से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किए हैं :-

* सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि काउंटिंग रूम में चढ़ावे की गणना करते समय आरोपियों ने मुख्य रूप से गबन किया है.

सीसीटीवी में चोरी के 105 मामले

* सीसीटीवी फुटेज में गलत तरीके से से नकदी हटाने के 105 मामले सामने आए हैं.

* आरोपियों के खातों में ऐसी रकम पाई गई है, जिसका वह हिसाब नहीं दे सके.

* मंदिर से लगभग 803 कीमती चीजों के लापता होने की जानकारी है. जांच के दौरान इनमें से कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि मामले में लगी धाराओं के मद्देनजर इस पर एडिशनल सेशंस जज रैंक के न्यायिक अधिकारी सुनवाई करेंगे. मामले में आगे की जांच का विकल्प अभी खुला रखा गया है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

ये भी पढ़ें: चंपत राय, अनिल मिश्रा को क्लीन चिट? एसआईटी रिपोर्ट से मिले संकेत

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 08:55 PM (IST)
Tags :
Ram Temple Donation Row
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जमुई कांड: नाबालिग से बदसलूकी केस में बड़ा एक्शन, अब तक क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी
जमुई कांड: नाबालिग से बदसलूकी केस में बड़ा एक्शन, अब तक क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी
इंडिया
116.79 करोड़ के बैंक फ्रॉड में ED की छापेमारी, 82 लाख नकद-दो लग्जरी कार जब्त
116.79 करोड़ के बैंक फ्रॉड में ED की छापेमारी, 82 लाख नकद-दो लग्जरी कार जब्त
इंडिया
बंगाल उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की TMC का लोगो जारी, सामने आई फोटो
बंगाल उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की TMC का लोगो जारी, सामने आई फोटो
इंडिया
रिश्वत कांड में फरार CGST के एडिशनल कमिश्नर गिरफ्तार, CBI ने हरिद्वार से दबोचा
रिश्वत कांड में फरार CGST के एडिशनल कमिश्नर गिरफ्तार, CBI ने हरिद्वार से दबोचा
Advertisement

वीडियोज

Tu Hi Re Dil Mein:😱Sanjay-Swati का बेपनाह प्यार! Swati के इश्क में सब भूल बैठा शादीशुदा Sanjay! #sbs
Bollywood News: रिलीज से पहले विवादों में घिरी फिल्म ‘वन’, गाने पर लगा चोरी का आरोप (21.09.26)
Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
Rajasthan Mayor Result Live: राजस्थान निकाय चुनाव पर अशोक गहलोत बोले, 'CM भजनलाल शर्मा आपसे...'
Live: राजस्थान निकाय चुनाव पर अशोक गहलोत बोले, 'CM भजनलाल शर्मा आपसे...'
इंडिया
बंगाल उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की TMC का लोगो जारी, सामने आई फोटो
बंगाल उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की TMC का लोगो जारी, सामने आई फोटो
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' ने OMG 2 का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी पंकज त्रिपाठी की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
'मिर्जापुर द मूवी' ने OMG 2 का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी पंकज त्रिपाठी की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
क्रिकेट
जापान के खिलाफ टी20 पर बोले श्रेयस अय्यर, 'कभी नहीं सोचा था कि...'
जापान के खिलाफ टी20 पर बोले श्रेयस अय्यर, 'कभी नहीं सोचा था कि...'
इंडिया
वोटर लिस्ट विवाद: सोनिया गांधी को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश
वोटर लिस्ट विवाद: सोनिया गांधी को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान की अनपढ़ पुलिस, विदेशी टूरिस्ट की अंग्रेजी नहीं समझ पाए अधिकारी
पाकिस्तान की अनपढ़ पुलिस, विदेशी टूरिस्ट की अंग्रेजी नहीं समझ पाए अधिकारी
इंडिया
राम मंदिर चंदा चोरी: SC ने चार्जशीट फाइल करने की दी अनुमति, जल्द शुरू होगा मुकदमा
राम मंदिर चंदा चोरी: SC ने चार्जशीट फाइल करने की दी अनुमति, जल्द शुरू होगा मुकदमा
फूड
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसी मोमोज की लाल चटनी? देखें रेसिपी
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसी मोमोज की लाल चटनी? देखें रेसिपी
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget