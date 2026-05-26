Karnataka CM Post Tussle: कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पद छोड़ने के बदले कांग्रेस नेतृत्व की ओर से राज्यसभा सीट और दिल्ली में बड़ी भूमिका का प्रस्ताव दिए जाने की चर्चा है. हालांकि, उन्होंने अभी इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी है.

यह ऑफर ऐसे समय पर सामने आया है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के साथ लंबी बैठक कर नेतृत्व विवाद सुलझाने की कोशिश की.

सिद्धारमैया को बड़ा ऑफर

हालांकि, कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इन अटकलों को खारिज किया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता K. C. Venugopal ने साफ कहा कि बैठक में केवल राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों पर चर्चा हुई और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जो भी खबरें चल रही हैं, वे महज कयास हैं.

इसी बीच, बैठक के बाद सिद्धारमैया ने अपने करीबी मंत्रियों के साथ अलग से चर्चा की, जिससे राजनीतिक हलकों में अटकलें और तेज हो गई हैं. गौरतलब है कि 2023 में कांग्रेस की जीत के बाद से ही सिद्धारमैया और शिवकुमार खेमों के बीच खींचतान की खबरें सामने आती रही हैं.

जल्द कर्नाटक में बड़ा बदलाव

कांग्रेस हाईकमान ने 2023 में कर्नाटक में सरकार बनने के बाद से कई बार हस्तक्षेप किया है, ताकि दोनों नेताओं के बीच तनाव को कम किया जा सके. डीके शिवकुमार खेमे के समर्थकों का लगातार दावा रहा है कि सरकार गठन के समय ‘रोटेशनल मुख्यमंत्री’ के फार्मूले पर सहमति बनी थी. हालांकि, कांग्रेस हाईकमान ने इस तरह के किसी भी समझौते को कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है.

फिलहाल स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कर्नाटक में सत्ता संतुलन को लेकर अंदरखाने बातचीत जारी है और आने वाले दिनों में बड़ा फैसला सामने आ सकता है.

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