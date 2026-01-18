महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बड़ी जीत हासिल की है. भाजपा ने BMC चुनावों में कुल 89 सीटों पर जीत मिली. वहीं, महाराष्ट्र में भाजपा के सहयोगी और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 सीटें मिलीं और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को मात्र 3 सीटें हीं मिली. जिस पर अब पूर्व कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप बीजेपी के साथ समझौता कर सत्ता में आ जाओगे, उपमुख्यमंत्री भी बन जाओगे, लेकिन उसके बाद आपका भविष्य खत्म हो जाएगा.

भाजपा को लेकर क्या बोले कपिल सिब्बल?

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार (18 जनवरी, 2026) को कहा कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव नतीजे जो सामने आए हैं, वे कुछ संकेत देते हैं. यह संकेत महाराष्ट्र के लिए भी है और राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव हैं, उसके लिए भी हैं.

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में सभी पार्टियों का नुकसान हुआ है, सिर्फ अकेली भारतीय जनता पार्टी (BJP) का ही फायदा हुआ है. BJP की रणनीति रही है कि पहले पास और फिर वनवास. भाजपा को जिन राज्यों में लगता है कि वह उस जगह पर कमजोर है, वहां उसे ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे और वह चुनाव जीत नहीं पाएंगे, तो वो वहां की सभी छोटी-छोटी पार्टियों के साथ समझौता कर लेती है. इसके बाद जब वह सत्ता में आती है, तो उन्हीं सब पार्टियों को हाशिए पर धकेल देती है.

अजित पवार ने अपना भविष्य खराब कर लिया- सिब्बल

पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि आप महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को देखिए. नतीजे आने के बाद उन्हें अपने पार्षदों को होटल में रखना पड़ रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि भाजपा तोड़ लेती है और उन्हें खरीद लेती है. वहीं, अजित पवार को देखिए. अजित जो किसी एक पक्ष में नहीं टिके और निकाय चुनाव में वह सिर्फ तीन सीटों पर ही सिमट कर रह गए. इस चुनाव में अजित का सिर्फ नुकसान हुआ और उन्होंने अपना भविष्य खराब कर लिया.

सिर्फ अपना फायदा देखती है भाजपा- सिब्बल

उन्होंन कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) सिर्फ अपना फायदा देखती है. ये संकेत विपक्ष को जाना चाहिए कि अगर वे भाजपा के साथ समझौता करेंगे, तो सत्ता में आ जाएंगे, आप उपमुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, लेकिन आपको भविष्य खत्म हो जाएगा.

