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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी?

राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी?

झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव होना है. सभी की निगाहें दूसरी सीट पर है, जिसमें कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित नाथवानी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

Reported By : एबीपी लाइव डेस्क |  Curated By: ऋषि कांत |  Updated at : 18 Jun 2026 10:44 AM (IST)
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झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों और मिजोरम की एक सीट पर मतदान शुरू हो गया है. झारखंड में दो सीट के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी, जेएमएम के बैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा शामिल हैं. जबकि मिजोरम की एक सीट के लिए दो प्रत्याशी आमने-सामने हैं. 

झारखंड में राज्यसभा का क्या है सीन?
 
झारखंड में ‘क्रॉस-वोटिंग’ की आशंकाओं के बीच विधानसभा परिसर में स्थापित एक मतदान केंद्र पर सुबह नौ बजे मतदान शुरू हुआ और यह शाम चार बजे तक जारी रहेगा. वोटों की गिनती 5 बजे शुरू होगी. बता दें कि बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए के पास 24 विधायक हैं, जो संसद के उच्च सदन में एक सीट सुरक्षित करने के लिए 81 सदस्यीय विधानसभा में आवश्यक न्यूनतम 28 प्रथम-वरीयता मतों से चार कम है. जेएमएम और कांग्रेस समेत सत्तारूढ़ गठबंधन इंडिया ब्लॉक के सदन में 56 सदस्य हैं. जेएमएम के बैद्यनाथ राम के आसानी से जीत हासिल करने की उम्मीद है क्योंकि राज्य विधानसभा में पार्टी के 34 सदस्य हैं.

ये भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव रिजल्ट घोषित, MP में झटके के बीच कांग्रेस के लिए खुशखबरी, BJP को कितनी सीट?

झारखंड में कांग्रेस के 16, RJD के चार विधायक

इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के पास चार और सीपीआई (CPIML) के पास दो विधायक हैं. सभी की निगाहें दूसरी सीट पर है, जिसमें कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित नाथवानी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. एनडीए के 24 विधायकों में बीजेपी के 21 और एलजेपीआर, आजसू और जेडीयू के एक-एक विधायक शामिल हैं. झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक विधायक है. मतदान से पहले अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों खेमों ने कोई कसर नहीं छोड़ी. एनडीए विधायकों को मंगलवार को रांची के एक होटल में रखा गया था, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन क्रॉस-वोटिंग की आशंकाओं को खत्म करने के लिए अपने विधायकों के साथ बैठकें करने में व्यस्त रहा.

मिजोरम में एक सीट पर दो प्रत्याशी

नॉर्थ-ईस्ट स्टेट मिजोरम की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग शुरू हो गई, जिसके लिए दो उम्मीदवार मैदान में हैं. सत्तारूढ़ जोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) ने पार्टी प्रवक्ता के. लालतलुआंगकिमा को उतारा है, जबकि मुख्य विपक्षी दल मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) ने वकील एवं लेखिका जोथानसांगी ह्मार को चुनाव में उतारा है. भाजपा और कांग्रेस ने मतदान से दूर रहने का फैसला किया है. विधानसभा सचिवालय के अतिरिक्त सचिव लालथांगमाविया ने बताया कि विधायकों को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक मतदान की अनुमति दी गई है और मतगणना शाम पांच बजे शुरू होगी.

मिजोरम की 40 सदस्यीय विधानसभा में ZPM के 27, MNF के 10, BJP के दो और कांग्रेस का एक विधायक है. कांग्रेस विधायक सी. न्गुनलियांचुंगा ने कहा कि वे पार्टी आलाकमान के निर्देश पर अपना वोट नहीं डालेंगे. भाजपा के मीडिया संयोजक जॉनी लालथानपुइया ने भी कहा कि उनके दोनों विधायक राज्यसभा चुनाव के मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे.

ये भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट

Published at : 18 Jun 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
Mizoram News JHARKHAND RAJYASABHA ELECTION
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