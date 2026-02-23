हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार, बंगाल से तमिलनाडु तक... 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव, BJP-कांग्रेस का कहां फंसेगा पेच?

बिहार, बंगाल से तमिलनाडु तक... 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव, BJP-कांग्रेस का कहां फंसेगा पेच?

Rajya Sabha Elections: महाराष्ट्र की 7 सीटें, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5, ओडिशा की 4, असम की 3, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना की 2-2, जबकि हिमाचल प्रदेश की एक सीट चुनाव होंगे.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 23 Feb 2026 05:31 PM (IST)
Preferred Sources

राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है. 16 मार्च को मतदान होना है और चुनाव के परिणाम भी उसी दिन आने है. इसमें से 12 सीट फिलहाल NDA के पास हैं और बची हुई 25 विपक्ष के पास हैं. बीजेपी के पास जहां एक तरफ अपनी सीट बढ़ाने का मौका है तो वहीं गठबंधन के सहयोगियों को साधना भी बड़ा चैलेंज होने वाला है. जिन राज्यों में राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, उनमें महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं.

बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर समीकरण
 
बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं. यहां एनडीए के पास 202 विधायक हैं, जबकि जीत के लिए 205 विधायक चाहिए. एक सीट के लिए 41 वोट जरूरी हैं. महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं. AIMIM के 5 विधायक, BSP के 1 विधायक अगर महागठबंधन के साथ आए तो विपक्ष एक सीट निकाल सकता है. हालांकि खबर ये भी है कि NDA विपक्षी दलों में सेंध लगा सकता है.

एनडीए के फॉर्मूले की बात करें तो 2 बीजेपी, 2 जेडीयू, 1 सहयोगी को दी जा सकती है, लेकिन सवाल ये कि सहयोगी में किसको राज्यसभा भेजने की तैयारी है. इसमें एलजेपी (आर) आगे है, लेकिन HAM और राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी दावेदार हैं. यानी असली चुनौती विपक्ष नहीं, सीट बंटवारा है.

महाराष्ट्र में क्या होगा फॉर्मूला?

महाराष्ट्र के समीकरण की बात करें तो यहां 7 सीटें खाली हो रही हैं. 288 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट के लिए 37 वोट चाहिए. महायुति के पास 235 विधायक हैं और वे 6 सीटें आराम से जीत जाएंगे, लेकिन शिवसेना (शिंदे) 2 सीट चाहती है. बीजेपी 3+1 (आरपीआई) फॉर्मूला देख रही है.

तमिलनाडु, बंगाल और ओडिशा के चुनावी फॉर्मूले

तमिलनाडु में 6 सीटें खाली हो रही हैं. DMK 4 सीटें आसानी से निकाल सकता है. AIADMK 1 सीट बचाएगा. एक सीट पर मुकाबला संभव है. पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं. TMC अपनी 4 सीटें बचा सकती है. एक सीट पर बीजेपी की नजर है. ओडिशा से 4 सीटें खाली होगी, जिनमें से 2 बीजेपी और 2 बीजेडी के पास हैं. मौजूदा समीकरण में बीजेपी 3 सीटें जीत सकती है. बीजेडी को 1 ही सीट मिलने की संभावना है.

एनडीए का हो सकता है फायदा

हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की 2-2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं. हरियाणा में फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के पास 1-1 सीट है. छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टी के खाते में एक-एक सीट जाने की संभावना है. तेलंगाना में राज्यसभा की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं. असम की तीन सीटों में से दो बीजेपी के खाते में जाएंगी. वहीं तीसरी सीट पर कांग्रेस और AIUDF के बीच मुकाबला होना है. हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है. कुल मिलाकर देखें तो एनडीए को 2-3 सीटों का फायदा हो सकता है. इंडिया गठबंधन 3-4 सीटें खो सकता है. बीजेपी की सीट 9 से बढ़कर 12 हो सकती है. कांग्रेस को भी 4-5 सीटों को फायदा हो सकता है.

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
Read
Published at : 23 Feb 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha BIHAR MAHARASHTRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार, बंगाल से तमिलनाडु तक... 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव, BJP-कांग्रेस का कहां फंसेगा पेच?
बिहार, बंगाल से तमिलनाडु तक... 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव, BJP-कांग्रेस का कहां फंसेगा पेच?
इंडिया
दिल्ली पुलिस ने IYC चीफ उदय भानु को किया अरेस्ट, केसी वेणुगोपाल बोले- शर्टलैस प्रदर्शन कर हमारे कार्यकर्ताओं ने...
दिल्ली पुलिस ने IYC चीफ उदय भानु को किया अरेस्ट, केसी वेणुगोपाल बोले- शर्टलैस प्रदर्शन कर हमारे कार्यकर्ताओं ने...
इंडिया
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
इंडिया
ड्रोन, सैटेलाइट और टायसन... जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने जैश के इजरायल ग्रुप का कैसे किया खात्मा? जानें एक-एक डिटेल
ड्रोन, सैटेलाइट और टायसन... जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने जैश के इजरायल ग्रुप का कैसे किया खात्मा? जानें एक-एक डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Kennedy Review: Sunny Leone & Rahul Bhat Shine in Anurag Kashyap's Gritty Crime Drama
Bollywood News: शादी के ऐलान के बाद उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
Trump के 15% Tariffs से Market में हलचल, Gold-Silver बन गए Safe Haven | Paisa Live
Mannat: मन्नत का 'मैगनेट' जैसा खिंचाव, बिना दस्तक दिए पहुँचीं विक्रांत के बेडरूम में
Terror Module: बांग्लादेश से भारत को दहलाने की बड़ी साजिश! कौन है मास्टरमाइंड? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
बिहार
सदन में विपक्ष पर उखड़े सम्राट चौधरी, 'गृह मंत्री हूं… आप लोगों की भी फाइल है, सबका इलाज करूंगा'
सदन में विपक्ष पर उखड़े सम्राट चौधरी, 'गृह मंत्री हूं… आप लोगों की भी फाइल है, इलाज करूंगा'
इंडिया
'डरने की जरूरत नहीं', बजरंग दल से पंगा लेने वाले उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
'डरने की जरूरत नहीं', बजरंग दल से पंगा लेने वाले उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
क्रिकेट
सुपर-8 के अगले मैच के लिए चेन्नई पहुंची टीम इंडिया, गर्लफ्रेंड माहिका के गले में हाथ डाले दिखे हार्दिक पांड्या
सुपर-8 के अगले मैच के लिए चेन्नई पहुंची टीम इंडिया, गर्लफ्रेंड के गले में हाथ डाले दिखे हार्दिक
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 vs Toxic: यश की फिल्म के सामने फीकी पड़ी रणवीर सिंह की धुरंधर 2, इन दो मामलों में बुरी तरह पिछड़ी
धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक: यश की फिल्म के सामने फीकी पड़ी रणवीर सिंह की धुरंधर 2, इन दो मामलों में बुरी तरह पिछड़ी
इंडिया
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
हेल्थ
Urinary Health Symptoms: यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
शिक्षा
शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?
शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Embed widget