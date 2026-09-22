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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUP, उत्तराखंड और बंगाल में राज्यसभा चुनाव का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग-मतगणना

UP, उत्तराखंड और बंगाल में राज्यसभा चुनाव का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग-मतगणना

भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है. इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है.

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 22 Sep 2026 11:38 AM (IST)
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भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव कराने का ऐलान किया है. इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल की एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी कराया जाएगा. निर्वाचन आयोग के अनुसार, इन चुनावों के लिए 29 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी की जाएगी. मतदान और मतगणना की प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2026 को होगी.

उत्तर प्रदेश से अरुण सिंह, गीता उर्फ चंद्रप्रभा, नीरज शेखर, बृजलाल, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, रामजी, बीएल वर्मा, सीमा, दिनेश शर्मा और हरदीप सिंह पुरी का राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल पूरा हो रहा है. वहीं, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है.

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बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव का ऐलान

इसी बीच बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है. इनमें चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक इन सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है. इसके मद्देनजर चुनाव प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

 

इन आठ सीटों पर होगा चुनाव

चुनाव में पटना स्नातक, दरभंगा स्नातक, तिरहुत स्नातक, कोसी स्नातक, पटना शिक्षक, दरभंगा शिक्षक, तिरहुत शिक्षक और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने की संभावना है.

29 सितंबर से नामांकन, 6 अक्टूबर आखिरी तारीख

निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होने के साथ उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे. नामांकन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर निर्धारित की गई है. इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी.

यह भी पढ़िएः अपने ही गढ़ में प्रचार से हटे हुमांयू कबीर, रेजिनगर उपचुनाव में बड़ा खेल

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 22 Sep 2026 10:58 AM (IST)
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