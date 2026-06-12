Rajya Sabha Election Result 2026: कर्नाटक से राज्यसभा की चार सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे एक बार फिर राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं. उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा और मंसूर अली खान भी राज्यसभा पहुंचे हैं. सभी चार उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया.

कर्नाटक की चार राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा की गई थी क्योंकि मौजूदा सांसदों का कार्यकाल 25 जून को समाप्त हो रहा है. इनमें भाजपा के इरन्ना कडाडी और नारायण कोरगप्पा, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खरगे और जेडी(एस) के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा शामिल हैं.

पांच उम्मीदवारों ने भरा था नामांकन

शुरुआत में इन चार सीटों के लिए कुल पांच उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था. चुनाव 18 जून को होना था और कर्नाटक विधानसभा के सदस्य विधान सौधा में मतदान करने वाले थे. लेकिन नामांकन पत्रों की जांच के दौरान एक निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर दिया गया. अधिकारियों के अनुसार गुरुवार को नाम वापसी की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद केवल चार उम्मीदवार ही मैदान में बचे. इसके बाद सभी चारों उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया.

डीके शिवकुमार ने दी बधाई

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मल्लिकार्जुन खरगे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को राज्यसभा के लिए चुने जाने पर बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्हें विश्वास है कि ये सभी नेता संसद में कर्नाटक के हितों की मजबूत आवाज बनेंगे और राज्य के विकास को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे.

पवन खेड़ा बोले- कन्नड़ भाषा सीखने की कोशिश करूंगा

राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें कर्नाटक के लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, जो उनके लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि वे लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे. पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि अगली बार जब वह लोगों को संबोधित करेंगे तो कन्नड़ भाषा में बोलने की कोशिश करेंगे.

मंसूर अली खान ने जताया आभार

मंसूर अली खान ने राज्यसभा भेजे जाने पर पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर पार्टी नेतृत्व का समर्थन मिला है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे राज्यसभा में कर्नाटक और देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाएंगे और राष्ट्रीय हित के विषयों पर आवाज बुलंद करेंगे. मंसूर अली खान पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के पूर्व उपसभापति रहमान खान के पुत्र हैं. उन्होंने कहा कि वे कर्नाटक और देश दोनों के हितों के लिए काम करेंगे.

मध्य प्रदेश में भाजपा ने जीतीं तीनों राज्यसभा सीटें

वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की तीनों सीटें निर्विरोध जीत ली हैं. गुरुवार को नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद भाजपा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुघ और महेश केवट को विजयी घोषित कर दिया गया. निर्वाचन अधिकारी अरविंद शर्मा ने तीनों भाजपा उम्मीदवारों को चुनाव प्रमाण पत्र सौंपे. चूंकि मैदान में कोई अन्य उम्मीदवार नहीं बचा था, इसलिए तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए.

कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन हुआ था खारिज

भाजपा की यह जीत उस समय लगभग तय हो गई थी जब कांग्रेस की एकमात्र उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र मंगलवार को खारिज कर दिया गया था. भाजपा नेताओं, जिनमें महेश केवट भी शामिल थे, ने उनके नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई थी.भाजपा ने आरोप लगाया था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने चुनावी हलफनामे में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित मामले की जानकारी छिपाई है. आपत्ति की जांच के बाद निर्वाचन अधिकारी ने इसे सही माना.

निर्वाचन अधिकारी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मीनाक्षी नटराजन ने अधूरा नामांकन पत्र जमा किया था और उन्होंने तेलंगाना में 2022 में कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले से जुड़े अदालत के समन की जानकारी भी नहीं दी थी. इसी आधार पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, जिसके बाद भाजपा उम्मीदवारों की जीत का रास्ता साफ हो गया.