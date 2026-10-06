बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए 8 नामों की लिस्ट जारी की. इनमें धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार शामिल हैं. इसमें केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री बी एल वर्मा को जगह नहीं मिली है. वहीं, जॉर्ज कुरियन, रवनीत सिंह बिट्टू और धर्मेंद्र प्रधान पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं. तो राज्यसभा में बीजेपी का गणित कैसे बैठेगा और अब किसके इस्तीफे की बारी है...

अगर किसी मंत्री का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो जाता है और पार्टी उसे दोबारा टिकट नहीं देती, तो उसके पास दो रास्ते बचते हैं. लोकसभा चुनाव लड़कर जीते या फिर छह महीने के अंदर किसी अन्य सीट से राज्यसभा में पहुंचें. अगर ऐसा नहीं होता, तो मंत्री पद अपने आप चला जाता है. यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में तीन केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है.

तीन मंत्रियों के इस्तीफे की कहानी क्या?

1. जॉर्ज कुरियन: मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन राज्य मंत्री रहे

जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा कार्यकाल 21 जून 2026 को खत्म हो गया था. बीजेपी ने उन्हें दोबारा नामांकित नहीं किया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 जून 2026 को इस्तीफा मंजूर कर लिया. कुरियन केरल से हैं और बीजेपी ने उन्हें 2024 में कैबिनेट में शामिल किया था, ताकि ईसाई समुदाय तक पार्टी की पहुंच बढ़े. केरल में पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह से उन्हें टिकट नहीं दिया गया.

2. रवनीत सिंह बिट्टू: रेल और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रहे

बिट्टू का राज्यसभा कार्यकाल भी 21 जून 2026 को ही खत्म हुआ था. बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा के लिए दोबारा नामांकित नहीं किया गया. 24 जुलाई 2026 को उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है. वे लुधियाना सेंट्रल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं.

3. धर्मेंद्र प्रधान: शिक्षा मंत्री रहे

धर्मेंद्र प्रधान ने जुलाई 2026 में नीट पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दे दिया था. हालांकि, उनके इस्तीफे का राज्यसभा सदस्यता से सीधा संबंध नहीं था, लेकिन उनके जाने से मंत्रिमंडल में एक बड़ा खाली पद पैदा हो गया, जिसे फिलहाल प्रह्लाद जोशी को अतिरिक्त जिम्मेदारी देकर संभाला गया है.

अब कौन-कौन इस्तीफा देकर जाने वाले हैं?

अब बात उन मंत्रियों की जो आने वाले समय में इस्तीफा दे सकते हैं...

1. हरदीप सिंह पुरी: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

पुरी का राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को खत्म हो रहा है. बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से जारी लिस्ट में उन्हें जगह नहीं दी है. पुरी 2017 से मंत्री हैं और मंत्रिमंडल में इकलौता सिख चेहरा हैं. चूंकि संविधान के अनुच्छेद 75(5) के तहत कोई मंत्री बिना सांसद रहे अधिकतम छह महीने तक ही पद पर रह सकता है, अगर पुरी 25 नवंबर के बाद किसी भी सदन के सदस्य नहीं बनते, तो उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ेगा.

पुरी के पास अपना कोई राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है. ऐसे में यह देखना बाकी है कि पार्टी उन्हें पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में कोई जिम्मेदारी देती है या नहीं.

2. बी. एल. वर्मा: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

वर्मा का राज्यसभा कार्यकाल भी 25 नवंबर 2026 को खत्म हो रहा है. बीजेपी ने उन्हें भी दोबारा नामांकित नहीं किया है. वर्मा एक प्रमुख ओबीसी चेहरा हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार यूपी से सभी 7 रिटायरिंग राज्यसभा सदस्यों को हटाकर पूरी तरह नए चेहरों को मैदान में उतारा है.

जून 2026 में रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन के साथ जिन दो मंत्रियों को राज्यसभा टिकट नहीं मिला था, वर्मा उन्हीं की कैटेगरी में आते हैं. अगर वर्मा दोबारा राज्यसभा नहीं पहुंचते, तो नवंबर 2026 के बाद उन्हें भी मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ेगा.

3. पंकज चौधरी: वित्त राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष

पंकज की स्थिति थोड़ी अलग है. वे लोकसभा सदस्य (महाराजगंज से 7 बार के सांसद) हैं. इस वजह से राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने का सवाल उन पर लागू नहीं होता. असली दुविधा 'एक व्यक्ति, एक पद' के सिद्धांत को लेकर है.

चौधरी दिसंबर 2025 में यूपी बीजेपी अध्यक्ष बने थे. वे तब से एक साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दोनों पदों पर हैं. कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है और कहा है कि बीजेपी का 'एक व्यक्ति, एक पद' सिद्धांत सिर्फ कागजों पर है.

बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, चौधरी को मंत्री पद से मुक्त किया जा सकता है ताकि वे 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों के लिए पूरा समय संगठन को दे सकें. एक वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा है कि चौधरी केंद्रीय नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं और संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल तक वे मंत्री पद पर बने रह सकते हैं. हालांकि, 2027 के चुनावों को देखते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जाना तय माना जा रहा है.

'एक व्यक्ति, एक पद' का असली मतलब क्या है?

बीजेपी का यह एक अनौपचारिक नियम है, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण न हो और ज्यादा से ज्यादा नेताओं को मौका मिले. हालांकि, यह नियम हमेशा लागू नहीं होता. जे.पी. नड्डा पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दोनों रह चुके हैं. बिहार में नितिन नवीन को जब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो उन्होंने राज्य कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था. लेकिन यूपी में पंकज चौधरी अब भी दोनों पदों पर हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए पंकज चौधरी को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और जल्द ही उन्हें मंत्री पद से हटाया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो मोदी कैबिनेट में एक और बदलाव देखने को मिलेगा.

इका सीधा असर यह है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल का बड़ा फेरबदल होने की संभावना है. हरदीप पुरी और बी.एल. वर्मा के जाने से दो और पद खाली हो सकते हैं. पहले से ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शिक्षा मंत्रालय का पद खाली है. अगर सब कुछ तय समय पर होता है, तो नवंबर 2026 तक तीन से चार मंत्रालयों में नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं.