आसियान-प्लस देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने मलेशिया पहुंचे राजनाथ सिंह, क्या US के रक्षा सचिव से होगी मुलाकात?

आसियान प्लस देशों की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बाज पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका समकक्ष पीट हेगसेथ का सामना होगा. रक्षा मंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए मलेशिया यात्रा पर हैं.

By : नीरज राजपूत | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 30 Oct 2025 07:58 PM (IST)
Preferred Sources

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका समकक्ष पीट हेगसेथ का आमना-सामना हो सकता है. आसियान-प्लस देशों के रक्षा मंत्रियों के 12वें शिखर सम्मेलन का मौका है, जिसमें राजनाथ और हेगसेथ, दोनों हिस्सा ले रहे हैं.

आसियान प्लस देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंच गए हैं. शनिवार (1 नवंबर, 2025) को राजनाथ सिंह खुद, ADMM (आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग)-प्लस के 15 वर्षों पर चिंतन और भविष्य की रूपरेखा विषय पर आयोजित मंच को संबोधित करेंगे.

ADMM-प्लस की 12वीं बैठक

खास बात ये है कि अमेरिकी रक्षा सचिव (मंत्री) पीट हेगसेथ भी एडीएमएम-प्लस में हिस्सा ले रहे हैं. हालांकि, ये साफ नहीं है कि राजनाथ सिंह और हेगसेथ के बीच कोई मुलाकात संभव है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में खटास आ गई है. पाकिस्तान के साथ युद्धविराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का भारत लगातार विरोध करता आ रहा है.

ADMM-प्लस की ये 12वीं बैठक है, जो आसियान संगठन के किसी सदस्य देश में आयोजित की जा रही है. इसके साथ ही शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) को, मलेशिया की अध्यक्षता में आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की दूसरी अनौपचारिक बैठक भी आयोजित की गई है, जिसमें आसियान के सभी सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भाग ले रहे हैं. 

ADMM-प्लस बैठक में ये देश शामिल

इस बैठक का उद्देश्य आसियान देशों और भारत के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना तथा 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को आगे बढ़ाना है. तीन दिवसीय (30 अक्टूबर-1 नवंबर) यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ADMM-प्लस देशों के अपने समकक्षों तथा मलेशिया के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है.

ADMM, आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) का सर्वोच्च रक्षा परामर्शदात्री और सहयोगात्मक संगठन है. ADMM-प्लस, आसियान देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम) और इसके आठ संवाद साझेदारों (भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने का एक अहम मंच है.


रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अहम बैठक

साल 1992 में भारत, आसियान का वार्ता साझेदार बना और इसका पहला ADMM-प्लस 12 अक्टूबर, 2010 को वियतनाम के हनोई में आयोजित किया गया था. 2017 से, ADMM-प्लस का आयोजन आसियान और प्लस देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष किया जाता है.

ADMM-प्लस के तहत, भारत 2024-2027 चक्र के लिए मलेशिया के साथ आतंकवाद निरोध पर विशेषज्ञ कार्य समूह का सह-अध्यक्ष है. आसियान-भारत समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण भी 2026 में निर्धारित है.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 30 Oct 2025 07:57 PM (IST)
Tags :
America Malaysia Asean OPERATION SINDOOR RAJNATH SINGH
