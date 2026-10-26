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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआसमान में बढ़ेगी भारत की ताकत! 2.12 लाख करोड़ के मिसाइल और ड्रोन खरीद को हरी झंडी

आसमान में बढ़ेगी भारत की ताकत! 2.12 लाख करोड़ के मिसाइल और ड्रोन खरीद को हरी झंडी

राजनाथ सिंह ने देश में अनुसंधान और विकास यानी R&D बढ़ाने के मुद्दे पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि R&D का नतीजा बहुत दिनों बाद आता है. हर देश में इसका फेल्यर रेट हाई है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए.

Written By : नीरज राजपूत |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 26 Oct 2026 06:40 PM (IST)
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रक्षा मंत्रालय ने सोमवार (26 अक्टूबर, 2026) को देश की तीनों सेनाओं के लिए 2.12 लाख करोड़ रुपये की लागत से हथियार अधिग्रहण के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार देश की सुरक्षा को जमीन से लेकर आसमान तक मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है. इसी दिशा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिए हेलीकॉप्टर, मिसाइल, UAV और कामकाजी ड्रोन के ऑर्डर को हरी झंडी दिखा दी है.

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए 'आवश्यकता की स्वीकृति' (AoN), यानी सैद्धांतिक प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की. इन प्रस्तावों की अनुमानित लागत लगभग 2,12,000 करोड़ रुपये है.

DAC ने किन-किन हथियारों के अधिग्रहण को दी मंजूरी

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की तरफ से भारतीय सेना के लिए जिन उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई, उनमें हाई मोबिलिटी व्हीकल (HMV), सेल्फ-प्रोपेल्ड ट्रैक्ड गन सिस्टम, गन शॉट रिस्पॉन्स सिस्टम (GSRS), लाइट मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर (LMRH), वेरी शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS), प्लेटफॉर्म-आधारित काउंटर अनमैंड एरियल सिस्टम (C-UAS), अनमैंड एरियल सिस्टम (लॉन्ग रेंज), सर्विलांस UAV, इंटीग्रेटेड सर्विलांस एंड स्ट्राइक सिस्टम और लॉन्ग रेंज कामिकेज ड्रोन सिस्टम शामिल हैं. 

इसके अलावा, DAC ने थलसेना और भारतीय वायुसेना के लिए लाइट मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर (LMRH) को मंजूरी दी है. बता दें कि AoN किसी भी रक्षा खरीद का पहला चरण होता है.

R&D का फेल्यर रेट हाई, पर हमें डरना नहीं चाहिए- राजनाथ सिंह

वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के स्वाबलंबन कार्यक्रम में संबोधन देते हुए कहा, ‘सरकारी संस्थाएं खर्च से ज्यादा ऑडिट (Audit) से डरती हैं. क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रिस्क होता है और जनता के पैसों के साथ जवाबदेही आती है और जवाबदेही के साथ एक दवाब भी आता है. हर खर्च का परिणाम दिखना पड़ता है. जबकि R&D का नतीजा बहुत दिनों बाद आता है और कभी-कभी तो परिणाम कुछ और आता है, जो सोचा भी नहीं था.’

उन्होंने कहा, ‘हर देश में R&D का फेल्यर रेट काफी हाई है, लेकिन हमें इससे डरना नहीं चाहिए. इसलिए प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में रिस्क टेकिंग की क्षमता होती है. अमेरिका, इजरायल और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों का कल्चर अपनाना चाहिए. वहां युवाओं के इनोवेशन के लिए पूरा इकोसिस्टम रहता है. हमें उनका इकोसिस्टम अपनाना चाहिए.’ 

यह भी पढ़ेंः 'उम्मीद है कि भारत भी...', अरुणाचल बॉर्डर पर तनाव के बीच चीन ने क्या कहा

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 26 Oct 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Indian NAVY RAJNATH SINGH
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