आसमान में बढ़ेगी भारत की ताकत! 2.12 लाख करोड़ के मिसाइल और ड्रोन खरीद को हरी झंडी

रक्षा मंत्रालय ने सोमवार (26 अक्टूबर, 2026) को देश की तीनों सेनाओं के लिए 2.12 लाख करोड़ रुपये की लागत से हथियार अधिग्रहण के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार देश की सुरक्षा को जमीन से लेकर आसमान तक मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है. इसी दिशा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिए हेलीकॉप्टर, मिसाइल, UAV और कामकाजी ड्रोन के ऑर्डर को हरी झंडी दिखा दी है.

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए 'आवश्यकता की स्वीकृति' (AoN), यानी सैद्धांतिक प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की. इन प्रस्तावों की अनुमानित लागत लगभग 2,12,000 करोड़ रुपये है.

DAC ने किन-किन हथियारों के अधिग्रहण को दी मंजूरी

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की तरफ से भारतीय सेना के लिए जिन उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई, उनमें हाई मोबिलिटी व्हीकल (HMV), सेल्फ-प्रोपेल्ड ट्रैक्ड गन सिस्टम, गन शॉट रिस्पॉन्स सिस्टम (GSRS), लाइट मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर (LMRH), वेरी शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS), प्लेटफॉर्म-आधारित काउंटर अनमैंड एरियल सिस्टम (C-UAS), अनमैंड एरियल सिस्टम (लॉन्ग रेंज), सर्विलांस UAV, इंटीग्रेटेड सर्विलांस एंड स्ट्राइक सिस्टम और लॉन्ग रेंज कामिकेज ड्रोन सिस्टम शामिल हैं.

इसके अलावा, DAC ने थलसेना और भारतीय वायुसेना के लिए लाइट मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर (LMRH) को मंजूरी दी है. बता दें कि AoN किसी भी रक्षा खरीद का पहला चरण होता है.

R&D का फेल्यर रेट हाई, पर हमें डरना नहीं चाहिए- राजनाथ सिंह

वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के स्वाबलंबन कार्यक्रम में संबोधन देते हुए कहा, ‘सरकारी संस्थाएं खर्च से ज्यादा ऑडिट (Audit) से डरती हैं. क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रिस्क होता है और जनता के पैसों के साथ जवाबदेही आती है और जवाबदेही के साथ एक दवाब भी आता है. हर खर्च का परिणाम दिखना पड़ता है. जबकि R&D का नतीजा बहुत दिनों बाद आता है और कभी-कभी तो परिणाम कुछ और आता है, जो सोचा भी नहीं था.’

उन्होंने कहा, ‘हर देश में R&D का फेल्यर रेट काफी हाई है, लेकिन हमें इससे डरना नहीं चाहिए. इसलिए प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में रिस्क टेकिंग की क्षमता होती है. अमेरिका, इजरायल और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों का कल्चर अपनाना चाहिए. वहां युवाओं के इनोवेशन के लिए पूरा इकोसिस्टम रहता है. हमें उनका इकोसिस्टम अपनाना चाहिए.’

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