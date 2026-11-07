नेपाल की वैश्विक राजनीति में क्या भूमिका? राजीव उपाध्याय की बुक 'जायंट्स एट द गेट्स' लॉन्च

नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में शुक्रवार (6 नवंबर) को राजीव उपाध्याय की किताब 'जायंट्स एट द गेट्स: नेपाल इन अ वर्ल्ड ऑफ रीऑर्डर' लॉन्च की गई. इस कार्यक्रम में राजनयिकों, स्कॉलर और शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया और बदलती क्षेत्रीय व वैश्विक शक्ति संरचनाओं के बीच नेपाल की स्थिति पर चर्चा की. यह किताब उन चुनौतियों और अवसरों के बारे में बात करती है, जिनका सामना यह हिमालयी राष्ट्र कर रहा है, जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था लगातार बदल रही है.

यह किताब नेपाल की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालती है, खासकर उस दौर की, जब राजीव उपाध्याय प्रमुख वित्तीय संस्थानों से जुड़े हुए थे. इसमें बताया गया है कि कैसे एक छोटा देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए, जटिल होते भू-राजनीतिक माहौल में अपना रास्ता बना सकता है. किताब का मुख्य विषय शक्तिशाली राष्ट्रों और उन छोटे देशों के बीच के अंतर को समझना है, जो इस बदलती दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

नेपाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती

यह एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाती है कि क्या नेपाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसके शक्तिशाली पड़ोसी देश हैं या फिर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए नेपाल को अपनी कमियों पर ध्यान देने की जरूरत है? किताब में तर्क दिया गया है कि नेपाल की ओर से सैन्य शक्ति दिखाने या पड़ोसियों को धमकाने की कोई महत्वाकांक्षा न होना, उसके लिए एक बड़ा राजनयिक लाभ साबित हो सकता है. इसमें छोटे देशों के हितों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून, बहुपक्षवाद और वैश्विक संस्थाओं के महत्व पर भी जोर दिया गया है. नेपाल के लिए, पड़ोसी देशों के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखना और अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान करना, दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर सकता है.

चर्चा में शामिल हुए राजनयिक और स्कॉलर

लॉन्च कार्यक्रम की शुरुआत इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व विदेश सचिव, श्री श्याम सरन के संबोधन से हुई. इसके बाद हुई पैनल चर्चा में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष राजदूत जावेद अशरफ, भारत सरकार के पूर्व राजनयिक राजदूत रंजीत राय, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर महेंद्र पी. लामा शामिल हुए. नई दिल्ली में रहने वाली नेपाली पत्रकार और शोधकर्ता आकांक्षा शाह ने इस चर्चा का संचालन किया, जिसमें बदलती क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में नेपाल की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया.

राजीव उपाध्याय ने क्या काम किया है?

कार्यक्रम का समापन भारत में नेपाल दूतावास के कार्यवाहक राजदूत, सुरेंद्र थापा के संबोधन के साथ हुआ. लेखक राजीव उपाध्याय ने पहले विश्व बैंक के सीनियर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिसर के रूप में काम किया है. इस संस्था से जुड़ने से पहले, उन्होंने नेपाल में पत्रकारिता और प्रसारण के क्षेत्र में अपना करियर बनाया था. उन्होंने 1995 से 2018 तक नेपाल और दक्षिण एशिया में विश्व बैंक के साथ काम किया. इस दौरान उन्होंने देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े अपने अनुभवों को अपने लेखन में शामिल किया.