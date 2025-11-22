हैदराबाद एयरपोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







हैदराबाद में हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता और डर का माहौल थमने का नाम नहीं ले रहा है. शमशाबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (RGIA) पर एक बार फिर दहशत का माहौल तब बन गया, जब एयरपोर्ट प्रशासन को एक अज्ञात ई-मेल प्राप्त हुआ, जिसमें एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. लगातार मिल रही इन धमकियों ने न केवल सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, बल्कि यात्रियों के मन में भी गहरा डर बैठा दिया है.

धमकी भरा ई-मेल मिलते ही एयरपोर्ट पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. बिना कोई जोखिम उठाए, सुरक्षा प्रोटोकॉल को तत्काल प्रभाव से कड़ा कर दिया गया है. एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर रनवे तक हर कोने में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है. बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad) और डॉग स्क्वॉड की मदद से एयरपोर्ट परिसर, पार्किंग एरिया और टर्मिनल के भीतर संदिग्ध वस्तुओं की बारीकी से जांच की जा रही है.

शमशाबाद एयरपोर्ट पर यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह की धमकी मिली है. बीते कुछ दिनों में देश भर के विभिन्न हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों को सिलसिलेवार तरीके से ऐसे फर्जी ईमेल्स और कॉल्स का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि सुरक्षा एजेंसियां हर धमकी को बेहद गंभीरता से ले रही हैं. यात्रियों के सामान की स्क्रीनिंग कई चरणों में की जा रही है और संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

साइबर क्राइम पुलिस भी इस मामले में सक्रिय हो गई है और ई-मेल भेजने वाले के आईपी एड्रेस (IP Address) को ट्रेस करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं ताकि इन शरारती तत्वों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके. सुरक्षा अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे पैनिक न करें और सुरक्षा जांच में सहयोग करें, क्योंकि उनकी सुरक्षा ही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

