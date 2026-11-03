ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानेपाल के मुद्दे पर राजीव उपाध्याय की बुक की लॉन्चिंग, 6 नवंबर को दिल्ली में होगा कार्यक्रम

नेपाल के मुद्दे पर राजीव उपाध्याय की बुक की लॉन्चिंग, 6 नवंबर को दिल्ली में होगा कार्यक्रम

राजीव उपाध्याय ने किताब में अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में हो रहे बदलावों के बीच नेपाल के सामने मौजूद चुनौतियां, विदेश नीति की प्राथमिकता और रणनीतिक विकल्पों का विश्लेषण किया है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 03 Nov 2026 04:09 PM (IST)
Preferred Sources

बदलते ग्लोबल और रीजनल लैंडस्केप में नेपाल की स्थिति का विश्लेषण करने वाली एक नई किताब ‘Giants at the Gates: Nepal in a World of Reorder’ शुक्रवार (6 नवंबर) को दिल्ली में लॉन्च होने वाली है. नेपाल की स्थिति को बताने वाली इस किताब को राजीव उपाध्याय ने लिखा है.

फाइनप्रिंट की तरफ से प्रकाशित इस नई किताब में अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में लगातार हो रहे बदलावों के बीच नेपाल के सामने मौजूद चुनौतियां, विदेश नीति की प्राथमिकता और रणनीतिक विकल्पों का गहराई से विश्लेषण किया गया है, जिसमें नेपाल की भूमिका का समसामयिक विश्लेषण पेश किया गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
इंडिया
'राहुल गांधी ने SIR बोलकर मधुमक्खी के छते में डाल दिया हाथ', 'कांग्रेस पर बरसे नड्डा
'राहुल गांधी ने SIR बोलकर मधुमक्खी के छते में डाल दिया हाथ', 'कांग्रेस पर बरसे नड्डा
इंडिया
एक हफ्ते में दो बड़े तूफान, देशभर में दिख रहा असर, अल नीनो और गर्म समुद्र ने बढ़ाया खतरा?
एक हफ्ते में दो बड़े तूफान, देशभर में दिख रहा असर, अल नीनो और गर्म समुद्र ने बढ़ाया खतरा?
इंडिया
राहुल गांधी के US दौरे पर BJP का तंज, 'वोट चोरी नहीं, काम चोरी...'
राहुल गांधी के US दौरे पर BJP का तंज, 'वोट चोरी नहीं, काम चोरी...'

लेखक राजीव उपाध्याय ने इससे पहले Cabals & Cartels शीर्षक वाली किताब प्रकाशित की थी, और अब वह इस नई किताब को लेकर आएं हैं, जो नेपाल की बदलती भू-राजनीतिक स्थिति को केंद्र में लाती है.

कब और कहां होगी किताब की लॉन्चिंग?

राजीव उपाध्याय की किताब ‘Giants at the Gates: Nepal in a World of Reorder’ की लॉन्चिंग शुक्रवार (6 नवंबर) को शाम 6 बजे राजधानी दिल्ली स्थिति इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में की जाएगी. कार्यक्रम का आयोजन सेमिनार हॉल 1, 2 और 3 में किया जाएगा. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FinePrint (@fineprintbooks)

बुक लॉन्चिंग के बाद एक पैनल डिस्कशन भी आयोजित की जाएगी, जिसमें डिप्लोमेट्स और एकेडमिक्स बदलते क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं के बीच नेपाल की स्थिति पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे.

पैनल डिस्कशन में कौन-कौन होंगे वक्ता और प्रमुख प्रतिभागी

इस कार्यक्रम की शुरुआत इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन की शुरुआती संबोधन से होगी. वहीं, नेपाल से जुड़े विषय पर होने वाले पैनल डिस्कशन में इंडिया ट्रेड एसोसिएशन ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष राजदूत जावेद अशरफ, भारत सरकार के पूर्व राजनयिक राजदूत रंजीत राय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर महेंद्र पी. लामा शामिल होंगे.

नई दिल्ली में रहने वाली नेपाली जर्नलिस्ट और रिसर्चर आकांक्षा शाह पैनल डिस्कशन का संचालन करेंगी. वहीं, कार्यक्रम का समापन भारत में नेपाल के दूतावास के कार्यवाहक राजदूत सुरेंद्र थापा के संबोधन के साथ होगा.

यह भी पढ़ेंः 'राहुल गांधी ने SIR बोलकर मधुमक्खी के छते में डाल दिया हाथ', 'कांग्रेस पर बरसे नड्डा

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
Read More
Published at : 03 Nov 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
INDIA DELHI NEPAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
इंडिया
'राहुल गांधी ने SIR बोलकर मधुमक्खी के छते में डाल दिया हाथ', 'कांग्रेस पर बरसे नड्डा
'राहुल गांधी ने SIR बोलकर मधुमक्खी के छते में डाल दिया हाथ', 'कांग्रेस पर बरसे नड्डा
इंडिया
एक हफ्ते में दो बड़े तूफान, देशभर में दिख रहा असर, अल नीनो और गर्म समुद्र ने बढ़ाया खतरा?
एक हफ्ते में दो बड़े तूफान, देशभर में दिख रहा असर, अल नीनो और गर्म समुद्र ने बढ़ाया खतरा?
इंडिया
राहुल गांधी के US दौरे पर BJP का तंज, 'वोट चोरी नहीं, काम चोरी...'
राहुल गांधी के US दौरे पर BJP का तंज, 'वोट चोरी नहीं, काम चोरी...'
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
बिहार
CM सम्राट चौधरी ने दिल्ली में कहा- बिहार की दो कमजोरी… पानी और आबादी
CM सम्राट चौधरी ने दिल्ली में कहा- बिहार की दो कमजोरी… पानी और आबादी
विश्व
LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध! मिडिल-ईस्ट में तनाव, अब ट्रंप की क्या तैयारी
LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध! मिडिल-ईस्ट में तनाव, अब ट्रंप की क्या तैयारी
टेलीविजन
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', 'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
क्रिकेट
अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब रोहित शर्मा, ऑकलैंड में रच सकते हैं इतिहास
अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब रोहित शर्मा, ऑकलैंड में रच सकते हैं इतिहास
इंडिया
राहुल गांधी के US दौरे पर BJP का तंज, 'वोट चोरी नहीं, काम चोरी...'
राहुल गांधी के US दौरे पर BJP का तंज, 'वोट चोरी नहीं, काम चोरी...'
ऑटो
Bengaluru Congestion Tax Rule: कंजेशन टैक्स से जाम कैसे खत्म करेगा बेंगलुरु, कितना कारगर होगा यह नियम?
कंजेशन टैक्स से जाम कैसे खत्म करेगा बेंगलुरु, कितना कारगर होगा यह नियम?
शिक्षा
BPSC TRE 4.0 Last Date: बिहार में 33,320 शिक्षक पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका, फौरन करें अप्लाई
बिहार में 33,320 शिक्षक पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका, फौरन करें अप्लाई
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget