नेपाल के मुद्दे पर राजीव उपाध्याय की बुक की लॉन्चिंग, 6 नवंबर को दिल्ली में होगा कार्यक्रम

बदलते ग्लोबल और रीजनल लैंडस्केप में नेपाल की स्थिति का विश्लेषण करने वाली एक नई किताब ‘Giants at the Gates: Nepal in a World of Reorder’ शुक्रवार (6 नवंबर) को दिल्ली में लॉन्च होने वाली है. नेपाल की स्थिति को बताने वाली इस किताब को राजीव उपाध्याय ने लिखा है.

फाइनप्रिंट की तरफ से प्रकाशित इस नई किताब में अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में लगातार हो रहे बदलावों के बीच नेपाल के सामने मौजूद चुनौतियां, विदेश नीति की प्राथमिकता और रणनीतिक विकल्पों का गहराई से विश्लेषण किया गया है, जिसमें नेपाल की भूमिका का समसामयिक विश्लेषण पेश किया गया है.

लेखक राजीव उपाध्याय ने इससे पहले Cabals & Cartels शीर्षक वाली किताब प्रकाशित की थी, और अब वह इस नई किताब को लेकर आएं हैं, जो नेपाल की बदलती भू-राजनीतिक स्थिति को केंद्र में लाती है.

कब और कहां होगी किताब की लॉन्चिंग?

राजीव उपाध्याय की किताब ‘Giants at the Gates: Nepal in a World of Reorder’ की लॉन्चिंग शुक्रवार (6 नवंबर) को शाम 6 बजे राजधानी दिल्ली स्थिति इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में की जाएगी. कार्यक्रम का आयोजन सेमिनार हॉल 1, 2 और 3 में किया जाएगा.

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बुक लॉन्चिंग के बाद एक पैनल डिस्कशन भी आयोजित की जाएगी, जिसमें डिप्लोमेट्स और एकेडमिक्स बदलते क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं के बीच नेपाल की स्थिति पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे.

पैनल डिस्कशन में कौन-कौन होंगे वक्ता और प्रमुख प्रतिभागी

इस कार्यक्रम की शुरुआत इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन की शुरुआती संबोधन से होगी. वहीं, नेपाल से जुड़े विषय पर होने वाले पैनल डिस्कशन में इंडिया ट्रेड एसोसिएशन ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष राजदूत जावेद अशरफ, भारत सरकार के पूर्व राजनयिक राजदूत रंजीत राय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर महेंद्र पी. लामा शामिल होंगे.

नई दिल्ली में रहने वाली नेपाली जर्नलिस्ट और रिसर्चर आकांक्षा शाह पैनल डिस्कशन का संचालन करेंगी. वहीं, कार्यक्रम का समापन भारत में नेपाल के दूतावास के कार्यवाहक राजदूत सुरेंद्र थापा के संबोधन के साथ होगा.

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