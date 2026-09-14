गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराजस्थान: 'सुशासन और विकास', नगर निकाय चुनाव में जीत पर क्या बोले अमित शाह-राजनाथ

राजस्थान: 'सुशासन और विकास', नगर निकाय चुनाव में जीत पर क्या बोले अमित शाह-राजनाथ

राजस्थान नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी. मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवारों ने बेहतर प्रदर्शन किया

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 14 Sep 2026 10:00 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत हुई है. अब तक घोषित 10,210 वार्ड के परिणामों में बीजेपी ने 4,171 सीट पर जबकि कांग्रेस ने 3,597 सीट पर जीत दर्ज की है. पार्टी की इस जीत को गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ ने कार्यकर्ताओं की जीत बताया. गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थानी भाषा में लिखा, 'घणी-घणी बधाइयां राजस्थान. इस चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के सुशासन और विकास कार्यों पर जनता की मुहर है.

परिश्रमी कार्यकर्ताओं को बधाई: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से प्रदेश को मुक्त कर बीजेपी सरकार हर क्षेत्र में विकास को नई गति दे रही है. प्रदेशवासियों का यह आशीर्वाद राजस्थान को विकसित बनाने के संकल्प को और मजबूत करेगा.' उन्होंने कहा कि इस जीत के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पार्टी अध्यक्ष मदन राठोड़ और राजस्थान बीजेपी के सभी परिश्रमी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई.

सुशासन का दूसरा नाम बीजेपी: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'राजस्थान के नगर निकाय चुनावों में बीजेपी को मिले प्रबल जनसमर्थन से यह एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि विकास और सुशासन का दूसरा नाम है, भारतीय जनता पार्टी. राजस्थान नगर निकाय चुनावों में मिली सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास, सुशासन, जनकल्याण और पारदर्शी प्रशासन के प्रति जनता के विश्वास की सशक्त अभिव्यक्ति है. राजस्थान की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है, यह प्रदेश ‘विकसित राजस्थान’ के लक्ष्य के साथ निरंतर आगे बढ़ेगा. राजस्थान की जनता को इस विजय के लिए आभार और पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई.'

नाराज फूफाओं को दरकिनार किया गया: नितिन नबीन

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा, 'आभार राजस्थान. नगर निकाय चुनावों में बीजेपी की प्रचंड विजय पर जनता-जनार्दन का सहृदय धन्यवाद. प्रदेश की जनता ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि उनका अटूट विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर है. भ्रम फैलाने वालों और नाराज फूफाओं को दरकिनार कर राजस्थान ने जनकल्याण की नीतियों, विकास और सुशासन पर अपनी मुहर लगा दी है. इस ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठोड़ और दिन-रात मेहनत करने वाले भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई.

उदयपुर-भीलवाड़ में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन

बीजेपी ने 80 सदस्यीय उदयपुर नगर निगम में 53 पर, 70 सदस्यीय भीलवाड़ा नगर निगम में 45 पर और 100 सदस्यीय कोटा नगर निगम में 53 वार्ड में जीत दर्ज स्पष्ट बढ़त हासिल की. कांग्रेस ने बीकानेर में बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि अजमेर और पाली में भी वह बीजेपी से आगे रही. जयपुर और अलवर में बीजेपी ने बढ़त बनाई. जोधपुर में दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला रहा और बीजेपी-कांग्रेस ने 44-44 वार्ड जीते, जबकि 10 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे.

बीजेपी ने 80 सदस्यीय उदयपुर नगर निगम में 53 पर, 70 सदस्यीय भीलवाड़ा नगर निगम में 45 पर और 100 सदस्यीय कोटा नगर निगम में 53 वार्ड में जीत दर्ज स्पष्ट बढ़त हासिल की. कांग्रेस ने बीकानेर में बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि अजमेर और पाली में भी वह बीजेपी से आगे रही. जयपुर और अलवर में बीजेपी ने बढ़त बनाई. जोधपुर में दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला रहा और बीजेपी-कांग्रेस ने 44-44 वार्ड जीते, जबकि 10 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे.

सीएम के गृह जिले में किसको बढ़त?

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवारों ने बेहतर प्रदर्शन किया. भारतपुर नगर निकाय के कुल 65 वार्ड में से निर्दलीयों ने 36 में जीत या बढ़त हासिल की, जबकि बीजेपी 20 और कांग्रेस सात वार्ड पर विजयी या आगे है. अजमेर के 80 वार्ड में से कांग्रेस 37 पर, बीजेपी 32 पर और निर्दलीयों 11 पर विजयी रहे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के गृह शहर पाली नगर निकाय के कुल 65 वार्ड में कांग्रेस ने 29 पर, बीजेपी ने 21 पर जीत दर्ज की जबकि 15 वार्ड निर्दलीयों के खाते में गए.

राज्यस्तर पर भी निर्दलीय उम्मीदवारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और कुल 2,272 वार्ड में जीत दर्ज की है. इससे कई शहरी निकायों में वे निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं. राज्य में कुल 10,244 वार्ड में मतगणना हुई, जिनमें से शाम 5:45 बजे तक 10,210 के परिणाम घोषित किए जा चुके थे.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 14 Sep 2026 09:35 PM (IST)
Tags :
AMIT SHAH RAJNATH SINGH Rajasthan Nikay Chunav Results
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
असम नागांव उपचुनाव: कांग्रेस ने किया उम्मीदवार का ऐलान, पूर्व MLA को दिया टिकट
असम नागांव उपचुनाव: कांग्रेस ने किया उम्मीदवार का ऐलान, पूर्व MLA को दिया टिकट
इंडिया
PM मोदी-पुतिन और जिनपिंग के बीच दिखने वाले ये शख्स कौन? Photo हो रही वायरल
PM मोदी-पुतिन और जिनपिंग के बीच दिखने वाले ये शख्स कौन? Photo हो रही वायरल
इंडिया
महाराष्ट्र CM के घर पर अमित शाह ने मनाया गणेश उत्सव, अमृता फडणवीस ने किया वेलकम
महाराष्ट्र CM के घर पर अमित शाह ने मनाया गणेश उत्सव, अमृता फडणवीस ने किया वेलकम
इंडिया
ओवैसी के भोपाल दौरे से पहले सियासत, मुस्लिम त्योहार कमेटी ने की कार्यक्रम रद्द करने की मांग
ओवैसी के भोपाल दौरे से पहले सियासत, मुस्लिम त्योहार कमेटी ने की कार्यक्रम रद्द की मांग
Advertisement

वीडियोज

BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Bharat Ki Baat : UCC के नाम..यूपी में 'हिंदू-मुसलमान'? | UCC | UP Election 2027 | Amit Shah
BRICS Summit 2026 | Sandeep Chaudhary: BRICS में VEG Menu पर मचा बवाल..भिड़ गई Congress-BJP! | ABP
Mahadangal:ब्रिक्स में खाने को लेकर, विपक्ष को बड़ी दिक्कत!| PM Modi | Brics Summit 2026|Sanjay Raut
Rajasthan Nikay Chunav Result: राजस्थान निकाय चुनाव में लहराया भगवा! | BJP | Congress | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
असम नागांव उपचुनाव: कांग्रेस ने किया उम्मीदवार का ऐलान, पूर्व MLA को दिया टिकट
असम नागांव उपचुनाव: कांग्रेस ने किया उम्मीदवार का ऐलान, पूर्व MLA को दिया टिकट
महाराष्ट्र
शिंदे के मंत्री की दो टूक, 'अभिजीत दीपके को गलतफहमी है कि...'
शिंदे के मंत्री की दो टूक, 'अभिजीत दीपके को गलतफहमी है कि...'
ओटीटी
एक्शन-रोमांस से कॉमेडी थ्रिलर तक, OTT पर इस हफ्ते होगा साउथ की 7 फिल्मों का धमाका
एक्शन-रोमांस से कॉमेडी थ्रिलर तक, OTT पर इस हफ्ते होगा साउथ की 7 फिल्मों का धमाका
क्रिकेट
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
इंडिया
TMC के 17 बागी सांसद BJP में होंगे शामिल, NCPI नेता का चौंकाने वाला बयान
TMC के 17 बागी सांसद BJP में होंगे शामिल, NCPI नेता का चौंकाने वाला बयान
विश्व
इस्लामाबाद में SCO की बैठक, किसने की भारत की अगुआई?
इस्लामाबाद में SCO की बैठक, किसने की भारत की अगुआई?
इंडिया
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन के कोच को बना दिया सिनेमा घर- वीडियो देख बाल नोंच लेंगे आप
चलती ट्रेन के कोच को बना दिया सिनेमा घर- वीडियो देख बाल नोंच लेंगे आप
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget