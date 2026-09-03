राजस्थान HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने CJI को भेजे सबूत, बोले- 'आरोप झूठे'

राजस्थान हाईकोर्ट में जजों के बीच चल रहे विवाद के बीच एक्टिंग चीफ जस्टिस एसपी शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता के आरोपों पर अपना जवाब दिया है. जस्टिस शर्मा ने इन आरोपों को झूठा, बेबुनियाद और तथ्यों से परे बताया है. उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को पत्र भेजकर दस्तावेजों और सबूतों के साथ अपना पक्ष रखा है.

एक्टिंग चीफ जस्टिस एसपी शर्मा का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने सभी आरोपों का दस्तावेजों और सबूतों के साथ जवाब दे दिया है. जस्टिस शर्मा के अनुसार, उनके खिलाफ लगाए गए आरोप व्यक्तिगत कारणों से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि वह न्याय व्यवस्था में पूरा विश्वास रखते हैं और उन्हें उम्मीद है कि पूरे मामले पर उचित फैसला लिया जाएगा.

CJI सूर्यकांत को भेजा जवाब

जस्टिस शर्मा ने अपने जवाब में पूरे मामले से जुड़े दस्तावेज और दूसरे सबूत भी पेश किए हैं. उन्होंने अपना पक्ष सीधे CJI सूर्यकांत के सामने रखा है. अब इस मामले में मुख्य न्यायाधीश की ओर से होने वाले फैसले पर नजर बनी हुई है. एक्टिंग चीफ जस्टिस ने मीडिया और वकीलों से भी अपील की है कि वे इस मामले में जल्दबाजी न करें और CJI के फैसले का इंतजार करें. उन्होंने कहा कि सही समय आने पर वह मीडिया के सामने भी अपना पक्ष रखेंगे.

जस्टिस संदीप मेहता ने अगस्त में लिखे थे तीन पत्र

यह विवाद तब सामने आया जब जस्टिस संदीप मेहता ने अगस्त में CJI को तीन पत्र लिखे थे. इन पत्रों में उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के प्रशासनिक कामकाज और केसों की लिस्टिंग को लेकर सवाल उठाए थे. इन आरोपों के सामने आने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में मामला चर्चा का विषय बन गया. जयपुर और जोधपुर में वकीलों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन के दौरान हाईकोर्ट में नियमित चीफ जस्टिस की नियुक्ति की मांग उठाई गई थी.

नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर भी नजर

विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है. अब इस सिफारिश और पूरे विवाद पर आगे क्या फैसला होता है, इस पर सभी की नजर है. फिलहाल एक्टिंग चीफ जस्टिस एसपी शर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने जवाब में जरूरी दस्तावेजों और सबूतों के साथ स्थिति साफ कर दी है. अब आगे की कार्रवाई CJI के फैसले पर निर्भर करेगी.