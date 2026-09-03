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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराजस्थान HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने CJI को भेजे सबूत, बोले- 'आरोप झूठे'

राजस्थान HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने CJI को भेजे सबूत, बोले- 'आरोप झूठे'

राजस्थान हाईकोर्ट विवाद में एक्टिंग चीफ जस्टिस एसपी शर्मा ने जस्टिस संदीप मेहता के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है. जानें पूरे मामले में क्या हुआ.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 03 Sep 2026 08:55 AM (IST)
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राजस्थान हाईकोर्ट में जजों के बीच चल रहे विवाद के बीच एक्टिंग चीफ जस्टिस एसपी शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता के आरोपों पर अपना जवाब दिया है. जस्टिस शर्मा ने इन आरोपों को झूठा, बेबुनियाद और तथ्यों से परे बताया है. उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को पत्र भेजकर दस्तावेजों और सबूतों के साथ अपना पक्ष रखा है.

एक्टिंग चीफ जस्टिस एसपी शर्मा का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने सभी आरोपों का दस्तावेजों और सबूतों के साथ जवाब दे दिया है. जस्टिस शर्मा के अनुसार, उनके खिलाफ लगाए गए आरोप व्यक्तिगत कारणों से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि वह न्याय व्यवस्था में पूरा विश्वास रखते हैं और उन्हें उम्मीद है कि पूरे मामले पर उचित फैसला लिया जाएगा.

CJI सूर्यकांत को भेजा जवाब

जस्टिस शर्मा ने अपने जवाब में पूरे मामले से जुड़े दस्तावेज और दूसरे सबूत भी पेश किए हैं. उन्होंने अपना पक्ष सीधे CJI सूर्यकांत के सामने रखा है. अब इस मामले में मुख्य न्यायाधीश की ओर से होने वाले फैसले पर नजर बनी हुई है. एक्टिंग चीफ जस्टिस ने मीडिया और वकीलों से भी अपील की है कि वे इस मामले में जल्दबाजी न करें और CJI के फैसले का इंतजार करें. उन्होंने कहा कि सही समय आने पर वह मीडिया के सामने भी अपना पक्ष रखेंगे.

जस्टिस संदीप मेहता ने अगस्त में लिखे थे तीन पत्र

यह विवाद तब सामने आया जब जस्टिस संदीप मेहता ने अगस्त में CJI को तीन पत्र लिखे थे. इन पत्रों में उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के प्रशासनिक कामकाज और केसों की लिस्टिंग को लेकर सवाल उठाए थे. इन आरोपों के सामने आने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में मामला चर्चा का विषय बन गया. जयपुर और जोधपुर में वकीलों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन के दौरान हाईकोर्ट में नियमित चीफ जस्टिस की नियुक्ति की मांग उठाई गई थी.

नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर भी नजर

विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है. अब इस सिफारिश और पूरे विवाद पर आगे क्या फैसला होता है, इस पर सभी की नजर है. फिलहाल एक्टिंग चीफ जस्टिस एसपी शर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने जवाब में जरूरी दस्तावेजों और सबूतों के साथ स्थिति साफ कर दी है. अब आगे की कार्रवाई CJI के फैसले पर निर्भर करेगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 03 Sep 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
High Court RAJASTHAN CJI Surya Kant
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