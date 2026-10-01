'जजों को अपनी सीमा में...', जस्टिस मेहता के आरोपों पर भड़के संजीव प्रकाश शर्मा

राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश (रिटायर्ड) संजीव प्रकाश शर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर पहली बार खुलकर बात की है. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता के लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने इसे "पेशेवर जलन" (Professional Jealousy) बताया है.

रिटायर्ड जज संजीव प्रकाश शर्मा ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में आरोपों को लेकर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज संदीप मेहता ने उनके खिलाफ जो पत्र लिखे, उसके पीछे सिर्फ जलन और रंजिश हो सकती है. उन्होंने कहा कि जस्टिस मेहता का हाईकोर्ट के कामकाज में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं था.

वकीलों को भड़काया

शर्मा ने कहा कि जस्टिस मेहता ने ही राजस्थान के वकीलों को हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाया, जबकि उनके कार्यकाल के दौरान 11 महीने तक एक भी हड़ताल नहीं हुई थी. उन्होंने कहा कि जजों को अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए. अगर किसी को शिकायत थी तो सीधे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखनी चाहिए थी, न कि इस तरह मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर विवाद खड़ा करना चाहिए था.

रिश्तेदारों की मदद का आरोप खारिज

शर्मा ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि अगर वे अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते तो सबसे पहले अपने माता-पिता और भाई के बरसों से पेंडिंग केस का निपटारा करवाते. बूंदी दौरे और अधिकारियों के तबादलों पर उन्होंने कहा कि 800 से ज्यादा रूटीन ट्रांसफर हुए थे और किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है. उन्होंने कहा, केस बदलने की शक्ति मुख्य न्यायाधीश के पास होती है, जो जनहित और वकीलों की मांग के आधार पर किया जाता है. उदयपुर मामले को भी उन्होंने तीन जजों के हटने के बाद ही सुना था.

उन्होंने कहा, अपने साढ़े नौ साल के कार्यकाल में 88,000 से ज्यादा मुकदमों का निपटारा किया। जज अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं, सोशल मीडिया या बयानों से नहीं.

अगस्त महीने में जस्टिस संदीप मेहता ने CJI को चिट्ठी लिखकर शर्मा पर अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था और उनके ट्रांसफर की मांग की थी, जिसके बाद वकीलों का विरोध बढ़ा और शर्मा को छुट्टी पर जाना पड़ा था.

ये भी पढ़ें: पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ! जानें विमान के कॉकपिट में क्यों रखी जाती है ये ‘क्रैश एक्स’?