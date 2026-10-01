Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जजों को अपनी सीमा में...', जस्टिस मेहता के आरोपों पर भड़के संजीव प्रकाश शर्मा

'जजों को अपनी सीमा में...', जस्टिस मेहता के आरोपों पर भड़के संजीव प्रकाश शर्मा

राजस्थान हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज संजीव प्रकाश शर्मा ने अपने पर लगे आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने इन पर खुलकर बात की है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 01 Oct 2026 12:16 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश (रिटायर्ड) संजीव प्रकाश शर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर पहली बार खुलकर बात की है. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता के लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने इसे "पेशेवर जलन" (Professional Jealousy) बताया है.

रिटायर्ड जज संजीव प्रकाश शर्मा ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में आरोपों को लेकर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज संदीप मेहता ने उनके खिलाफ जो पत्र लिखे, उसके पीछे सिर्फ जलन और रंजिश हो सकती है. उन्होंने कहा कि जस्टिस मेहता का हाईकोर्ट के कामकाज में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं था.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
कर्नाटक SIR पर बवाल: नाराज CM डीके शिवकुमार बोले '...मैं इसमें नाकाम रहा हूं'
कर्नाटक SIR पर बवाल: नाराज CM डीके शिवकुमार बोले '...मैं इसमें नाकाम रहा हूं'
इंडिया
ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका! TMC के खातों के मामले पर अहम टिप्पणी
ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका! TMC के खातों के मामले पर अहम टिप्पणी
इंडिया
LIVE: पीएम मोदी ने पायलट स्मित की तारीफ की, कहा- 'एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया'
LIVE: पीएम मोदी ने पायलट स्मित की तारीफ की, कहा- 'एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया'
इंडिया
'एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया', कैप्टन स्मित माछर की तारीफ कर बोले PM मोदी
'एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया', कैप्टन स्मित माछर की तारीफ कर बोले PM मोदी

वकीलों को भड़काया
शर्मा ने कहा कि जस्टिस मेहता ने ही राजस्थान के वकीलों को हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाया, जबकि उनके कार्यकाल के दौरान 11 महीने तक एक भी हड़ताल नहीं हुई थी. उन्होंने कहा कि जजों को अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए. अगर किसी को शिकायत थी तो सीधे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखनी चाहिए थी, न कि इस तरह मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर विवाद खड़ा करना चाहिए था.

रिश्तेदारों की मदद का आरोप खारिज
शर्मा ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि अगर वे अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते तो सबसे पहले अपने माता-पिता और भाई के बरसों से पेंडिंग केस का निपटारा करवाते. बूंदी दौरे और अधिकारियों के तबादलों पर उन्होंने कहा कि 800 से ज्यादा रूटीन ट्रांसफर हुए थे और किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है. उन्होंने कहा, केस बदलने की शक्ति मुख्य न्यायाधीश के पास होती है, जो जनहित और वकीलों की मांग के आधार पर किया जाता है. उदयपुर मामले को भी उन्होंने तीन जजों के हटने के बाद ही सुना था.

उन्होंने कहा, अपने साढ़े नौ साल के कार्यकाल में 88,000 से ज्यादा मुकदमों का निपटारा किया। जज अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं, सोशल मीडिया या बयानों से नहीं.

अगस्त महीने में जस्टिस संदीप मेहता ने CJI को चिट्ठी लिखकर शर्मा पर अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था और उनके ट्रांसफर की मांग की थी, जिसके बाद वकीलों का विरोध बढ़ा और शर्मा को छुट्टी पर जाना पड़ा था.

ये भी पढ़ें: पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ! जानें विमान के कॉकपिट में क्यों रखी जाती है ये ‘क्रैश एक्स’?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
SUPREME COURT Sanjeev Prakash Sharma Sandeep Mehta
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कर्नाटक SIR पर बवाल: नाराज CM डीके शिवकुमार बोले '...मैं इसमें नाकाम रहा हूं'
कर्नाटक SIR पर बवाल: नाराज CM डीके शिवकुमार बोले '...मैं इसमें नाकाम रहा हूं'
इंडिया
ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका! TMC के खातों के मामले पर अहम टिप्पणी
ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका! TMC के खातों के मामले पर अहम टिप्पणी
इंडिया
LIVE: पीएम मोदी ने पायलट स्मित की तारीफ की, कहा- 'एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया'
LIVE: पीएम मोदी ने पायलट स्मित की तारीफ की, कहा- 'एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया'
इंडिया
'एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया', कैप्टन स्मित माछर की तारीफ कर बोले PM मोदी
'एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया', कैप्टन स्मित माछर की तारीफ कर बोले PM मोदी
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन से पहले बयान, सौरभ दास बोले- 'हर किसी को...'
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन से पहले बयान, सौरभ दास बोले- 'हर किसी को...'
दिल्ली NCR
प्रदूषण बढ़ने पर बजेगा अलार्म, इन चीजों पर रोक, दिल्ली में आज से लागू सख्त नियम
प्रदूषण बढ़ने पर बजेगा अलार्म, इन चीजों पर रोक, दिल्ली में आज से लागू सख्त नियम
इंडिया
बहादुर कैप्टन माछर की पत्नी से पीएम मोदी ने की बात, बोले- 'हर संभव मदद करेंगे'
बहादुर कैप्टन माछर की पत्नी से पीएम मोदी ने की बात, बोले- 'हर संभव मदद करेंगे'
ओटीटी
कार्थी की 'सरदार 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म?
कार्थी की 'सरदार 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म?
क्रिकेट
Asian Games: ईशान किशन ने बचाई लाज! सेमीफाइनल में श्रीलंका को दिया 170 का लक्ष्य; अभिषेक-संजू-तिलक फेल
ईशान किशन ने बचाई लाज! सेमीफाइनल में श्रीलंका को दिया 170 का लक्ष्य
विश्व
पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ! जानें विमान के कॉकपिट में क्यों रखी जाती है ये ‘क्रैश एक्स’?
पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ! जानें विमान के कॉकपिट में क्यों रखी जाती है ये ‘क्रैश एक्स’?
बिहार
कैप्टन स्मित माछर पर CM सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया, 'आपका यह शौर्य…'
कैप्टन स्मित माछर पर CM सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया, 'आपका यह शौर्य…'
एग्रीकल्चर
गेहूं-चने के अलावा किन फसलों पर बढ़ा MSP? जान लें काम की बात
गेहूं-चने के अलावा किन फसलों पर बढ़ा MSP? जान लें काम की बात
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget