99 लाख की सब्सिडी लेकर विवादों में घिरे मोदी के मंत्री, सवाल उठा तो जानें क्या दिया जवाब?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअपने ही विभाग से 99 लाख की सब्सिडी लेकर विवादों में घिरे मोदी के मंत्री भागीरथ चौधरी, विपक्ष ने उठाए सवाल तो जानें क्या बोले?

अपने ही विभाग से 99 लाख की सब्सिडी लेकर विवादों में घिरे मोदी के मंत्री भागीरथ चौधरी, विपक्ष ने उठाए सवाल तो जानें क्या बोले?

Rajasthan News: केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि उन्होंने कुछ भी छिपाकर नहीं किया. जिस योजना का फायदा देश का कोई भी पात्र किसान ले सकता है, उसी योजना के तहत उन्होंने भी आवेदन किया था.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 28 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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  • मंत्री के अपने मंत्रालय से लाभ लेने पर नैतिकता संबंधी सवाल उठे।

एक तरफ देश का किसान सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए महीनों तक दफ्तरों के चक्कर काटता है. नेताओं और अफसरों से सिफारिश करता है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के एक मंत्री का ऐसा मामला सामने आया है, जिसने राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश की सियासत में बड़ा बवंडर पैदा कर दिया है.

दरअसल, राजस्थान के अजमेर से BJP के सांसद और मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी खीरे की खेती के नाम पर अपने ही मंत्रालय से करीब 99 लाख रुपये की सब्सिडी को लेकर विवादों में घिर गए हैं. मंत्री का कहना है कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही, लेकिन विपक्ष इसे मंत्री के रसूख का मामला बताते हुए निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग कर रहा है.

भागीरथ चौधरी के इस मामले के सामने आने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या कोई केंद्रीय मंत्री अपने ही मंत्रालय की योजना से लाखों रुपये की सब्सिडी ले सकता है? यह नियमों के दायरे में है या फिर यह सत्ता का फायदा उठाने का मामला है?

आखिर क्या है पूरा मामला?

विवाद राजस्थान में भागीरथ चौधरी के एग्रीकल्चर फार्म हाउस से जुड़ा है. यहां उन्होंने आधुनिक तकनीक से खीरे की खेती के लिए पॉली हाउस तैयार किया है. इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 1 करोड़ 99 लाख रुपये बताई गई. इसी परियोजना पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) की योजना के तहत करीब 99 लाख रुपये की सब्सिडी मंजूर हुई और यहीं से सवाल खड़े होने लगे.

ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है और भागीरथ चौधरी इसी मंत्रालय में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं. इतना ही नहीं, वे इस बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष भी हैं. ऐसे में विपक्ष का कहना है कि अपने ही मंत्रालय की योजना का लाभ लेना नैतिक रूप से सही नहीं माना जा सकता है.

मंत्री को सब्सिडी कैसे मिली?

जानकारी के मुताबिक, मंत्री ने साल 2025 में इस योजना के लिए आवेदन किया था. इसके बाद अधिकारियों ने परियोजना का निरीक्षण किया, दस्तावेजों की जांच हुई और पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मार्च 2026 में करीब 99 लाख रुपये की सब्सिडी मंजूर कर दी गई. यह राशि सीधे बैंक के उस लोन खाते में भेजी गई, जिससे परियोजना के लिए कर्ज लिया गया था. 

हालांकि, नियमों के मुताबिक ऐसे मामलों में अंतिम मंजूरी समिति देती है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब लाभ लेने वाला व्यक्ति खुद उसी मंत्रालय का मंत्री हो, तो सवाल उठना स्वाभाविक है.

आरोपों पर मंत्री ने क्या कहा?

इस मामले में लग रहे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि उन्होंने कुछ भी छिपाकर नहीं किया. उनका कहना है कि वे पहले किसान हैं, बाद में मंत्री. उन्होंने कहा कि जिस योजना का फायदा देश का कोई भी पात्र किसान ले सकता है, उसी योजना के तहत उन्होंने भी आवेदन किया. उन्होंने दावा किया कि पूरी प्रक्रिया नियमों के मुताबिक हुई और किसी तरह का विशेष लाभ नहीं लिया गया.

मंत्री पर क्यों हमलावर है विपक्ष?

वहीं, विपक्षी कांग्रेस का आरोप है कि यह सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि नैतिकता का भी मामला है. पार्टी नेताओं का कहना है कि जब आम किसान छोटी-छोटी सब्सिडी के लिए महीनों तक दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, तब मंत्री अपने ही मंत्रालय से करोड़ों की परियोजना पर लाखों रुपये की सब्सिडी ले रहे हैं. कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है.

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि जब मंत्री अपने ही मंत्रालय से लाभ लेते हैं तो पारदर्शिता पर सवाल उठना लाजिमी है. राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने भी इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए जांच की मांग की है. उन्होंने नैतिकता को लेकर भी सवाल उठाए हैं.

जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए. 

सवाल फिर भी उठेंगे

फिलहाल मंत्री अपनी सफाई दे चुके हैं और दावा कर रहे हैं कि सब कुछ नियमों के तहत हुआ, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या किसी मंत्री को अपने ही मंत्रालय की योजना का लाभ लेना चाहिए. भले ही नियम इसकी इजाजत देते हों? यही सवाल अब इस पूरे विवाद के केंद्र में है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने के आसार हैं. 

यह भी पढ़ेंः Congress Leader Hospitalised: कांग्रेस नेता की अचानक तबीयत बिगड़ी! आनन-फानन में हैदराबाद के अस्पताल में किया गया भर्ती

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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Ajmer BJP Bhagirath Choudhary RAJASTHAN CONGRESS
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