Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी की हनीमून ट्रिप पर हुई हत्या की गुत्थी जैसे-जैसे सुलझ रही है, वैसे ही साजिश की क्रूरता भी सामने आती जा रही है. पुलिस और न्यायिक जांच में यह स्थापित हो गया है कि राजा की हत्या उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाह ने करवाई थी. राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर अब पुलिस की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है.

एबीपी न्यूज़ के पास चार्जशीट की कॉपी मौजूद है. इस चार्जशीट में तमाम चौंकने वाले खुलासे हुए हैं. ऐसे ही एक खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक सोनम ने कातिल विशाल से कहा था कि अब यहीं काम खत्म कर दो क्योंकि आगे मौका नहीं मिलेगा. चार्जशीट के मुताबिक सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या प्लानिंग की और फिर शिलांग ले जाकर राजा की हत्या को अंजाम दिया.

23 मई को कितनी बार हुई, राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग ?

पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या की कोशिश 23 मई को 2 बार और भी की गई थी, लेकिन उस वक्त कातिलों को मौका नहीं मिल पाया. हत्या की पहली कोशिश 23 मई 2025 को वहां हुई, जहां वो सबसे पहले Sohpung Waterfalls के पास रुके थे. ये वही जगह थी जहां उन्होंने आरोपी (सोनम, विशाल, आकाश और आनंद) ने पहली बार राजा रघुवंशी को मारने की कोशिश करने के बारे में सोचा था.

सोनम ने क्या इशारा किया ?

यही पर सोनम ने इशारा किया था कि यहीं मौका है. सोनम के कहने के बाद आरोपियों ने देखा कि जगह बहुत खुली थी और कई लोग आस-पास भी थे. इसलिए उन्होंने उस वक्त मारने का प्लान कैंसिल कर दिया. उन्होंने वहां कुछ फोटो खींची और वीडियो बनाए. उसके बाद वहां से आगे बढ़ गए. शुरुआत में सोनम ने अपनी मौत का नाटक कर हनीमून ट्रिप के दौरान गायब हो जाने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन यह प्लानिंग बदलकर राजा रघुवंशी की हत्या में बदल गई, ताकि वे एक साल तक छिपने के बाद साथ में घर बसा सकें.

ये भी पढ़ें

SpiceJet Emergency Landing: स्पाइसजेट फ्लाइट SG670 के इंजन में आई खराबी, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, जानें ताजा स्थिति