हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानई दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक बादलों का डेरा, केरल से बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश

नई दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक बादलों का डेरा, केरल से बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश

देशभर में बारिश ने अपना रंग अपना लिया है. दिल्ली में रविवार शाम को जहां अचानक बादल छाए रहे, तो वहीं हिमालयी इलाकों समेत दक्षिण के केरलम में भारी बारिश का दौर जारी है. कई जगह अलर्ट जारी किया गया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 28 Jun 2026 11:00 PM (IST)
Preferred Sources

देश में बारिश अपने रंग में आ गई है. भीषण गर्मी से जूझती राजधानी दिल्ली में अचानक से आई बारिश तेंज आंधी को भी साथ लाई है.  वहीं, उत्तरी बंगाल और दक्षिणी राज्य केरलम में भारी बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं. रविवार को दिल्ली एनसीआर में शाम को आसमान में घने बादल छा गए. कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इधर, IMD के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल के उप-हिमालय में भारी बारिश हो सकती है. यह दौर अगले 5 दिन देखने को मिल सकता है. 

दिल्ली में किन जगहों पर बारिश का अलर्ट
दिल्ली में अगले 2 घंटे गन्नौर, सोनीपत, रोहतक, खरखौदा, चरखी, दादरी, मट्टनहेल झज्जर, फारुखनगर, कोसली, महेंद्रगढ़, सोहाना, रेवाड़ी और पलपल. नारनौल, बावल, नूंह, बड़ौत, दौराला, बागपत, मेरठ, खेकड़ा, मोदीनगर, पिलखुआ, हापुड़, गुलौटी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर भिवाड़ी में बारिश होने के आसार हैं. 

पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश

पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में काफी तेज बारिश हो रही है. उत्तर बंगाल के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है. यहां हालात बिगड़ने लगे हैं. यहां के तीस्ता, जलढाका, दयना, लीश और घीश नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है. दार्जलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में भारी बारिश का अलर्ट है. साथ ही भूस्खलन और निदले मैदानी इलाकों में चेतावनी जारी की गई है. 

असम और मेघालय में 28 जून को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्कम में 28 से 29 जून के बीच भारी बारिश हो सकती है. कई जिलों में गरज चमक की चेतावनी जारी की गई है.

PM Modi In Seychelles: PM मोदी का सेशल्स की नेशनल असेंबली में संबोधन, कहा- 'ग्रीन हाइड्रोजन में बढ़ा रहे सहयोग'

केरलम में भारी बारिश से बिगड़ रहे हालात
IMD के मुताबिक, राज्य के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. केरल में मॉनसून के बाद से बारिश ने अपने रंग पर है. इडुक्की, एर्नाकुलम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. IMD की मानें तो कन्नूर और कासरगोड में 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. टोल फ्री नंबर 1077 और 1070 भी इन इलाकों के लिए जारी किए हैं.

सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू की भूख हड़ताल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 28 Jun 2026 11:00 PM (IST)
Tags :
Weather North East West Bengal DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नई दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक बादलों का डेरा, केरल से बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश
नई दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक बादलों का डेरा, केरल से बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश
इंडिया
बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी के बाद हुमायूं कबीर पर कार्रवाई, पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया अरेस्ट
हुमायूं कबीर को पुलिस ने किया अरेस्ट, BJP कार्यकर्ताओं को जान से मारने की दी थी धमकी
इंडिया
आर्मी के विमान से सालाना गर्मियों की यात्रा पर लेह पहुंचे दलाई लामा, मनाएंगे 91वां जन्मदिन, इलाके में Z प्लस सुरक्षा
आर्मी के विमान से सालाना गर्मियों की यात्रा पर लेह पहुंचे दलाई लामा, मनाएंगे 91वां जन्मदिन
इंडिया
मैसूर में बीजेपी पर बरसे सिद्धारमैया, बोले- 'संविधान के खिलाफ भाजपा, सिर्फ तानाशाही पर रखती है भरोसा'
मैसूर में बीजेपी पर बरसे सिद्धारमैया, बोले- 'संविधान के खिलाफ भाजपा, सिर्फ तानाशाही पर रखती है भरोसा'
Advertisement

वीडियोज

Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
PM Modi Speech in Seychelles National Assembly:सेशेल्स में छाए पीएम मोदी!
Bollywood News: चर्चा में कृति सेनन और कबीर का रिश्ता, सोशल मीडिया पर उड़ रही हैं धोखे की अफवाहें! (28.06.26)
DR. Aarambhi: Avantika की खौफनाक साजिश! मासूम Vihan को पूल में गिराकर Aarambhi को करेगी कैद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मैसूर में बीजेपी पर बरसे सिद्धारमैया, बोले- 'संविधान के खिलाफ भाजपा, सिर्फ तानाशाही पर रखती है भरोसा'
मैसूर में बीजेपी पर बरसे सिद्धारमैया, बोले- 'संविधान के खिलाफ भाजपा, सिर्फ तानाशाही पर रखती है भरोसा'
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे का निशाना, 'BJP मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देती थी, अब समझ आया क्यों...'
उद्धव ठाकरे का निशाना, 'BJP मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देती थी, अब समझ आया क्यों...'
बॉलीवुड
Sunday BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' 63 करोड़ के हुई पार, 'कॉकटेल 2' कर रही धांसू कमाई, जानें संडे कलेक्शन
'वेलकम टू द जंगल' 63 करोड़ के हुई पार, 'कॉकटेल 2' कर रही धांसू कमाई, जानें संडे कलेक्शन
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर के फेवरेट की डेब्यू में बंपर धुनाई, एक ओवर में दे डाले 22 रन; IPL में नहीं मिली थी बॉलिंग
श्रेयस अय्यर के फेवरेट की डेब्यू में बंपर धुनाई, एक ओवर में दे डाले 22 रन; IPL में नहीं मिली थी बॉलिंग
विश्व
France Plane Crash: फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
इंडिया
बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी के बाद हुमायूं कबीर पर कार्रवाई, पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया अरेस्ट
हुमायूं कबीर को पुलिस ने किया अरेस्ट, BJP कार्यकर्ताओं को जान से मारने की दी थी धमकी
जनरल नॉलेज
Japan Earthquake: खतरनाक भूकंप में भी कैसे सुरक्षित रहती हैं जापान की ऊंची इमारतें, लगातार डोल रही धरती के बीच जानें तकनीक
खतरनाक भूकंप में भी कैसे सुरक्षित रहती हैं जापान की ऊंची इमारतें, लगातार डोल रही धरती के बीच जानें तकनीक
ट्रैवल
IRCTC Tour Package: IRCTC का धमाकेदार ऑफर! मानसून में बेहद सस्ते में घूमें साउथ इंडिया, नोट कर लें पूरा टूर प्लान
IRCTC का धमाकेदार ऑफर! मानसून में बेहद सस्ते में घूमें साउथ इंडिया, नोट कर लें पूरा टूर प्लान
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
ENT LIVE
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
Embed widget