दिल्ली और एनसीआर में मंगलवार शाम हुई तेज बारिश ने राजधानी की रफ्तार थाम दी. सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर फ्लाइट ऑपरेशन्स भी प्रभावित हुए. खराब मौसम के चलते 15 फ्लाइट्स को अन्य शहरों की ओर डायवर्ट करना पड़ा, जिनमें से 8 जयपुर, 5 लखनऊ और 2 चंडीगढ़ भेजी गईं.

मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया. देर शाम हुई मूसलाधार बारिश ने सड़कों को जाम कर दिया और जगह-जगह जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ.

IGI एयरपोर्ट पर संचालन प्रभावित

IGI एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि भारी बारिश के कारण उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा है. 'हमारी ग्राउंड टीमें सभी एजेंसियों के साथ मिलकर यात्रियों को सुगम अनुभव देने में जुटी हैं. यात्रियों से अनुरोध है कि अपनी उड़ानों की ताज़ा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइंस से संपर्क करें,' एयरपोर्ट प्राधिकरण ने कहा.

एयरलाइंस ने यात्रियों को दी सलाह

तेज बारिश के बीच एअर इंडिया ने कहा कि 'मौसम के कारण दिल्ली आने-जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ सकता है.' यात्रियों से अनुरोध किया गया कि वे एयरलाइन की वेबसाइट पर उड़ान की स्थिति जांचें और एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय रखें.



इंडिगो ने भी कहा कि 'दिल्ली में भारी बारिश के चलते उड़ानों के शेड्यूल में अस्थायी बदलाव हो सकते हैं. यात्रियों से अनुरोध है कि संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय निकालें.' स्पाइसजेट ने भी जानकारी दी कि खराब मौसम के कारण सभी आगमन और प्रस्थान प्रभावित हो सकते हैं.

सड़कों पर लंबा जाम, यात्रियों को भारी परेशानी

बारिश के कारण दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. केंद्रीय दिल्ली के आईटीओ और विकास मार्ग जैसे इलाकों में देर शाम तक वाहन रेंगते नजर आए. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने ट्रैफिक जाम को लेकर अपनी नाराजगी जताई. नोएडा से दिल्ली आने वाले रास्तों पर भी भारी जाम की खबरें आईं, जहां ट्रैफिक पुलिस की गैरमौजूदगी को लेकर लोगों ने सवाल उठाए.