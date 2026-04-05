हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानई दिल्ली रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, AI से लैस 1500 कैमरे, स्पेशल कंट्रोल रूम, देखिए कैसा होगा नया लुक

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, AI से लैस 1500 कैमरे, स्पेशल कंट्रोल रूम, देखिए कैसा होगा नया लुक

New Delhi Railway Station: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि AI कैमरों से आने वाली फीड को AI की मदद से प्रोसेस किया जाएगा, जो किसी आकस्मिक स्थिति या असुरक्षा की स्थिति के वक्त तुरंत अलर्ट भेज देगा.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 05 Apr 2026 11:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम काफी तेज गति से चल रहा है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है, जिसमें वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहें हैं. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया जा रहा है. सरकार ने देश भर से 1338 रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया है, जिन्हें इस स्कीम के तहत फिर से विकसित किया जाएगा.

रेल मंत्री ने एक्स पर शेयर किया वीडियो

उत्तर रेलवे के अधीन आने वाले इस स्टेशन को इस तरीके से पुनर्विकास किया जा रहा है कि आने वाले सालों में यात्रियों की बढ़ती संख्या को तो संभाला ही जा सके, बल्कि इन्हें एक बेहतर और विश्वस्तरीय सुविधा भी दी जा सके. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से शेयर किए गए इस 22 सेकंड के वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि एक बार जब ये निर्माण कार्य खत्म हो जाएगा, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की एक बदली हुई तस्वीर सामने होगी.

स्टेशन पर यात्रियों को क्या-क्या दी जाएंगी सुविधाएं?

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में ये भी बताया है कि यहां सुरक्षा के लिहाज से लगभग 1,500 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरे लगाए जाएंगे, जो पूरे स्टेशन के चप्पे-चप्पे की निगरानी करेंगे. इन कैमरों को रेलवे प्लेटफॉर्म, स्टेशन एरिया, एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर लगाया जाएगा.

इसके अलावा, इन AI कैमरों से आने वाली फीड को मॉनिटर करने के लिए एक खास कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा, जहां इन कैमरों से आने वाली फीड की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रोसेस किया जाएगा, जो किसी आकस्मिक स्थिति या असुरक्षा की स्थिति के वक्त तुरंत अलर्ट भेज देगा.

सुरक्षा के लिहाज से उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

रेल मंत्री ने यह भी बताया है कि सुरक्षा के लिहाज से स्टेशन पर काम करने वाले हर कर्मचारी और वेंडर को आईडी कार्ड और जैकेट दी जाएगी, जिससे उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके. साथ ही, भारत टैक्सी को भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (NDLS) से जोड़ा जाएगा और स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर नए साइनेज भी लगाए जाएंगे.

यह भी पढ़ेंः TMC ने उर्दू में जारी किया मेनिफेस्टो तो भड़के ओवैसी, कहा- मुसलमानों को लेकर ममता बनर्जी का दोहरा चरित्र

Published at : 05 Apr 2026 11:03 PM (IST)
Tags :
New Delhi Railway Station Ashwini Vaishnaw INDIAN RAILWAYS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, AI से लैस 1500 कैमरे, स्पेशल कंट्रोल रूम, देखिए कैसा होगा नया लुक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, AI से लैस 1500 कैमरे, स्पेशल कंट्रोल रूम, देखिए कैसा होगा नया लुक
इंडिया
‘कांग्रेस ने जमीन कब्जा, अवैध प्रवास को दिया बढ़ावा’, मारियानी में विपक्ष पर भड़के ओडिशा के CM मोहन चरण माझी
‘कांग्रेस ने जमीन कब्जा, अवैध प्रवास को दिया बढ़ावा’, मारियानी में विपक्ष पर भड़के ओडिशा के CM मोहन चरण माझी
इंडिया
‘लोन का ब्याज चुकाने के पैसे नहीं और चले हैं...’, ख्वाजा आसिफ की गीदड़भभकी पर BJP सांसद ने पाकिस्तान को दिखाया आईना
‘लोन का ब्याज चुकाने के पैसे नहीं और चले हैं...’, पाकिस्तान की गीदड़भभकी पर BJP ने दिखाया आईना
इंडिया
TMC ने उर्दू में जारी किया मेनिफेस्टो तो भड़के ओवैसी, कहा- मुसलमानों को लेकर ममता बनर्जी का दोहरा चरित्र
TMC ने उर्दू में जारी किया मेनिफेस्टो तो भड़के ओवैसी, कहा- मुसलमानों को लेकर ममता बनर्जी का दोहरा चरित्र
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal: युद्ध में अब अंतिम प्रहार की बारी!, विशेषज्ञों ने किया बड़ा खुलासा | Iran US Israel War
Iran-Israel: ईरान ने बहरीन की तेल रिफाइनरी पर किया हमला, धू-धू कर जला 'काला सोना' | Middleeastwar
Khabar Filmy Hai: राजकुमार राव-सान्या मल्होत्रा की 'टोस्टर' का ट्रेलर | Bollywood Masala | Toaster Trailer
Khabar Filmy Hain: 'टिटहरी'-'सरके चुनर' कंट्रोवर्सी के बाद 'सजन रे' | Bollywood Masala | Badshah | Nora
Sansani: जंग में ट्रंप की 'टॉकिंग स्ट्राइक' ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सरकारी दफ्तरों की हफ्ते में दो दिन छुट्टी, टाइम टेबल भी बदला... पाकिस्तान-श्रीलंका के बाद अब नेपाल में गहराया तेल का संकट!
सरकारी दफ्तरों की हफ्ते में दो दिन छुट्टी, टाइम टेबल भी बदला... PAK के बाद अब नेपाल में तेल संकट!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bareilly News: बरेली में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो-टैंकर टक्कर में 5 की मौत, ड्राइवर समेत 3 घायल
बरेली में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो-टैंकर टक्कर में 5 की मौत, ड्राइवर समेत 3 घायल
क्रिकेट
19 छक्के और 14 चौके, RCB ने कर दी चौकों-छक्कों की बारिश, बना डाले 250 रन; हर किसी ने CSK को धोया
19 छक्के और 14 चौके, RCB ने की चौकों-छक्कों की बारिश, बना डाले 250 रन; हर किसी ने CSK को धोया
विश्व
'सब कुछ तबाह कर देंगे और तेल पर करेंगे कब्जा', डोनाल्ड ट्रंप ने बताया ईरान के साथ कब होगी डील फाइनल
'सब कुछ तबाह कर देंगे और तेल पर करेंगे कब्जा', ट्रंप ने बताया ईरान के साथ कब होगी डील फाइनल
ओटीटी
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म, एक ने 65 दिनों से जमा रखी है धाक
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म
इंडिया
'कोई कितना बड़ा भी गुंडा क्यों न हो...', कूचविहार में PM मोदी की हुंकार, कहा- कट, कमीशन और करप्शन से बंगाल बेहाल
'कोई कितना बड़ा भी गुंडा क्यों न हो...', कूचविहार में PM मोदी की हुंकार, कहा- कट, कमीशन और करप्शन से बंगाल बेहाल
हेल्थ
Sugar Effects On Teeth: क्या चीनी खाने से पीले होते हैं दांत, जानें इससे डायबिटीज के अलावा क्या हो सकती हैं दिक्कतें?
क्या चीनी खाने से पीले होते हैं दांत, जानें इससे डायबिटीज के अलावा क्या हो सकती हैं दिक्कतें?
ट्रेंडिंग
Moon Orientale Basin “चांद का अनदेखा चेहरा: पहली बार इंसानों ने देखा ओरिएंटेल बेसिन, तस्वीरें देख दुनिया रह गई हैरान!”
“चांद का अनदेखा चेहरा: पहली बार इंसानों ने देखा ओरिएंटेल बेसिन, तस्वीरें देख दुनिया रह गई हैरान!”
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget