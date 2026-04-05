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भारतीय रेलवे ने अमृत भारत ट्रेन 3.0 के कोच का नमूना तैयार कर लिया है. इन नए कोचों को यात्रियों की सुविधा, सौंदर्य और यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के मकसद से खास तौर से डिजाइन किया गया है. अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पुनर्विकासशील नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन कोचों का निरीक्षण किया है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है.

रेल मंत्री ने एक्स पर शेयर किया वीडियो

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से X प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि नए कोचों में यात्रियों के आराम और बेहतर यात्रा अनुभव को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन और आकर्षक रंग का इस्तेमाल किया गया है. इसमें सीट, बर्थ रेक्सिन, पीवीसी फ्लोरिंग, स्नैक टेबल, पर्दे और शौचालय तक में एक समान और एक खास थीम दिखाई दे रही है.

🚆 Passengers की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे ने नए डिज़ाइन के coach और बेहतर टॉयलेट्स के मॉडल तैयार किए हैं। मौजूदा coach को अपग्रेड कर एक सैंपल coach तैयार किया गया है। pic.twitter.com/nIXwplAI5A — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) April 4, 2026

यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए किए गए कई उपाय

इस संबंध में भारतीय रेलवे ने आगे बताया है कि इन नई कोचों में सुरक्षा के लिहाज से सामग्री भी HL3 फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड के अनुरूप हैं. इसके अलावा, डिजाइन को टिकाऊ और आसान रखरखाव के भी अनुकूल बनाया गया है. वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि नए कोच में एक कंपार्टमेंट में दो सीटों के बीच काफी जगह दी गई है और सीटों की चौड़ाई भी ज्यादा है. इतना हीं नहीं, इस नए कोच में बनाया गया शौचालय आमतौर पर रेलवे के अन्य ट्रेनों के शौचालय से साइज में बड़ा है.

भारतीय रेलवे की लगातार कोशिशों का हिस्साः मंत्रालय

रेल मंत्रालय ने इस नई कोच के बारे में बताया कि यह पहल भारतीय रेलवे की लगातार कोशिशों का हिस्सा है. जिसमें यात्रियों को विश्वस्तरीय, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है. इन कोचों के माध्यम से रेल प्रशासन अपनी रोलिंग स्टॉक को आधुनिक बनाने, ऑनबोर्ड अनुभव सुधारने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में लगातार कोशिश कर रहा है.

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