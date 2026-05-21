Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इससे क्षेत्र के लोगों को दिल्ली, जयपुर, गुजरात की सीधी यात्रा मिलेगी।

रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार (22 मई, 2026) को राजस्थान के जोधपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे.

जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शुक्रवार सुबह करीब 10:55 बजे जोधपुर पहुंचेंगे. इसके बाद वे दोपहर 12 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. वहीं, कार्यक्रम के समापन के बाद रेल मंत्री दोपहर एक बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन से जालोर के लिए प्रस्थान करेंगे.

जालौर के लिए ऐतिहासिक होगा 22 मई का दिन

राजस्थान के जालोर जिले के लिए शुक्रवार (22 मई, 2026) का दिन बहुत ही ऐतिहासिक बनने जा रहा है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कल पहली बार जालोर का देश की राजधानी दिल्ली से सीधा रेल संपर्क स्थापित होने जा रहा है और रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद जालौर से भुज-दिल्ली उद्घाटन स्पेशल रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इस मौके पर जालौर सांसद लुंबा राम चौधरी सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे.

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गुजरात के भुज से दिल्ली के बीच संचालित होगी नई रेल सेवा

नई रेल सेवा गुजरात के भुज जिले से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के बीच संचालित होगी, जो भीलडी, जालौर, पाली मारवाड़ और मारवाड़ जंक्शन होते हुए राजधानी तक पहुंचेगी. इस दौरान ट्रेन का ठहराव अंजार, गांधीधाम, भचाऊ, भीलडी, धनेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, मोदरान, जालौर, मोकलसर, समदड़ी, लूनी, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, अलवर और रेवाड़ी सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा.

दिल्ली तक सीधी रेल सेवा की सालों में मांग कर रहे थे लोग

इस नई रेल सेवा के शुरू होने से जालौर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को दिल्ली, जयपुर और गुजरात तक सीधी और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा. सालों से इलाके के लोग राजधानी से सीधी रेल सेवा की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी होने जा रही है. रेलवे की इस पहल को क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है. नई ट्रेन सेवा से व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. साथ ही पश्चिमी भारत और उत्तर भारत के बीच रेल संपर्क भी और मजबूत होगा.

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