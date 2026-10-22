Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'105 में से 70 तस्वीरें हटाने को कहा, फिर तिरंगा...', रेहान वाड्रा ने बताया आखिर हुआ क्या?

'105 में से 70 तस्वीरें हटाने को कहा, फिर तिरंगा...', रेहान वाड्रा ने बताया आखिर हुआ क्या?

प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने बताया है कि "उन्हें तिरंगे वाली तस्वीरें हटाने के लिए कहा गया था, इसलिए उन्होंने आपत्ति जताते हुए लिखित जानकारी मांगी थी.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 22 Oct 2026 02:27 PM (IST)
Preferred Sources

प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की हालिया प्रदर्शनों की तस्वीरों को बीकानेर हाउस की प्रदर्शनी से हटाने के बाद रेहान ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि "बीकानेर हाउस के मैनेजमेंट ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि कुछ तस्वीरें आपत्तिजनक हो सकती हैं या उनकी पॉलिसी के खिलाफ हो सकती हैं."

उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा है कि "बीकानेर हाउस प्रशासन ने उनकी एकल प्रदर्शनी से ठीक पहले, हाल ही में दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शनों की उनकी कई तस्वीरें हटा दीं." उन्होंने बताया कि “मेरा शो, ‘नो आइडिया इज़ फाइनल’, कल शाम 7 बजे बीकानेर हाउस में शुरू होने वाला था. शो शुरू होने से 24 घंटे पहले, बीकानेर हाउस के मैनेजमेंट ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि कुछ तस्वीरें आपत्तिजनक हो सकती हैं या उनकी पॉलिसी के खिलाफ हो सकती हैं. मैंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं".

70 तस्वीरें हटाने का आदेश

रेहान ने बताया कि "मैंने उनसे कहा कि वे मुझे लिखित में बताएं कि उन्हें क्या दिक्कतें हैं. फिर, दोपहर करीब 12:30 बजे, हमें डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर का फोन आया." उन्होंने कहा कि मुझे प्रदर्शनी में लगी 105 तस्वीरों में से 70 तस्वीरें हटानी होंगी, क्योंकि वे कथित तौर पर उनकी पॉलिसी के खिलाफ थीं." उनका तर्क है कि "वैसे भी, उनकी पॉलिसी देखने के बाद, मैंने पहले ही उन तस्वीरों को हटा दिया था, जिनमें सीधे तौर पर राजनीतिक नारे थे."

राजनीतिक तस्वीरें

रेहान बोले कि "वे मुझे समझा रहे थे कि दिल्ली में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों और बाकी घटनाओं की वजह से ये कलाकृतियां राजनीतिक हो गई हैं, इसलिए मुझे ये तस्वीरें हटानी होंगी. जब हमने उन्हें हटा दिया, तो अधिकारी प्रदर्शनी देखने आए और बोले कि अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है. "उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा और कहा कि मुझे कुछ और तस्वीरें भी हटानी होंगी. इसलिए मैंने उन्हें भी हटा दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें अलग रख दूं.

तिरंगे वाली तस्वीरों पर भी आपत्ति...

रेहान ने कहा कि "बाद में, वे फिर आए और बोले कि मुझे भारतीय तिरंगे वाली दो तस्वीरें भी हटानी होंगी. मैंने कहा, ‘लेकिन ये तो बस भारतीय तिरंगे की तस्वीरें हैं. मुझे नहीं लगता कि आपकी पॉलिसी में ऐसा कुछ लिखा है कि भारतीय तिरंगे की तस्वीरें हटानी होंगी.’ तब मैंने उनसे साफ तौर पर कहा कि अगर वे चाहते हैं कि मैं भारतीय तिरंगे की तस्वीरें हटाऊं तो उन्हें अपनी यह मांग लिखित में देनी होगी. उन्होंने मुझे लिखित में कुछ नहीं दिया. उन्होंने एक तस्वीर तो वहीं रहने दी, लेकिन जब मैं घर पर शो के लिए तैयार हो रहा था तो उन्होंने खुद ही भारतीय तिरंगे की दूसरी तस्वीर भी हटा दी. मेरे पास इसका एक वीडियो भी है.”

और पढ़ें

About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
Read More
Published at : 22 Oct 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Raihan Vadra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'शो कैंसिल हो जाएगा और बिल्डिंग सील', abp न्यूज पर रेहान वाड्रा का चौंकाने वाला खुलासा
'शो कैंसिल हो जाएगा और बिल्डिंग सील', abp न्यूज पर रेहान वाड्रा का चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
भारत-पोलैंड की दोस्ती को नई उड़ान, PM मोदी बोले- साझा विरासत हमारी ताकत
भारत-पोलैंड की दोस्ती को नई उड़ान, PM मोदी बोले- साझा विरासत हमारी ताकत
इंडिया
'जवाब तो मैं तब दूंगा, जब...', केजरीवाल से नाराज होकर क्या बोले अमित शाह
'जवाब तो मैं तब दूंगा, जब...', केजरीवाल से नाराज होकर क्या बोले अमित शाह
इंडिया
SIR विवाद: अमित शाह का राहुल गांधी को मैसेज, 'बचा-खुचा भी चला जाएगा, चुनाव जीतना है तो...'
SIR विवाद: अमित शाह का राहुल गांधी को मैसेज, 'बचा-खुचा भी चला जाएगा, चुनाव जीतना है तो...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'शो कैंसिल हो जाएगा और बिल्डिंग सील', abp न्यूज पर रेहान वाड्रा का चौंकाने वाला खुलासा
'शो कैंसिल हो जाएगा और बिल्डिंग सील', abp न्यूज पर रेहान वाड्रा का चौंकाने वाला खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले क्या BJP से गठबंधन तोड़ देंगे संजय निषाद? खुद बोले- 'अगर...'
यूपी चुनाव से पहले क्या BJP से गठबंधन तोड़ देंगे संजय निषाद? खुद बोले- 'अगर...'
इंडिया
'पिछले 7 दिनों में जो हुआ, वह...' आशुतोष रांका- सौरव दास के लिए इमोशनल हुईं रत्ना सिंह
'पिछले 7 दिनों में जो हुआ, वह...' आशुतोष रांका- सौरव दास के लिए इमोशनल हुईं रत्ना सिंह
क्रिकेट
Watch: बेवोन जैकब्स ने मारा 96 मीटर लंबा छक्का, मुंह ताकते रह गए भारतीय फील्डर; देखें वीडियो
बेवोन जैकब्स ने मारा 96 मीटर लंबा छक्का, मुंह ताकते रह गए भारतीय फील्डर; देखें वीडियो
क्रिकेट
ICC ने किया ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी को सस्पेंड, चौंकाने वाली वजह आई सामने
ICC ने किया ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी को सस्पेंड, चौंकाने वाली वजह आई सामने
बिहार
हत्याकांड के आरोपियों की आरा में परेड, हथकड़ी डाल पैदल कोर्ट ले गई पुलिस
हत्याकांड के आरोपियों की आरा में परेड, हथकड़ी डाल पैदल कोर्ट ले गई पुलिस
इंडिया
इंस्टाग्राम पर आईं सोनिया गांधी, अपनी किताब के साथ शेयर की रील, क्या कुछ लिखा?
इंस्टाग्राम पर आईं सोनिया गांधी, अपनी किताब के साथ शेयर की रील, क्या कुछ लिखा?
शिक्षा
बिहार में 12 लाख युवा बनेंगे डिजिटल मित्र, 10वीं पास को मिलेगा मौका
बिहार में 12 लाख युवा बनेंगे डिजिटल मित्र, 10वीं पास को मिलेगा मौका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget