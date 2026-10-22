'105 में से 70 तस्वीरें हटाने को कहा, फिर तिरंगा...', रेहान वाड्रा ने बताया आखिर हुआ क्या?

प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की हालिया प्रदर्शनों की तस्वीरों को बीकानेर हाउस की प्रदर्शनी से हटाने के बाद रेहान ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि "बीकानेर हाउस के मैनेजमेंट ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि कुछ तस्वीरें आपत्तिजनक हो सकती हैं या उनकी पॉलिसी के खिलाफ हो सकती हैं."

उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा है कि "बीकानेर हाउस प्रशासन ने उनकी एकल प्रदर्शनी से ठीक पहले, हाल ही में दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शनों की उनकी कई तस्वीरें हटा दीं." उन्होंने बताया कि “मेरा शो, ‘नो आइडिया इज़ फाइनल’, कल शाम 7 बजे बीकानेर हाउस में शुरू होने वाला था. शो शुरू होने से 24 घंटे पहले, बीकानेर हाउस के मैनेजमेंट ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि कुछ तस्वीरें आपत्तिजनक हो सकती हैं या उनकी पॉलिसी के खिलाफ हो सकती हैं. मैंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं".

70 तस्वीरें हटाने का आदेश

रेहान ने बताया कि "मैंने उनसे कहा कि वे मुझे लिखित में बताएं कि उन्हें क्या दिक्कतें हैं. फिर, दोपहर करीब 12:30 बजे, हमें डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर का फोन आया." उन्होंने कहा कि मुझे प्रदर्शनी में लगी 105 तस्वीरों में से 70 तस्वीरें हटानी होंगी, क्योंकि वे कथित तौर पर उनकी पॉलिसी के खिलाफ थीं." उनका तर्क है कि "वैसे भी, उनकी पॉलिसी देखने के बाद, मैंने पहले ही उन तस्वीरों को हटा दिया था, जिनमें सीधे तौर पर राजनीतिक नारे थे."

राजनीतिक तस्वीरें

रेहान बोले कि "वे मुझे समझा रहे थे कि दिल्ली में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों और बाकी घटनाओं की वजह से ये कलाकृतियां राजनीतिक हो गई हैं, इसलिए मुझे ये तस्वीरें हटानी होंगी. जब हमने उन्हें हटा दिया, तो अधिकारी प्रदर्शनी देखने आए और बोले कि अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है. "उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा और कहा कि मुझे कुछ और तस्वीरें भी हटानी होंगी. इसलिए मैंने उन्हें भी हटा दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें अलग रख दूं.

तिरंगे वाली तस्वीरों पर भी आपत्ति...

रेहान ने कहा कि "बाद में, वे फिर आए और बोले कि मुझे भारतीय तिरंगे वाली दो तस्वीरें भी हटानी होंगी. मैंने कहा, ‘लेकिन ये तो बस भारतीय तिरंगे की तस्वीरें हैं. मुझे नहीं लगता कि आपकी पॉलिसी में ऐसा कुछ लिखा है कि भारतीय तिरंगे की तस्वीरें हटानी होंगी.’ तब मैंने उनसे साफ तौर पर कहा कि अगर वे चाहते हैं कि मैं भारतीय तिरंगे की तस्वीरें हटाऊं तो उन्हें अपनी यह मांग लिखित में देनी होगी. उन्होंने मुझे लिखित में कुछ नहीं दिया. उन्होंने एक तस्वीर तो वहीं रहने दी, लेकिन जब मैं घर पर शो के लिए तैयार हो रहा था तो उन्होंने खुद ही भारतीय तिरंगे की दूसरी तस्वीर भी हटा दी. मेरे पास इसका एक वीडियो भी है.”