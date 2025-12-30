रेहान-अवीवा की सगाई की चर्चा के बीच रणथंभौर पहुंचे राहुल-प्रियंका, यहीं न्यू ईयर सेलिब्रेट करेगी गांधी फैमिली
Raihan Vadra Aviva Baig Engagement Live:रेहान वाड्रा ने हाल ही में अवीवा बेग को प्रपोज किया था और दोनों परिवारों की सहमति से यह रिश्ता तय हुआ था. दोनों परिवार भी एक-दूसरे के काफी करीब बताए जा रहे हैं.
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खबरें सामने आई है. सूत्रों के मुताबकि रेहान ने 7 साल के रिलेशन के बाद अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ सगाई की. अवीवा बेग और उनका परिवार दिल्ली का रहने वाला है. इसे लेकर राजस्थान के रणथंभौर में एक निजी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें केवल परिवार के बेहद करीबी लोग ही शामिल हुए.
अवीवा बेग और रेहान दोनों को फोटोग्राफी में बेहद रुचि है. रेहान ने हाल ही में अवीवा को प्रपोज किया था. दोनों परिवारों की सहमति से यह रिश्ता तय हुआ था. दोनों परिवार भी एक-दूसरे के काफी करीब बताए जा रहे हैं. दोनों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उनकी कला से जुड़ी जानकारी मौजूद है.
रेहान वाड्रा ने देहरादून के मशहूर दून स्कूल से पढ़ाई की है. इसी स्कूल में पूर्व पीएम राजीव गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पढ़ाई की थी. इसके बाद रेहान ने लंदन जाकर आगे की पढ़ाई पूरी की. उन्होंने लंदन के SOAS यूनिवर्सिटी से अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई पूरी की.
अवीवा बेग के पिता इमरान बेग एक व्यवसायी हैं और उनकी मां नंदिता बेग एक लोकप्रिय इंटीरियर डिजाइनर हैं. प्रियंका गांधी और नंदिता बेग पुरानी दोस्त बताई जा रही हैं. ये भी खबर सामने आई है कि नंदिता बेग ने कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के इंटीरियर डिजाइन में प्रियंका की मदद की थी.
अविवा ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल से पूरी की, जो बाराखंबा रोड पर स्थित है. उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं. फोटोग्राफी के अलावा अवीवा ने मीडिया के क्षेत्र में भी काम किया है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने वर्व मैगजीन के साथ-साथ क्रिएटिव इमेज मैगजीन में भी इंटर्नशिप पूरी की है.
Priyanka Gandhi Son Engagement Live: रेहान-अवीवा के साथ टाइगर सफारी पर निकले राहुल गांधी
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने भांजे रेहान और उनकी होने वाली पत्नी के अवीवा के साथ टाइगर सफारी पर निकले हैं.
Priyanka Gandhi Son Engagement Live: 'राहुल गांधी भी शादी करें'
रेहान वाड्रा और अवीवा की संगाई पर राजस्थान के खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने तंज कसते हुए कहा, 'सगाई हो रही है ये अच्छी बात है. हम तो कहेंगे कि अब राहुल गांधी भी शादी कर लें. शादी के बाद शायद वह सही रास्ते पर चलें.'
