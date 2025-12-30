हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारेहान-अवीवा की सगाई की चर्चा के बीच रणथंभौर पहुंचे राहुल-प्रियंका, यहीं न्यू ईयर सेलिब्रेट करेगी गांधी फैमिली

रेहान-अवीवा की सगाई की चर्चा के बीच रणथंभौर पहुंचे राहुल-प्रियंका, यहीं न्यू ईयर सेलिब्रेट करेगी गांधी फैमिली

Raihan Vadra Aviva Baig Engagement Live:रेहान वाड्रा ने हाल ही में अवीवा बेग को प्रपोज किया था और दोनों परिवारों की सहमति से यह रिश्ता तय हुआ था. दोनों परिवार भी एक-दूसरे के काफी करीब बताए जा रहे हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Dec 2025 06:12 PM (IST)

LIVE

Key Events
Raihan Vadra Aviva Baig Engagement Live Updates Robert Priyanka Gandhi Son Photos Videos Rahul Gandhi Ranthambore रेहान-अवीवा की सगाई की चर्चा के बीच रणथंभौर पहुंचे राहुल-प्रियंका, यहीं न्यू ईयर सेलिब्रेट करेगी गांधी फैमिली
रेहान वाड्रा अवीवा बेग सगाई लाइव
Source : instagram/avivabaig/ANI

Background

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खबरें सामने आई है. सूत्रों के मुताबकि रेहान ने 7 साल के रिलेशन के बाद अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ सगाई की. अवीवा बेग और उनका परिवार दिल्ली का रहने वाला है. इसे लेकर राजस्थान के रणथंभौर में एक निजी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें केवल परिवार के बेहद करीबी लोग ही शामिल हुए. 

अवीवा बेग और रेहान दोनों को फोटोग्राफी में बेहद रुचि है. रेहान ने हाल ही में अवीवा को प्रपोज किया था. दोनों परिवारों की सहमति से यह रिश्ता तय हुआ था. दोनों परिवार भी एक-दूसरे के काफी करीब बताए जा रहे हैं. दोनों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उनकी कला से जुड़ी जानकारी मौजूद है.

रेहान वाड्रा ने देहरादून के मशहूर दून स्कूल से पढ़ाई की है. इसी स्कूल में पूर्व पीएम राजीव गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पढ़ाई की थी. इसके बाद रेहान ने लंदन जाकर आगे की पढ़ाई पूरी की. उन्होंने लंदन के SOAS यूनिवर्सिटी से अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई पूरी की.

अवीवा बेग के पिता इमरान बेग एक व्यवसायी हैं और उनकी मां नंदिता बेग एक लोकप्रिय इंटीरियर डिजाइनर हैं. प्रियंका गांधी और नंदिता बेग पुरानी दोस्त बताई जा रही हैं. ये भी खबर सामने आई है कि नंदिता बेग ने कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के इंटीरियर डिजाइन में प्रियंका की मदद की थी.

अविवा ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल से पूरी की, जो बाराखंबा रोड पर स्थित है. उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं. फोटोग्राफी के अलावा अवीवा ने मीडिया के क्षेत्र में भी काम किया है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने वर्व मैगजीन के साथ-साथ क्रिएटिव इमेज मैगजीन में भी इंटर्नशिप पूरी की है.

18:12 PM (IST)  •  30 Dec 2025

Priyanka Gandhi Son Engagement Live: रेहान-अवीवा के साथ टाइगर सफारी पर निकले राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने भांजे रेहान और उनकी होने वाली पत्नी के अवीवा के साथ टाइगर सफारी पर निकले हैं.

17:29 PM (IST)  •  30 Dec 2025

Priyanka Gandhi Son Engagement Live: 'राहुल गांधी भी शादी करें'

रेहान वाड्रा और अवीवा की संगाई पर राजस्थान के खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने तंज कसते हुए कहा, 'सगाई हो रही है ये अच्छी बात है. हम तो कहेंगे कि अब राहुल गांधी भी शादी कर लें. शादी के बाद शायद वह सही रास्ते पर चलें.'

Load More
Tags :
PRIYANKA GANDHI RAHUL GANDHI ROBERT VADRA Aviva Baig
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया के जनाजे में भारत की ओर से कौन होगा शामिल? सामने आया नाम
बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया के जनाजे में भारत की ओर से कौन होगा शामिल? सामने आया नाम
बिहार
Exclusive: नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के लिए कल तक का वक्त, क्या करेंगी?
Exclusive: नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के लिए कल तक का वक्त, क्या करेंगी?
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, शाहीन अफरीदी इस लीग से बाहर; गेंदबाजी के दौरान हुए चोटिल
टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, शाहीन अफरीदी इस लीग से बाहर
Advertisement

वीडियोज

Bengal Politics: वोट बैंक के लिए ममता ने बांग्लादेशियों को दिया सहारा? | Pradeep Bhandari | ABP
Bengal Politics: Mamata लाईं घुसपैठिया?, Amit Shah का गंभीर दावा | Mahadangal | Chitra Tripathi
Ahemdabad News:सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आपस में क्यों भीड़ गए दो गुट? | Gujarat | Violence
UP SIR List: ड्राफ्ट रोल कल नहीं होगा जारी, निर्वाचन आयोग ने दी नई तारीख, जानें- अब कब आएगी लिस्ट?
Udne Ki Aasha:💏Romantic ट्विस्ट! Sachin पर छाया Romance का जादू, Tejas के Room से बदला माहौल #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया के जनाजे में भारत की ओर से कौन होगा शामिल? सामने आया नाम
बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया के जनाजे में भारत की ओर से कौन होगा शामिल? सामने आया नाम
बिहार
Exclusive: नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के लिए कल तक का वक्त, क्या करेंगी?
Exclusive: नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के लिए कल तक का वक्त, क्या करेंगी?
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, शाहीन अफरीदी इस लीग से बाहर; गेंदबाजी के दौरान हुए चोटिल
टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, शाहीन अफरीदी इस लीग से बाहर
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की जगह अब ऋतिक रोशन होंगे डॉन? 19 साल बाद फिर से शुरू हुई बातचीत!
रणवीर सिंह की जगह अब ऋतिक रोशन बनेंगे डॉन? 19 साल बाद फिर से शुरू हुई बातचीत!
इंडिया
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
हेल्थ
Artery Blockage Symptoms: हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचना है? जानिए धमनियों को हेल्दी रखने के 3 तरीके
हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचना है? जानिए धमनियों को हेल्दी रखने के 3 तरीके
यूटिलिटी
सरकार की इस स्कीम से बेटियों को मिलते हैं 50 हजार रुपये, जान लें आवेदन की प्रोसेस
सरकार की इस स्कीम से बेटियों को मिलते हैं 50 हजार रुपये, जान लें आवेदन की प्रोसेस
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget