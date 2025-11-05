कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हरियाणा में 'वोट चोरी' के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की हेराफेरी की गई. राहुल गांधी ने इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का चुनाव परिणाम से दो दिन पहले का बयान भी दिखाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार बना रही है, हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं. अब इस पर सीएम सैनी की पहली प्रतिक्रिया आई है.



मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में कहा, 'राहुल गांधी देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. जिस तरह से कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, वे झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रहे हैं.'

राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक वीडियो चलाया था, जिसमें उन्होंने मतगणना से दो दिन पहले कहा था कि बीजेपी जीतेगी और हमारे पास एक व्यवस्था है. कांग्रेस नेता ने कहा, 'महादेवपुरा और अलंद में चुनाव के बाद हमें शक हुआ कि यह सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र में नहीं हो रहा है, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है.'

राहुल गांधी ने 25 लाख वोटों की चोरी का लगाया आरोप

राहुल गांधी ने कई वोटर्स का ब्यौरा शेयर कर दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में पांच कैटेगरी- डुप्लीकेट मतदाता, अवैध पते, थोक मतदाता और अन्य साजिशों के तहत 25 लाख की वोटों की चोरी हुई. उन्होंने दावा किया कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार डाक वोट वास्तविक वोटों से अलग थे.

ब्राजील की मॉडल ने 22 जगहों पर डाला वोट: कांग्रेस नेता

नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि ब्राजील की एक महिला मॉडल ने 10 बूथों पर अलग-अलग नामों से 22 बार वोट डाला. राहुल गांधी ने फोटो दिखाकर पूछा, 'यह महिला कौन है? इसका नाम क्या है? यह कहां से आई है? इसने हरियाणा में 10 अलग-अलग बूथों पर 22 बार वोट डाला और इसके कई नाम हैं, जैसे सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मि, विमला, जबकि सच्चाई ये है कि वह एक ब्राजीलियाई मॉडल है.'

यूपी और हरियाणा में वोट डालता है एक ही शख्स: राहुल गांधी

उन्होंने कहा कि यूपी के कई लोगों ने हरियाणा चुनाव में वोट डाला. राहुल ने कहा, बीजेपी नेता डालचंद यूपी में सरपंच हैं. ये यूपी के साथ हरियाणा में भी वोट डालते हैं. हमने डालचंद जी का खेल पकड़ उलिया क्योंकि इन्होंने एक जगह अपने पिता का नाम बदल दिया, लेकिन इनके बेटे ने नाम नहीं बदला. इन दोनों ने यूपी और हरियाणा में वोट डाला. इसी तरह यूपी में मथुरा के एक सरपंच और बीजेपी नेता प्रह्लाद ने भी हरियाणा में वोट डाला. ये तो सिर्फ एक उदाहरण है ऐसे हजारों नाम हैं. इसी तरह केरल में बीजेपी नेता गोपाल कृष्णन कहते हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो चुनाव जीतने के लिए जम्मू-कश्मीर से लोगों को लाएंगे.'

यह भी पढ़ें- ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें