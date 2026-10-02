महात्मा गांधी को याद कर राहुल गांधी ने दिया बड़ा सियासी संदेश, 'उन्होंने सिखाया कि...'

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें याद किया और राजघाट जाकर श्रद्धांजलि दी. उन्होंने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, ''सत्य, अहिंसा और निर्भयता - यही बापू की सबसे बड़ी विरासत है।''

राहुल गांधी ने कहा, ''उन्होंने सिखाया कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ डटे रहना ही सच्ची ताकत है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन.''

कांग्रेस कई मौकों पर कहती रही है कि राहुल गांधी मोदी सरकार के सामने वो नहीं झुकेंगे. राहुल गांधी इन दिनों एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर आक्रामक हैं. वो लगाता पीएम मोदी और को निशाने पर ले रहे हैं.

सत्य, अहिंसा और निर्भयता - यही बापू की सबसे बड़ी विरासत है।



उन्होंने सिखाया कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ डटे रहना ही सच्ची ताकत है।



राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। pic.twitter.com/IMC6pQVoiT — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 2, 2026

गुरुवार को ही राहुल गांधी ने कहा था, ''पूरा देश वोट चोरी के खिलाफ़ गुस्से में है - मगर फिर भी BJP-EC की बेशर्मी देखिए कैसे खुलेआम वही किए जा रहे हैं. कर्नाटक के बेलगावी में एक झटके में लगभग 15 हजार वोटरों के नाम मिटाने की साजिश चल रही थी.

राहुल गांधी का क्या है दावा?

'सिर्फ़ तीन दिनों - 22, 23 और 24 सितंबर - में इतने नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए Form 7 की बाढ़ आ गई. और निशाने पर कौन? मुसलमान, SC, ST और OBC. क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग BJP के खिलाफ वोट डालते हैं.''

उन्होंने कहा, ''मैंने वोट चोरी के इस तरीके का पहले ही पर्दाफाश किया था - Centralized तरीके से software के जरिए वोट delete किए जाते हैं. "चुनिंदा" लोगों के खिलाफ BJP और EC के लोगों द्वारा मिलकर automated तरीके से थोक में Form 7 भरे जाते हैं - और देखते ही देखते लाखों वोटर लिस्ट से गायब हो जाते हैं. और ये सब ऊपर से नियंत्रित किया जाता है.''

राहुल गांधी ने कहा, ''कर्नाटक कांग्रेस के नेता इस वक्त कर्नाटक CEO के दफ़्तर में इसके दोषियों के ख़िलाफ़ FIR की मांग कर रहे हैं. CEO इस FIR से मना क्यों कर रहे हैं? इस तरह से मोदी, शाह और ज्ञानेश मिल कर SIR के ज़रिए लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं. ये देशद्रोह है. इसलिए मैं कह रहा हूं ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे कर approver बन जाना चाहिए, और मोदी शाह के खिलाफ जांच होनी चाहिए.''