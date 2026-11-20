अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक के बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर तंज कसा. एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने दावा किया, "अगर कांग्रेस सत्ता में होती, तो भारत के प्रधानमंत्री इस मेज पर बैठे होते. एक समझौता किया हुआ कमजोर प्रधानमंत्री कभी भी इस मेज पर नहीं बैठ सकता."

चीन के शेन्जेन में तीनों नेताओं की मुलाकात के बाद राहुल गांधी का ये बयान सामने आया है. जहां तीनों नेताओं ने शांति की दिशा में घोषणापत्र (Declaration towards Peace) को अपनाया. इसमें उन्होंने परमाणु जोखिमों को कम करने, ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए बातचीत करने का संकल्प लिया.

If Congress were in power, India's Prime Minister would be sitting at this table. A compromised PM can never sit at this table. https://t.co/EpGZVnJPYq — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 20, 2026

शिकागो यूनिवर्सिटी में बुधवार को राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए. उन्होंने तर्क दिया कि वैश्विक चर्चाओं में भारत की भूमिका अधिक सक्रिय होनी चाहिए. उन्होंने चिंता जताई कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत अब केवल एक साइड प्लेयर बनकर रह गया है.

कांग्रेस नेता ने घेरा

राहुल गांधी ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "अपने आकार की वजह से वैश्विक स्तर पर भारत की स्वाभाविक रूप से एक अहम आवाज है और उसे वैश्विक चर्चाओं में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए लेकिन सच कहूं तो भारत अब बस एक गौण (साइड) खिलाड़ी बनकर रह गया है, जबकि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के साथ बातचीत करने में व्यस्त है."

उन्होंने कहा कि भारत ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता जहां निर्दोष लोग मारे जा रहे हों. उन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच किसी भी तरह की बातचीत के लिए पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन और बढ़ावा देना बंद करना चाहिए. उन्होंने कहा, "गुंजाइश तो है लेकिन एक बड़ी समस्या है और वह है हमारे देश के भीतर पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन और बढ़ावा देना. यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. जिस पल यह बंद हो जाएगा, उस पल बातचीत शुरू होने की संभावना बन सकती है."

बीजेपी ने राहुल गांधी को बताया पाकिस्तानी फैन बॉय

राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने उन्हें पाकिस्तान का फैन बॉय करार दिया. उन्होंने लिखा, "राहुल गांधी को पाकिस्तान से इतना लगाव क्यों है! हर वैश्विक मंच पर राहुल एक 'पाकिस्तानी फैन बॉय' की तरह बर्ताव करते हैं. एक बार फिर उन्होंने विदेश नीति के मामले में पाकिस्तान को अपना आदर्श (रोल मॉडल) बना लिया है."

Rahul, • Had Congress been in power India would be losing membership of BRICS like in 2013 & sidelined at global diplomatic stage! • When Congress was in power India gifted the UNSC seat to China! • When Congress was in power India compromised India's security at Sharmal Shekh for Pak Prem! • When Congress was in power, Nehru’s China policy culminated in the humiliation of the 1962 war. India does not need lectures from Congress which designed India's foreign policy keeping Pakistan Prem at centre! — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) November 20, 2026

प्रदीप भंडारी ने आगे कहा, "पाकिस्तान के प्रति उनके प्यार ने उन्हें यह भुला दिया है कि भारत ही वह देश है जिसके शांति प्रयासों को रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहा है और ईरान ने भी होर्मुज में भारत के लिए पाबंदियां हटा दी थीं. पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के प्रति राहुल गांधी के इसी प्यार की वजह से UPA सरकार ने शर्म अल-शेख में भारत की संप्रभुता से समझौता किया और 26/11 के आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की."

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