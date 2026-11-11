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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत समिट में शामिल होंगे राहुल गांधी, बीजेपी बोली भारत विरोधी कार्यक्रम

भारत समिट में शामिल होंगे राहुल गांधी, बीजेपी बोली भारत विरोधी कार्यक्रम

हैदराबाद में आयोजित होने वाले भारत समिट में राहुल गांधी के शामिल होने की संभावना है. बीजेपी ने इस कार्यक्रम को भारत विरोधी समिट बताया है.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 11 Nov 2026 10:33 PM (IST)
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13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में 'भारत समिट' के दूसरे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है. इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है. कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार इस कार्यक्रम में लगभग 70 देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करेगी. इसमें राजनीतिक नेता, नीति-निर्माता, राजनयिक और शिक्षाविद आदि शामिल होंगे. 

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खुद इस कार्यक्रम की तैयारियों के लिए निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हों और हर विदेशी प्रतिनिधि के लिए एक समर्पित संपर्क अधिकारी (लायजन ऑफिसर) नियुक्त किया जाए. इसका पहला  संस्करण पिछले साल दिल्ली में आयोजित हुआ था.

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70 देशों से आएंगे प्रतिनिधि

इस समिट में कई अंतरराष्ट्रीय सत्र होंगे, जिनमें उभरती वैश्विक व्यवस्था, भारत की विदेश नीति, सहकारी संघवाद (कोऑपरेटिव फेडरलिज्म) और चुनावी अखंडता जैसे विषयों पर चर्चा होगी. इसके अलावा कुछ विशेष सत्र तेलंगाना पर केंद्रित होंगे. ब्राजील, हंगरी, सर्बिया और अमेरिका सहित कई देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे, जहां प्रगतिशील राजनीति और वैश्विक चुनौतियों पर बातचीत होगी. तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष महेश कुमार गौड के अनुसार, हैदराबाद दौरे के दौरान राहुल गांधी 'गिग वर्कर्स' (अस्थायी या अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों) की एक बैठक को भी संबोधित करेंगे.

बीजेपी ने शुरू किए राजनीतिक हमले

इस आयोजन को लेकर तीखा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी ने इस समिट पर हमला बोलना शुरू कर दिया है. तेलंगाना BJP अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने इसे 'भारत-विरोधी समिट' करार दिया है. उनका आरोप है कि इसके पीछे ऐसी विदेशी ताकतें हैं जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रही हैं. राव ने दावा किया कि यह समिट राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से फिर से स्थापित करने का एक जरिया है.

बीजेपी ने 'प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल' और जॉर्ज सोरोस से संबंधित कार्यक्रम बताया

उन्होंने राहुल गांधी के 'प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल' नामक संगठन से जुड़ाव का हवाला दिया और आरोप लगाया कि इस संगठन का संबंध फाइनेंसर जॉर्ज सोरोस से है. उन्होंने कांग्रेस पर इस आयोजन में बेतहाशा पैसा खर्च करने का आरोप लगाया, जबकि छात्र अपनी फीस वापसी (रीइंबर्समेंट) का इंतजार कर रहे हैं, किसान कल्याणकारी लाभों की बाट जोह रहे हैं, और सरकारी कर्मचारियों को अपना बकाया मिलने में देरी हो रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि "तेलंगाना का खजाना गांधी परिवार के पुनर्वास के लिए फंड नहीं है."

कांग्रेस ने इस समिट का बचाव किया है. पार्टी नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि इसमें भारत और दुनिया के लिए राहुल गांधी के विजन (दृष्टिकोण) पर चर्चा की जाएगी. वहीं, BJP ने राहुल गांधी के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है. जैसे-जैसे हैदराबाद दुनिया भर से आने वाले प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है, यह आयोजन तेलंगाना की राजनीति में एक बड़ा विवाद बन गया है. यह कांग्रेस सरकार के लिए एक परीक्षा है कि वह कैसे राज्य को प्रगतिशील संवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में पेश करती है, और साथ ही विपक्ष के लगातार हमलों का सामना करती है.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 11 Nov 2026 10:33 PM (IST)
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