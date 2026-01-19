Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार (19 जनवरी, 2026) को केरल में हुए निकाय चुनावों में कांग्रेस और UDF की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं और लोगों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों में हिस्सा लिया और कांग्रेस पार्टी और UDF को शानदार नतीजा दिया. उन्होंने कहा कि हमने सभी लेवल पर शानदार प्रदर्शन किया, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक पंचायत हो, जिला परिषद, नगर पालिका या नगर निगम हो.

उन्होंने कहा कि मैं खासकर खुश हूं, क्योंकि पंचायतें, जो सरकार का तीसरा स्तर हैं, हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम की नींव हैं. अगर हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें पंचायतों और नगर पालिकाओं की रक्षा करनी होगी. संविधान की नींव एक व्यक्ति, एक वोट है और इसका मतलब है कि हर एक भारतीय नागरिक की हमारे देश को चलाने में आवाज हो.

BJP और RSS पर राहुल गांधी ने साधा निशाना

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केरल के कोच्चि में आयोजित महापंचायत में कहा, ‘अगर आप बीजेपी, RSS और कांग्रेस पार्टी के बीच के अंतर को थोड़ा गहराई से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वे सत्ता के केंद्रीकरण के लिए खड़े हैं और हम सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए खड़े हैं. वे भारत के लोगों से बिना सोचे-समझे बात मानने की उम्मीद करते हैं, वे भारत के लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहते.’

उन्होंने कहा, ‘बीजेपी और RSS का वैचारिक हमला चुप्पी की संस्कृति बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. वे चाहते हैं कि भारत चुप रहे और खुद को व्यक्त न करे और वे देश की सारी दौलत कुछ गिने-चुने बिजनेस घरानों को देना चाहते हैं. वे एक ऐसा भारत चाहते हैं, जहां हमारे सभी लोगों की संपत्ति कुछ चुनिंदा लोगों की हो और वे जानते हैं कि यह तभी संभव है जब भारतीय लोगों की आवाज को दबा दिया जाए. मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि कोई भी केरल के लोगों की आवाज को दबा नहीं सकता और आने वाले विधानसभा चुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों में, केरल के लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी आवाज बुलंद और साफ हो.’

उन्होंने कहा, ‘आज सुबह, मैं डॉ. लीलावती जी के लिए एक अवॉर्ड सेरेमनी में गया था. वह 98 साल की हैं और वह सुबह 3 बजे उठती हैं और फिर पढ़ती और लिखती हैं. वह उन कई लोगों में से एक हैं जिन्होंने केरल की आवाज, उसके लोगों और उसकी परंपराओं की रक्षा की है. आज हमारी बातचीत में उन्होंने एक बहुत ही दमदार बात कही. उन्होंने चुप्पी की संस्कृति और यह पूरे भारत में कैसे फैल रही है, इस बारे में बात की.’

चुनाव जीतने के बाद क्या करना है, इसके बारे में मैं बहुत साफ था- राहुल

राहुल गांधी ने कहा, ‘हमारी कई मीटिंग्स हुईं, जिनमें सीनियर नेता दिल्ली आए और उन मीटिंग्स में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय थी और मैं बहुत साफ था. उन दोनों मीटिंग्स में मैंने कहा कि UDF पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव जीतने वाली है, लेकिन मेरे लिए एक बड़ा सवाल है- चुनाव जीतने के बाद UDF और कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है? इस राज्य में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है. UDF और कांग्रेस पार्टी को केरल के लिए एक ऐसा विजन देना होगा, जो इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान करे और मुझे भरोसा है कि इस मंच पर मौजूद नेतृत्व में यह समझने की क्षमता है कि केरल के लोग क्या चाहते हैं और केरल के लोगों को जिसकी जरूरत है, वह उन्हें दे सकें.’

