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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली में लोकतंत्र की बात, तेलंगाना में पुलिस का पहरा: CJP ने कांग्रेस को दोहरे रवैये पर घेरा

दिल्ली में लोकतंत्र की बात, तेलंगाना में पुलिस का पहरा: CJP ने कांग्रेस को दोहरे रवैये पर घेरा

CJP कार्यकर्ताओं का दावा है कि हैदराबाद में चारमीनार पर 'लहरा दो तिरंगा' मार्च आयोजित करने के कारण उनसे पूछताछ की गई और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 17 Oct 2026 02:22 PM (IST)
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कांग्रेस के बयान और तेलंगाना में उनके शासन के तौर-तरीकों में विरोधाभास दिख रहा है. 'सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) से जुड़े कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को लेकर राज्य सरकार के रुख पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हैदराबाद में कांग्रेस सरकार के दौरान जब उन्होंने ऐतिहासिक चारमीनार पर 'लहरा दो तिरंगा' मार्च आयोजित करने की कोशिश की, तो पुलिस ने उनके स्वयंसेवकों से पूछताछ की और उन्हें पुलिस स्टेशन ले गई.

दिल्ली में CJP का समर्थन कर रहे राहुल गांधी
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में CJP प्रदर्शनकारियों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी विरोध प्रदर्शन एक समान हैं. इस विरोधाभास को देखते हुए स्वयंसेवकों ने एक तीखा सवाल पूछा है कि अगर दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, तो क्या तेलंगाना में भी इसका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए?

स्वयंसेवकों के अनुसार उनका इरादा चारमीनार पर शांतिपूर्ण मार्च निकालकर अपनी बात रखने का था, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने देने के बजाय पुलिस ने रोक लिया और हिरासत में ले लिया. कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस ने उनसे पूछताछ की, जिसे वे शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उल्लंघन मानते हैं. 

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस दिल्ली में विरोध के अधिकार का पुरजोर समर्थन कर रही है. तेलंगाना पुलिस ने अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है कि स्वयंसेवकों से पूछताछ क्यों की गई या किन परिस्थितियों में उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया. इस घटना ने राजनीतिक दलों के दोहरे रवैये पर एक नई बहस छेड़ दी है. 

कांग्रेस का रुख पाखंडपूर्ण- CJP कार्यकर्ता
CJP कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का रुख पाखंडपूर्ण है वे राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करते हैं, जबकि राज्य स्तर पर उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं. चारमीनार पर 'लहरा दो तिरंगा' मार्च एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था स्वयंसेवक सवाल उठा रहे हैं कि इसे लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के रूप में समर्थन देने के बजाय, पुलिस कार्रवाई का सामना क्यों करना पड़ा? 

उम्मीद है कि पुलिस इस घटना के बारे में और जानकारी देगी, जिसमें यह भी शामिल होगा कि स्वयंसेवकों से किन आधारों पर पूछताछ की गई. वहीं, कार्यकर्ताओं ने अपना शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प लिया है और कहा है कि उनके अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता. 

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Published at : 17 Oct 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Protest CJP Telangana RAHUL GANDHI
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