'मैं 20 साल में प्रियंका गांधी जैसा नहीं कर पाया, उन्होंने 5 मिनट में अमित शाह को...', लोकसभा में बोले राहुल गांधी, मगर क्यों?
Special Parliament Session 2026: संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि महिलाएं देश की मजबूत ताकत और प्रेरणा का स्रोत हैं.
लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीनों विधेयकों पर मतदान से पहले सरकार की ओर से विपक्ष को साथ लाने की कोशिशें जारी हैं. इसी बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी. राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं देश की एक मजबूत ताकत हैं और राष्ट्रीय दृष्टिकोण में उनकी अहम भूमिका है. उन्होंने कहा कि हम सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी महिला से सीखा है, उनसे शिक्षा ली है और जीवन के महत्वपूर्ण अनुभव पाए हैं. राहुल गांधी ने कहा कि मैं 20 साल में प्रियंका गांधी जैसा नहीं कर पाया जो उन्होंने 5 मिनट में कर दिया. उन्होंने अमित शाह को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने निजी अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी दादी ने उन्हें सिखाया था कि डर असल में हमारे मन में होता है. उन्होंने बताया कि उनकी दादी ने कहा था कि अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, और यही सीख उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख रही है.
पुराने महिला आरक्षण बिल पर क्या बोले राहुल गांधी
राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुराना महिला आरक्षण बिल लाया जाए, जिसे विपक्ष समर्थन देगा और पास कराने में मदद करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा बिल का महिलाओं से सीधा संबंध नहीं है और परिसीमन से महिलाओं को असली फायदा नहीं मिलेगा. राहुल गांधी ने संसद में कहा कि मैं सभी भाइयों को बहनों को भरोसा देता हूं. हम लोग यहां पर भारत के उपर हमला नहीं होने देंगे. उनके रिप्रेजेंटेशन पर कोई आंच नहीं आने देंगे. इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को पता था कि ये बिल कभी पास नहीं हो सकता. ये पैनिक रिएक्शन था.
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Source: IOCL